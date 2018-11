Hevder ordfører ba varaordføreren sykmelde seg

Bråket startet da Rødt ble kastet ut av flertallssamarbeidet i Bodø bystyre i sommer, og tilsynelatende er ikke de to like gode venner som de var da de ble presentert som Bodøs første kvinnelige ordfører-/varaordfører-duo etter lokalvalget i 2015.

Nå har konflikten toppet seg, skriver Bodø Nu.

Ifølge Rødt-leder i Bodø, Astri Dankertsen, skjedde følgende 5. juni i år da Pinnerød, Dankertsen og Bjørbæk hadde et møte i etterkant av det omtalte bruddet.

I en pause tar ordføreren Dankertsen til side, og «ber henne forsøke å få Bjørbæk til å vurdere å ta ut sykmelding».

– Det syntes jeg var spesielt, siden jeg ikke oppfattet Synne som syk eller med dårlig helse på noe vis, sier Dankertsen.

Leder i Rødt Bodø, Astri Dankertsen. Foto: Ola Helness / NRK

– Hvordan tror du det samarbeidet vil gå nå?

– Fra vår side skulle vi jo ønske at det hadde vært mer kontakt, for det er en del oppgaver der ordfører og varaordfører er nødt til å samarbeide, sier Dankertsen.

Dankersen ønsker å presisere at hun til NRK Nordland bare uttaler seg om innholdet i e-posten.

Varaordfører Bjørbæk reagerer på ordførerens forespørsel.

– Jeg synes det var rart og spesielt. Jeg kan ikke tolke det som noe annet enn en form for hersketeknikk som er ganske alvorlig, sier hun til NRK.

– Etter bruddet har samarbeidet vært utfordrende for alle impliserte. Men man kan ikke gå hen og sykmelde seg i tide i utide, ei heller sykmelde andre, fortsetter hun.

Ordfører Ida Pinnerød (Ap) og varaordfører Synne Bjørbæk (R) Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Viktig med et godt forhold til ordføreren

Bjørbæk sendte i etterkant en mail for å få avklart hvorfor ordføreren sa det hun gjorde. Den har hun imidlertid aldri fått svar på.

– Hvordan er forholdet mellom deg og ordfører for tiden?

– Det er klart at kommunikasjonen mellom oss burde ha vært bedre. For meg har det vært viktig å ha et godt forhold til ordføreren, og til bystyrekollegiet. Jeg jobbet i ordførers sted i sommer og hadde ingen problemer med det. Jeg ønsker å fylle rollen min på best mulig måte for kommunen.

Bjørbæk understreker at hun ønsker å fortsatt samarbeide med ordføreren.

– Vi har begge noen roller som vi innehar frem til neste høst, og jeg synes det er et givende arbeid. Jeg møter mange flotte folk hver dag, og er opptatt av ombudsrollen vi har som kommunens øverste folkevalgte.

Bodø Nu har spurt varaordføreren om hun føler seg dolket i ryggen.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Bjørbæk.

Lufta har vært kjølig mellom lokalpolitikerne i Bodø den siste tiden. Foto: Ola Helness / NRK

– Vil fortsette å ha et profesjonelt forhold

Bodø-ordfører Ida Pinnerød ønsker ikke å kommentere saken videre overfor NRK, og viser til kommentaren hun har gitt til Bodø Nu.

– Jeg ønsker ikke å kommentere denne e-posten ut over å si at jeg ikke har samme oppfatning av innholdet i samtalen med lederen for Rødt i Bodø som varaordføreren henviser til. Jeg har vært og er av den oppfatning at dette er personlige opplysninger som jeg ikke kan kommentere ytterligere, skriver ordføreren i en tekstmelding til avisa.

Dette svaret liker varaordfører Bjørbæk dårlig.

– Jeg forstår ikke hvilke personlige forhold hun refererer til, og har heller ikke fått noe svar fra ordfører. Jeg synes det er leit at hun svarer med å implisere ting som det blir vanskelig å imøtegå.

Kjenner på situasjonen

Også i opposisjonen kjenner de på den betente situasjonen hos posisjonen. Gruppeleder Grethe Fjærvoll i Høyre sier at det preger dem når det blir så dårlig stemning offentlig, og sammenligner med en arbeidsplass.

Grethe Monica Fjærvoll er gruppeleder i Høyre, det største opposisjonspartiet i Bodø bystyre. Foto: Katrine Olsen Sørgård / NRK

– Det er klart det påvirker hele lokalpolitikken, på samme måte som alle ansatte blir berørt av arbeidskonflikt. Jeg håper disse to damene klarer å sette seg ned og finne ut av hvordan man skal klare å løsne opp i forholdet dem imellom. Som folkevalgte bærer vi med oss et stort ansvar overfor innbyggerne. Da er det viktig å ville løse opp i problemene – ikke bare dyrke dem.