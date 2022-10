Hotellbransjen jubler: – Endelig tilbake til 2019-tall

Quality Hotel Ramsalt i Bodø har i september hatt et belegg på 68,8 prosent. Hotelldirektør Kine Willumsen merker at folk er tilbake.

– Å treffe en september som viser like god fart som september 2019, er en god følelse.

Under pandemien med Skype- og Teams-møter var hotellbransjen redd for at konferansemarkedet skulle tørke inn. Den dystre spådommen har ikke slått til.

Tror ikke på et blaff

– Den slo feil, heldigvis. Folk vil treffes. Vi har hatt flere store konferanser som har fulgt etter hverandre. Privatmarkedet har også tatt seg opp, så vi merker at folk vil ut å reise. Det vi venter på er at også forretningsmarkedet skal ta seg opp.

Rentene øker og mange er bekymret for økte strøm-, drivstoff- og matpriser. Likevel tror ikke hotelldirektøren at septembertallene er et blaff.

– Det er skumle tider, men gjennom bookingen vi har framover, er det ingenting som tyder på at tallene skal dale. Både resten 2023 og starten på 2024 ser lyst ut, sier Willumsen.

Hotellene fylles opp

– Totalbildet er positivt, og det trenger denne næringen nå.

Det sier hotellanalytiker Peter Wiederstrøm. Hver måned analyserer han tallene fra Benchmarking Alliance.

Nå er antall solgte hotellrom i Norge på nivå med året før pandemien.

– Vi har tidligere sett mange sommermåneder som omsetningsmessig har vært på høyde med tidligere somre, men det har vært grunnet prisvekst og ikke kombinert med beleggsvekst på den måten vi ser nå.

Han mener det er et sammensatt bilde som er årsaken til veksten.

– Vi har vært gjennom en pandemi hvor bedrifter har bygget opp et behov for å reise og møtes, og mange bedrifter opplever nå gode tider. Det gjør at aktivitetsnivået er høyt. Når det gjelder ferie og fritid så er det nok mer delt, siden privatøkonomien er tøffere for folk flest, mener han.

Oslo er vinneren

Så hvor i Norge går det da best?

– Når vi se på vinnere og tapere blant storbyene så må man se på det utgangspunktet de hadde, sier Wiederstrøm.

Han fortsetter:

– Vi kan si at Oslo er en gigantvinner, men de hadde en svak september i fjor. Det er beleggsoppgang i 11 av 13 storbyer i Norge, både fra september i fjor og fra september 2019. 12 av 13 storbyer har også en prisvekst både målt mot september i fjor og september 2019.