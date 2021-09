Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet kommer til å danne regjering.

Jonas Gahr Støre blir statsminister, og med seg inn i regjering skal han ha en rekke statsråder.

Se valgresultatet for Nordland her.

NRK Nordlands politisk kommentator, Eivind Undrum Jacobsen, er klar på at Nordland vil få en statsråd, men stort mer enn det tviler han på.

– Han kommer til å gå til Bjørnar Skjæran. Det er nestlederen hans. Da har han i veldig stor grad brukt opp nord-norsk-kvoten, sier han til NRK.

Dette kan fort være toppen, men fra hele Nord-Norge kan det fort bli langt flere.

Et forsterket Nord-Norge

Nasjonalt går Ap ned 1 prosent, og ender opp med 26,4 prosent.

I Nordland gjør Arbeiderpartiet det langt bedre. De går opp 3 prosent siden forrige stortingsvalg, og endte til slutt opp med 29 prosent av stemmene i Nordland.

Eivind Undrum Jacobsen understreker at Ap gjør det godt i Nord-Norge.

Bjørnar Skjæran blir trolig valgt til en statsrådsplass. Foto: Arbeiderpartiet

– Bjørnar Skjæran tar med seg et forsterket Nord-Norge i diskusjonen. Men han blir neppe hverken utenriksminister eller finansminister, sier han og legger til:

– Han kan kanskje bli næring-, kommunal- eller samferdselsminister.

Jacobsen får støtte av politisk kommentator i Avisa Nordland, Stein Sneve.

– Bjørnar Skjæran er det mest naturlige valget. Han kommer garantert inn i regjering.

Kommer ikke utenom Senterpartiet

De to kommentatorene blir imidlertid tvilende når det er snakk om flere statsråder fra Nordland.

– Jeg tror vi får en statsråd fra Arbeiderpartiet. Det er kanskje toppen, sier Sneve.

Men – ingenting er avgjort – og Jacobsen drar frem noen flere navn som potensielt kan havne i Støres regjering.

Willfred Nordlund kan ifølge NRK Nordlands politiske kommentator bli en kandidat til en statsrådspost. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Willfred Nordlund er fra Nordland. Han sitter i gruppestyret til Senterpartiet på Stortinget. Bent-Joacim Bentzen er fylkesråd for Sp, og han kan fort lukte på et eller annet.

Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, tror Nord-Norge som helhet fort får flere statsråder. Først trekker også han frem nestleder i Ap.

– Bjørnar Skjæran tror jeg kan bli næringsminister eller olje- og energiminister. Det vil passe den profilen han har fra Nordland.

– Cecilie Myrseth (Ap) som er fiskeripolitisk talsperson kan være en sterk kandidat til posten som fiskeri- og sjømatminister. Torgeir Knag Fylkesnes (SV) er også en som kan være aktuell for en plass i regjeringsapparatet. Han er for radikal til å bli fiskeriminister, men han kan være aktuell for andre poster.

Skjalg Fjellheim trekker frem Sandra Borch som en kandidat til en statsrådspost. Foto: Lisa Rypeng

Senterpartiet gjør et godt valg i Nord-Norge. I Nordland fikk 21,4 prosent. Dette trekker Fjellheim frem som et argument for at de må velge noen fra nord.

– Jeg tror ikke de kommer utenom en statsråd fra Nord-Norge, sier han før han trekker frem to navn:

– Sandra Borch som er mye brukt i nasjonale debatter og nyter stor tillit hos partiledelsen. En annen som kan være aktuell er Ivar B. Prestbakmo som sitter i Senterpartiets sentralstyre. I tillegg har han vært fylkesråd for samferdsel i Troms i mange år.