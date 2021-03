I løpet av noen dager i forrige uke varslet regjeringen at det skal bygges to nye flyplasser i Norge. Til sammen vil regjeringen sette av nærmere 5 milliarder kroner til prosjektene, som begge er i Nordland.

Beslutningen har ført til jubel i Bodø og Mo i Rana, som begge får nye flyplasser til tross for at byene kun ligger 10 mil fra hverandre i luftlinje.

Men i Nord-Norges største avis var ikke politisk redaktør Skjalg Fjellheim like begeistret da han kommenterte saken i forrige uke.

– Prognosene Bodø kommune legger til grunn er nok det nærmeste vi kommer science fiction i Nord-Norge i etterkrigstiden.

– Det står ikke i min formålsparagraf at jeg har en plikt til å heie på dårlig begrunnede tiltak bare for at de er i Nord-Norge, sier politisk redaktør i Nordlys Skjalg Fjellheim. Foto: Privat

Bakgrunnen er advarsler om at byggingen av flyplassene ikke vil være i samfunnsøkonomisk lønnsom.

Dette har fått sentralstyremedlem og stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim fra Nordland Høyre til å ta til motmæle.

– Beklagelig lavmål

I et innlegg publisert i Avisa Nordland forsvarer han byggingen av de to nye flyplassene i Nordland.

Samtidig drar han paralleller mellom Fjellheims kommentar og historien om den sovjetiske bonden Igor, som ikke likte at nabobonden Boris hadde fått seg en geit.

Oversikt over Bodø og hvordan den nye byen blir seende ut. Team Nordic, Koht, BuroHappold, Felixx

Da en fe kom til Igor og sa han kunne få et hva som helst, eller få et ønske oppfylt, svarte Igor at han ønsket at geita til Boris skulle dø.

– Jeg håper og tror at Nordlys har en annen tilnærming til utviklingen av landsdelen enn Igor, fortsatte Thorheim.

På Bård Ludvig Thorheim sin Facebook-side fortsetter debatten. Nordlys-redaktør Fjellheim er ikke begeistret for Høyre-kandidaten sine språklige bilder.

– Meget sterk ordbruk. Ikke mange som våger seg inn i ordskiftet når man blir møtt på en slik måte. Du insinuerer at at andre som er uenige i dine prioriteringer ønsker at Bodø skal dø. Helt håpløst, et beklagelig lavmål. Bodø risikerer å ende opp som et klansamfunn om du fortsetter slik, skriver Fjellheim.

– Personangrep

Om Bodø gaper for høyt når kommunen har planer om kraftig folkevekst, ny flyplass og en helt ny bydel, er tema for en digital debatt i Stormen kulturhus i Bodø tirsdag kveld.

I debatten deltar blant annet Holte Consulting, som sablet ned planene fra Bodø i fjor. Debatten kan du følge direkte her på NRKs nettside.

På sin egen Facebook-side har debatten allerede pågått et døgn. Her beskylder Thorheim og Fjellheim hverandre for å personangrep og for å ha brukt hersketeknikker.

– Det er mange politikere i Nord-Norge som ikke tør å si seg uenig med deg. Man ser jo av reaksjonen din her, hvorfor det er slik, skriver Thorheim.

– Skjalg Fjellheim er tydeligvis ikke glad i å holde diskusjonen på sak. Det er ubegripelig at han føler seg krenket over en liten ligning som viser at det av og til kan være vanskelig å unne naboen noe hvis man ikke får noe selv. Det må ha truffet et svært ømt punkt hos ham, sier Bard Ludvig Thorheim. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Og senere:

– Synes også personangrepene dine her i tråden er noe å tenke over.

Fjellheim parerer med å kommentere at Thonheims mangler stilen og klassen til hans store politiske forbilde, Erling Norvik. Så kommer han med nye beskyldninger.

– Du brukte et håpløst bilde på jeg går rundt og bærer på et håp en annen by i nord skal dø. Og det var tilsiktet. Men det er en hersketeknikk fra restene av januarsalget. Jeg synes du bidrar til et dårligere ordskifte og skaper polarisering med slike angrep.

– En floskemaskin

Tirsdag ettermiddag har ikke støvet lagt seg.

– Bård Ludvig Thorheim framstår som en floskelmaskin, sier Skjalg Fjellheim til NRK

Og fortsetter:

– Hvis flyttingen av flyplassen begrunnes med at man trenger areal, hadde det mest fornuftige vært å bygge en ny flyplass mellom Fauske og Mo i Rana. Da frigjør man jo areal til de grader på begge steder, og så kunne man hatt flytog.

Ved utgangen av 2020 bodde det drøye 52.000 mennesker i Bodø. I en rapport for «Ny by – ny flyplass» fra 2015 forventer de at folketallet skal øke til 90.000 innen 2065. Foto: BODØ KOMMUNE

Fjellheim understreker at han ikke har noe imot at det bygges en ny rullebane og terminalbygg i Bodø.

– Men å flytte en rullebane 900 meter basert på misvisende og helt urealistiske anslag om befolkningsvekst og passasjergrunnlag, det må være en debatt som hele landsdelen bør engasjere seg i. Det er ikke er en statlig oppgave å drive byutvikling i Bodø.

Fjellheim sier han ville reist akkurat den samme debatten om dette hadde skjedd i Tromsø.

– Det hadde vært akkurat like urealistisk om flyplassen i Tromsø skulle flyttes til Kvaløya eller Balsfjord – og så skulle vi brukt dagens flyplassområdet til å bygge 15.000 boliger. Da hadde jeg sagt «glem det».

Han mener det er svært relevant å spørre hvor alle disse nye bodøværingene skal komme fra.

– Det er jo en demografisk bombe. Byene i nord må leve i en slags symbiose med hverandre. Tenk om Alta i dag hadde sagt at de vil øke befolkningen med 50.000 de neste tiårene. Da hadde de lagt opp til å tømme resten av Finnmark. Det er et sentraliseringsprosjekt.

Fjellheim avviser også at dette er en Tromsø-Bodø-debatt.

– Det er et dårlig forsøk på hersketeknikk. Jeg ønsker at alle skal kunne delta i den nordnorske debatten uansett hvor de har adresse.

– Men er det ikke god nordområdepolitikk å bruke milliarder på å bygge to flyplasser og nye veier i Nordland?

– Ikke hvis jeg nå hadde hatt ståsted i Øst-Finnmark, hvor de ikke har fått et eneste prosjekt. Vi aner konturene av er en ganske stor skeivfordeling i denne NTP-en av Salten, Nordre Helgeland og det øvrige Nord-Norge. Da tror jeg ikke de vil gå stille i dørene i Finnmark.

– Mangler humor

Bård Ludvig Thorheim synes Fjellheim er veldig hårsår og mangler humor.

– Det overrasker meg, men det sier meg noe om at han kanskje ikke er så vant til å bli motsagt av andre politikere. Vi trenger flere nordnorske stemmer, uavhengig av hva Skjalg Fjellheim mener om dem.

Thorheim stiller spørsmål om hvor vid ytringsfrihetens grenser egentlig er i Nordlys.

– Jeg hadde et saklig tilsvar på en lederartikkelen og får i retur en rekke usaklige personkarakteristikker mot meg på min egen Facebook-side. At den ligningen er grensen for hva redaktøren tåler av motbør, stiller jeg meg svært undrende til.

Når det gjelder Finnmark og resten av Nord-Norge ber han Fjellheim om å være litt tålmodig.

– Dette handler om at regjeringen har prioritert to flyplasser og masse veiprosjekter Nordland, men jeg tror også folk lenger nord vil se at hele Nord-Norge prioriteres hvis de har litt tålmodighet til hele nasjonal transportplan legges frem.