110-sentralen i Nordland opplyser til NRK klokken 17 at brannvesenet har forlatt stedet. En tankvogn med vann står i beredskap.

Det kalde været skapte utfordringer og gjorde at brannvesenet måtte kjøre frem og tilbake for å hente vann på grunn av kulda.

– Vanligvis ville vi hentet vann i elva så nært som mulig, men temperaturen gjør det umulig. Dermed må vi kjøre et annet sted for å hente vann, sier overbrannmester Terje Øverdal til NRK torsdag.

Unormal situasjon

Huset, som ligger tett på andre bygninger, stod i full fyr da NRK snakket med Salten Brann.

Øverdal forteller at det er tørt i området, men at brannvesenet gjør sitt for å unngå at brannen sprer seg.

– Vi har en vannvogn på stedet, også har vi en vannvogn som snart kommer fra Fauske. Slukkingen pågår for fullt og de konsentrerer seg om å begrense skadene.

– Er det vanlig at brannvesenet må kjøre frem og tilbake for å hente vann?

– Nei, det er ikke vanlig.

Tidligere i dag meldte Øverdal at alle beboerne i huset er evakuert.

Brannvesenet transportere vann fra et annet sted i Junkerdalselva. Kulda gjorde det umulig i nærheten av brannen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Ifølge politiets innsatsleder på stedet, Ari Tollånes, skal det være snakk om fire beboere.

– Nå gjenstår det strengt tatt bare å sikre omgivelsene, huset er tapt, forteller Øverdal og legger til:

– De som befant seg i huset er sjekket ut av helse og har det greit etter forholdene. Nå handler det om å sikre at andre hus og låver rundt ikke tar fyr. Så blir det kontrollert nedbrenning av huset.

– Skremmende

Ronny Lerås, en av de nærmeste naboene til brannen, oppdaget at det var noe som var galt da internettet plutselig forsvant.

– Vi mistet nettet, og jeg tittet ut av vinduet og så at det sto en del folk samlet. Deretter så jeg røyken, og hørte sirener, sier han til NRK.

Lerås tenkte raskt på dem som bor i huset, men fikk heldigvis bekreftet fra politiet at alle var evakuert.

– Det var det første jeg tenkte på, sier han og legger til:

– Skremmende.

Større brannfare under kaldt vær

Den lange, kalde og tørre vinteren har skapt utfordringer flere steder i Nordland. I Beiarn er det nesten tomt for drikkevann, og på Nordnes kunne Tommy Edvardsen fortelle at de aldri har målt mindre nedbør.

Administrerende direktør i brannvernforeningen, Rolf Søtorp, sier det ikke er uvanlig at slik vær kan skape større fare for boligbrann.

– Kulden fører til økt bruk av elektrisitet og elektriske artikler. Dette øker brannfaren gjennom vinterhalvåret, sier han og legger til:

– Årsakene til brann er det samme gjennom hele året, men det er historisk sett en økning når det blir kaldt.

FULL FYR: De fire beboerne ble raskt evakuert, og brannvesenet jobber nå med å begrense skadene i området rundt boligen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

For å unngå økt fare for brann forteller Søtorp at beboere bør være kjent med faresignalene, og ha god kontroll på det elektriske anlegget der de bor.

– Flytter du inn i et eldre bygg er det svært viktig at du sjekker tilstanden på det elektriske anlegget. De produktene du bruker til elektrisk oppvarming bør være av høy kvalitet, og de skal også bli brukt i samsvar med manualene som følger med.

Ellers er det matlaging, åpen ild og røyking som er de klassiske farene for brann, sier han.

– Alle bør være litt påpasselige. Normalt sett er det ikke noe problem å bruke elektriske artikler, men er det noe galt med disse kan de utgjøre en fare.