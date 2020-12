– Nå blir det fem skip mellom Bergen og Kirkenes, i første halvår 2021.

Det forteller Bård Hoksrud (Frp), første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

I avtalen mellom Frp og regjeringspartiene, som du kan se her, kan man lese:

«Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes: 5 skip på hele strekningen første halvår 2021».

Hoksrud er fornøyd.

– Det betyr at det blir en regularitet og det blir hele veien fra Bergen til Kirkenes.

– Hva er prisen?

– Det koster ikke så veldig mye ser det ut som nå. Det er lagt inn 15 millioner kroner.

– Jeg er veldig glad for å få gjennomslag for å bevilge disse pengene. At vi får på plass dette betyr mye for mange lokalsamfunn langs kysten.

Hurtigruten: – Ikke klart

Ifølge Hurtigruten er imidlertid ingen ting klart helt ennå.

– I budsjettforliket er det satt av penger for å sikre et bedre rutetilbud langs kysten tross pandemien. Hurtigruten er i forhandlinger med Samferdselsdepartementet om detaljene for rutetrafikken Bergen – Kirkenes i 2021, og ser fram til å dele mer informasjon når noe er klart, sier pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten til NRK.

Heller ikke Samferdselsdepartementet vil bekrefte hva som skjer etter nyttår.

–Samferdselsdepartementet er i forhandlinger med de to leverandørene på kystruten i 2021, Hurtigruten Cruise AS og Havila Kystruten AS, om oppstarten av ny kontrakt i 2021. Av hensyn til forhandlingene kan ikke departementet kommentere ytterligere.

Gods og passasjerer

Grunnet den krevende situasjonen koronapandemien satte selskapet i, ble det tidligere besluttet at man skulle droppe anløp i 13 havner og kutte alle seilinger sør for Bodø, og kun operere to skip.

– Nordover i Norge er Hurtigruten en viktig befrakter av gods, og kan sørge for at varer kommer frem – når veier kan bli vinterstengte. Jeg her glad regjeringen nå har lyttet til oss, sier Hoksrud.

– Det betyr at man kan nå kan frakte gods og passasjerer langs hele denne strekningen. Det er viktig at Hurtigruten leverer varer som normalt og dette ivaretar i stor grad behovet langs kysten, også for de lokale speditørene og havnene, sier stortingsrepresentant og transportpolitiker Morten Stordalen.

NRK har foreløpig ikke lykkes få en kommentar fra Samferdselsdepartementet.