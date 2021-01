– Det kan gå rett til faen det altså. Når det fryser bort, er det borte. Det er ikke så mange alternativer sånn som det er, sier Halvor Hemminghytt når han møter NRK på Moldjord i Beiarn.

Flere måneder med frost har skapt store problemer med vannforsyningen i flere kommuner i Nord-Norge. Årsaken er en usedvanlig tørr vinter, med uvanlig lite snø og minimalt med nedbør.

Har satt krisestab

Onsdag våknet innbyggerne i Beiarn opp til en klar beskjed fra kommunen:

«Ikke vask klær, ikke dusj/bad, la oppvasken stå, ikke la vannet renne mens du pusser tennene. I det hele tatt: Ikke tapp vann om du ikke MÅ.»

Lenger oppe i dalen jobbes det nå på spreng. Rådmann i Beiarn, Ole Petter Nybakk forteller at det er null tilsig av vann. Nå tappes det på de siste restene av vannet i dammen.

Ole Petter Nybakk, rådmann, Beiarn Foto: ola helness / nrk

– Vannet som vanligvis renner ned i dammen er frosset. Fra reserveløsninga fra elva Eiteråga, kommer det heller ikke vann. Nå prøver de å pumpe vann fra et annet vann til vannmagasinet.

Vet dere hvor mye vann som er igjen?

– Vi har gjort beregninger og vi er bekymra. Det er et isspeil som gjør at det er usikkert hvor mye vann som er igjen. Derfor er vi veldig opptatt av at folk bruker minst mulig mens vi får løsninga på plass.

Skisse over hvordan Beiarn kommune prøver å løse vannmangelen. Foto: ola helness / nrk

Må kanskje stoppe produksjonen

Nå har kommunen satt krisestab. Rådmannen tror at de har to-tre døgn med vann igjen.

– De store moderne gårdsbrukene med mange dyr har melkeroboter. De trenger reint trykkvann. For dem er det vanskelig å finne alternativer. For vanlige folk er det ikke et gedigent problem fordi vi har andre reserveløsninger, sier han.

Gårdbruker Odd Vebjørn Vold er spent på situasjonen. På gården har han 190 dyr som drikker mellom 50 og 150 liter per dag. I tillegg trenger han vann til vasking og melkerobot.

Bonde, Odd Vebjørn Vold. Foto: ola helness / nrk

– Jeg er spent. Hvis vi ikke får nok vann, må vi stoppe produksjonen og stenge ned. Vi må sette inn noen drastiske tiltak for å få vann, sier Vold.

Minimalt vannforbruk

Også i Hamarøy har frost og lite nedbør gitt utfordringer. Torsdag morgen fikk abonnentene ved Ulvsvåg vannverk beskjed om at de kan bli uten vann i løpet av noen timer. Forbruket er høyere enn at vannverket klarer å produsere rent vann.

Ordfører Britt Kristoffersen sier de jobber iherdig med å løse situasjonen. Foto: Hamarøy kommune

Kommunen ber innbyggerne på sin hjemmeside om innstendig å begrense forbruket. Vannforbruket i dette området må ned på et minimum, kun til mat og drikke, heter det.

Ordføreren sier at det ikke vil holde i det lange løp. Kommunen har fått en vanntank fra Bodø kommune, som fylles opp fra et annet vannverk og tilføres dammen.

– Vi har fått fylt opp 15 kubikk med vann allerede og regner med å få fylt opp 45 kubikk i dag, men det er helt nødvendig at folk er sparsommelige med vannforbruket og ikke bruker oppvaskmaskin, og oppvaskmaskin og sånne typer ting. Bare det som er høyst nødvendig.

Likner på situasjonen i 2018

Situasjonen i Nordland følges nøye hos Statsforvalteren. Fylkesberedskapssjef Asgeir Jordbru sier at grunnvannstanden i fylket er lav.

Denne uka har han sendt brev til alle kommunene og bedt dem være oppmerksomme på at det framover kan bli utfordringer med vann.

Beiarelva er mest kjent for godt laksefiske. Nå kan den også forsyne innbyggerne i Beiarn kommune med vann dersom Mattilsynet sier ja. Foto: ola helness / nrk

– Jeg er ikke bekymra ennå, men vi har hatt en måned uten nedbør. Hvis det fortsetter en måned til, vil det begynne å bli problematisk for flere vannverk, sier Jordbru.

Dagens situasjon likner på 2018. Da gikk det to måneder uten nedbør, sier Jordbru. Flere større vannverk blant annet i Meløy og i gamle Tysfjord, fikk da problemer.

Lite nedbør

– Måneden har vært temmelig tørr i nord, og litt kaldere enn normalen, som nå er perioden 1991-2020, klimaforsker ved MET, Jostein Mamen.

Så langt i januar er dette status ved flere av målestasjonene i Nord-Norge: