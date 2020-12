Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fra januar trappes trafikken langs norskekysten opp betraktelig.

Hurtigruten skal seile kystruten mellom Bergen og Kirkenes med fem skip. Samtlige av havnene langs ruten vil dermed ifølge rederiet få anløp cirka annenhver dag.

– Jeg er glad for endelig å kunne presentere positive nyheter for kystruten. Gjennom konstruktive forhandlinger med leverandørene er det nå klart at Hurtigruten vil seile fem skip på strekningen Bergen-Kirkenes i første kvartal 2021, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Det betyr at Havila slipper å seile første kvartal neste år, slik de tidligere i høst søkte departementet om.

Etter et langt 2020 kan samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) endelig presentere gode nyheter for kysten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Vederlaget til Havila halveres i denne perioden.

Havila Kystruten har søkt Samferdselsdepartementet om å slippe å seile Kystruten med erstatningsfartøy.Onsdag understreket Hurtigruten overfor NRK at ingen avtale da var på plass.

Nå opplyser Samferdselsdepartementet om at de har fremforhandlet tilleggsavtaler med begge aktørene.

– 2020 har vært et tøft år for alle som benytter kystruten. Jeg har stor forståelse for næringsliv og passasjer langs kysten som har lidd under et begrenset tilbud som følge av koronapandemien. Derfor er det gledelig at vi nå får på plass et tilbud som sikrer anløp tilnærmet annenhver dag på hele kystruten, sier Hareide.

– En utrolig god nyhet

Med fem skip i rute, sikrer avtalen ifølge Hurtigruten alle de 34 havnene langs kysten anløp omtrent annenhver dag.

– Det er en utrolig god nyhet for hele kysten, for lokalpassasjerer og godskunder, og ikke minst for flere hundre sjøfolk som har gått i uvisshet hjemme. Det blir veldig fint å få flere kolleger i arbeid, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

– Vi har vært tydelige på at vi ønsker å seile langs hele kysten med flere skip. Og vi er veldig glade for at Samferdselsdepartementet har jobbet sammen med oss for å finne en løsning, sier Skjeldam.

Slipper å bruke gammel ferge

Til NRK har Havila tidligere bekreftet at de to første skipene deres først vil bli levert etter årsskiftet, mens de to andre blir levert rundt et år senere. Derfor hadde de søkt departementet om å få slippe å seile med erstatningsskip.

Med den nye avtalen slipper de nettopp dette.

Havilas skip er forsinket fra verftet i Tyrkia og vil ikke være seilingsklare i løpet av kvartalet, opplyser Samferdselsdepartementet i meldingen.

Det har foreløpig ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Havila torsdag.