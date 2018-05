– Rødt-bråk i Bodø kan brukes mot Arbeiderpartiet

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, er overrasket over dagens nyhet, der Ap, SV, Sp og MDG har blitt enige om å kaste Rødt ut av det politiske samarbeidet i Bodø.

Sand så for seg at samarbeidet ville brukt som et eksempel til etterfølgelse, for rødgrønn side, inn mot lokalvalget neste år. Slik gikk det altså ikke.

Nå kan eksempelet med Rødt i Bodø bli brukt for å vise at det er vanskelig å samarbeide med partiet andre steder i Norge, når valgkampen starter for fullt.

– Ikke nødvendigvis av Ap selv, men av opposisjonen. Det er ofte den skvisen Ap står i: Andre ønsker å klistre Rødt til dem, for å «skremme» de Ap-velgerne som ikke nødvendigvis er så begeistret for Rødt.

– Et krevende parti

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

Han mener Rødt på flere måter er et krevende parti å sitte i posisjon sammen med.

– Arbeiderpartiet føler at Rødt setter sine egne behov foran koalisjonens, og det opplever jeg som årsaken til at de valgte å avslutte samarbeidet, sier Sand.

Sand forteller at partiet historisk sett alltid har vært et opposisjonsparti, og at det langt på vei ligger naturlig for dem å kritisere makta.

– Partiet har en grunnleggende skepsis til makt, også når de selv innehar en maktposisjon. De ser på seg selv som et parti som skal holde andre parti etter ørene. Det kan gjøre det krevende når Rødt står på sitt, og vil statuere et eksempel.

– Et utfordrende ekteskap

Løsningen i Bodø har vært at man har latt Rødt få lov til å opptre litt som et opposisjonsparti. De har med andre ord fått lov til å kritisere politikken til egen posisjon.

Gruppeleder Morten Melå i Ap i Bodø gir uttrykk for at det har vært utfordrende å være i «ekteskap» med et parti som ikke alltid har stilt seg lojalt bak vedtakene.

Gruppeleder for Ap i Bodø, Morten Melå, forteller at den politiske tilværelsen ikke har vært helt enkel med Rødt i bildet. Foto: Bente H Johansen / NRK

Frustrasjonen har bygd seg opp over tid. Utspillet fra en bystyrerepresentant om bevilgninger til nakenkunst sist uke, var dråpen som fikk det hele til å renne over.

– Vi har gitt dem mye spillerom fordi det å være i posisjon er en ny situasjon for dem, men nå er grensen nådd, og vi må sette ned foten, sier Melå.

– Må kunne ha meninger

Synne Bjørbæk (R) fortsetter som varaordfører ut perioden, men beklager avgjørelsen.

– Vi ser at Ap velger å bruke en litt sleivete uttalelse, som allerede er beklaget, som påskudd. Saken er nok heller den at de ikke liker å samarbeide med et parti som står på det de har lovet velgerne. Og som ikke bøyer nakken hver gang Ap ber om det.