50 år gammel ferge kan bli det «nye» kystruteskipet

Det er kun måneder igjen til Havila skal drifte kystruten mellom Bergen og Kirkenes sammen med Hurtigruten.

Her skal de inn med fire av i alt elleve skip fra 1. januar.

Til tross for at det nærmer seg med stormskritt, er det fortsatt ikke klart hvilke skip selskapet skal seile langs norskekysten med.

To nye skip er under bygging ved det tyrkiske verftet Tersan, og to nye er bestilt. Men Havila får ikke noen av disse skipene klare til rederiet skal kaste loss mellom Bergen og Kirkenes fra årsskiftet, meldte NRK 28. august.

– Det har vært noen hindringer her vi ikke kunne forutse. Framdrifta på verftet har vært, og er fortsatt preget av koronasituasjonen, sa administrerende direktør Arild Myrvoll i Havila til NRK da.

Til NRK sier Havila at de to første skipene først vil bli levert etter årsskiftet, mens de to andre blir levert rundt et år senere. Dermed skal de leie inn to skip.

Disse kan bli redningen for Havila

I en henvendelse til Sjøfartsdirektoratet som NRK har fått innsyn i, skriver selskapet at de vurderer å leie inn skipene MS «Bremen» og MS «Expedition».

De ser også på hva som kreves for å flagge skipene fra Bahamas til Norge.

Direktør Arild Myrvoll ønsker ikke å kommentere forespørselen til direktoratet overfor NRK.

MS «Bremen». Foto: Hapag-Lloyd Cruises / Pressefoto MS «Expedition». Foto: Torill Ustad Stav / NRK

MS «Expedition» ble bygd som bilferga «Kattegat» i 1972, og har seilt som ferge i blant annet Danmark og Åland. I 2008 ble den bygd om til «Expedition», og seiler i dag som kystcruiseskip.

Skipet har også seilt for konkurrenten: I 2009 leide Spitsbergen Travel, et datterselskap av Hurtigruten, inn skipet til cruisetrafikk rundt Svalbard.

I dag seiler MS «Expedition» under liberisk flagg og ligger ifølge MarineTraffic til kai i Montevideo.

MS «Bremen» ligger for tiden til kai i Rostock, nordøst i Tyskland. Skipet har seilt ekspedisjonscruise til Arktis og Antarktis for Hapag-Lloyd Cruises, som i juli tok farvel med det (ekstern lenke).

Havila Castor og Havila Capella

Søndag ble de to første skipene, Havila Castor og Havila Capella, sjøsatt.

Foto: Havila

Skipene blir bygget i Tyrkia og skal seile på naturgass, og har verdens største batteripakker om bord. Dermed blir det de mest miljøvennlige skipene på kystruten, skriver Havila i en pressemelding.

TILDELING: Havila får drive fire skip på kystruten mellom Bergen og Kirkenes. Sævik kommenterer tildelingen i mars 2018. Du trenger javascript for å se video. TILDELING: Havila får drive fire skip på kystruten mellom Bergen og Kirkenes. Sævik kommenterer tildelingen i mars 2018.

– Vi vil vise fram det beste Norge har å by på. Det gir oss både teknisk gode løsninger til å drive skipet og praktisk gode løsninger for dem som reiser med oss, sa administrerende direktør i Havila Kystruten, Arild Myrvoll i meldingen.