Den undersøkende dokumentarserien Innafor er et NRK-program som henvender seg til unge. Serien har tidligere belyst temaer som underlivskirurgi, sex-salg, pedofili og prestasjonsfremmende doping, da med avtroppende programleder Emma Clare Gabrielsen.

– Har enda ikke gått opp for meg

I desember ble det derimot kjent at Gabrielsen ikke ønsket å fornye kontrakten med NRK og heller ville satse på andre prosjekter fremover.

Programledelsen sa da at de hadde noen nye kandidater i kikkerten, men ønsket ikke å røpe hvem.

Det er nå klart at det er Vilde Bratland Erikstad fra Lødingen som skal overta i programlederrollen. Erikstad har studert medier og kommunikasjon på Hadsel Videregående skole og har blant annet vært i praksis hos Lindmo.

Hun jobber til daglig som multimediejournalist i NRK Nordland og har nå fått permisjon for å være med på innspillingen av dokumentarsatsningen.

– Jeg gleder meg veldig til å starte og til å få muligheten til å gå ordentlig inn i temaer som interesserer meg, sier Erikstad.

Hun var igjennom flere testrunder, før hun fikk beskjed om at hun fikk telefon om at jobben var hennes.

– Jeg levde i et vakuum etter intervjurunden. Det har egentlig ikke gått helt opp for meg at jeg har fått jobben, sier en glad Erikstad som snart flytter ned til Oslo for å starte i jobben.

Dokumentarserien Innafor har blant annet undersøkt temaer som pedofili, gråsoneprostisjon og blottlegging av psykiske problemer, da med daværende programleder Emma Clare Gabrielsen. Foto: Stephen Butkus

Over 300 søkere

Prosjektleder i NRK Innafor, Tove Austad, sier de er svært fornøyd med å ha kapret Erikstad til jobben.

– Hun har en tilstedeværelse i skjermen som er veldig god. Vi har tro på at hun kan tilføre oss noe helt nytt. Hun er tøff og uredd tross sin unge alder. Et uvanlig talent rett og slett, sier Austad.

Hun forteller at det var over 300 søkere til jobben, men at nordlendingen skilte seg klart ut.

– Vi er kjempeglad for at vi fikk ei løsning med NRK Nordland på så kort tid.

Her kan du se noe av det den nye programlederen tidligere har jobbet med:

Stortvildet episode 1