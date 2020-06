Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En av de områdene som merker spesielt økt pågang, er Helgeland.

– Det er en interesse som vi aldri har sett tidligere.

Det sier regionsansvarlig i Visit Helgeland, Georg Enga.

– Det blir nok en mer intens sommer enn normalt. Vi er vant til en gradvis økning, men nå vil det komme en kjempepeak i juli, sier han.

Regionsansvarlig Georg Enga i Visit Helgeland. Foto: Visit Helgeland

Da Norge ble stengt 12. mars, ble reiselivsnæringen en av pandemiens store økonomiske tapere. De baserer seg på at folk forflytter seg – noe vi ikke har hatt lov til denne våren.

Tall fra NHOs undersøkelser i april viste at mange fryktet konkurs. Nesten alle, åtte av ti bedrifter, hadde liten eller ingen inntekt den måneden.

Tre av ti hadde planer om å si opp folk. Over halvparten – seks av ti reiselivsbedrifter – stengte.

Selv om det var dystre utsikter en stund, tok flere til ordet for at pandemien kunne ha en positiv effekt på norsk reiseliv. Og det er akkurat det Visit Helgeland ser nå.

Enga i oppfordrer aktørene til å anbefale hverandre.

– Ja, det blir nødvendig hvis det blir helt fullt på de kjente plassene.

Han sier at de som ikke er fullbooket ennå, gjerne er de som satser mest på utenlandske turister. Det blir det lite av i år.

Torghatten er et kjent turmål på Helgeland. Fjellet med det kjente hullet ligger Brønnøy kommune helt sør i Nordland. Foto: Bjorn Henrik Ormo

Norge er favoritt – til tross for åpen Spania-grense

– Vi ser en dobling av søk på pakkereiser i Norge, sier kommersiell direktør for FINN reise, Terje Berge.

De fleste søker på Norge som årets sommerdestinasjon.

Interessen for utenlandsreiser på nettsiden har naturlig nok vært lav i år.

Også etter at mange nordmenns feriefavoritt Spania åpnet grensene for turister fra Europa.

Fortsatt fraråder Utenriksdepartementet reiser til alle land som ikke er strengt nødvendige frem til 20. august.

Karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet Ekspandér faktaboks Fra 13. mars 2020 skal alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Norden være i hjemmekarantene.

Varighet av hjemmekarantenen er 10 dager.

Det er gitt enkelte unntak fra karanteneplikten. Blant annet personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island, Færøyene, Grønland og Åland unntatt fra karantene når de reiser til og fra arbeid.

Det er også unntak for sesongarbeidere - blant andre. Reisende fra disse landene/områdene kan komme inn til Norge uten å gå i karantene (per 17. juni 2020): Danmark

Gotland (Sverige)

Finland

Island

Grønland

Færøyene Resten må i karantene på 10 dager. Politiet kan bortvise andre reisende ved grensen. Les mer om reiseregler og se kart på FHI.no.

Nordmenn kan ikke veie opp for utlendingene

Hos turistinformasjonen i Geiranger, som er et av landets mest besøkte reisemål, vet de allerede at årets sesong ikke blir så god som i fjor.

– De norske turistene kan på ingen måte kompensere for de internasjonale gjestene, sier daglig leder Helle Jensen i Geiranger Fjordservice.

– Vi hadde budsjettert med en enda bedre sesong i år, men nå handler det om å minimere underskuddene for 2020.

Rundt 800.000 turister besøker den berømte bygda på Sunnmøre årlig, ifølge Visit Møre og Romsdal.

Men i år er de fleste cruiseanløpene innstilt.

Geiranger tar imot horder at utenlandske turister hvert år. Men ikke i 2020. Foto: Lena Høyberg / NRK

– Vi får ikke den samme volumturismen i år, med cruisebåter som kan gi opptil 6000 besøkende på en dag. Du får ikke det samme antallet inn med biler.

Samtidig håper Jensen at potensialet hos norske turister er større enn det de ser akkurat nå.

– Vi er optimister. Det har vært ganske bra trafikk de siste dagene. Vi ser at markedsføringen om å feriere i eget land har større kraft nå enn tidligere.

Større pågang enn noen gang på Vega

Vega på Helgelandskysten er én av dem som har merket økt interesse.

– Vi har hatt en knallåpning av sesongen. En større pågang enn vi noen gang har hatt. Vi var redde for at koronasituasjonen skulle tilsi at det ble en stille sesong, men mye tyder på det motsatte.

Det sier Hilde Wika, reiselivssjef i Vega kommune.

Hilde Wika, reiselivssjef i Vega kommune. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Det hotteste er Vegatrappa, sier hun.

Både denne og den gamle anleggstrappa innerst i Glomfjorden i Meløy, Fykantrappa, er populære turmål.

Fykantrappa er stengt en stund nå for sikring, deretter skal den åpnes igjen i løpet av sommeren.

Vi tar turen opp Vegatrappa. Du trenger javascript for å se video. Vi tar turen opp Vegatrappa.

Nå er ikke problemet for få turister

Helgeland strekker seg fra helt sør i fylket og nordover til halvøya Kunna i Meløy kommune.

Rett utenfor Kunna ligger fiskeværet Støtt. Her stoppet mange på sin vei nordover til lofotfiske. Den gamle brygga ligger der fortsatt – som nå er overnattingssted og restaurant.

Også de har flere bookinger enn noen gang.

På Støtt Brygge i Meløy, helt nord på Helgeland, var det dødt i våres da pandemien herjet som verst. Men denne sommeren har de flere bookinger enn noen gang. Foto: Støtt Brygge

– Vi har veldig mange folk som kommer nordover fra Oslo-området og Sør-Norge, sier daglig leder Eva Andersen.

De har omtrent femti prosent mer bookinger i år enn i fjor. I tillegg til båter, som vil øke tallet enda mer.

– Nå er utfordringen om vi har nok folk på jobb og nok kapasitet i restauranten. Vi har åpnet enda en etasje og kommer til å ha mer matservering ute på brygga.