Rødt kastet ut av politisk samarbeid i Bodø

Gruppelederne i Ap, MDG, SV og Sp i Bodø kommune opplever Rødt som en utfordring. Nå kastes Rødt ut av prestisjesamarbeidet i Nord-Norges nest største by.

– De har gjentatte ganger gått til verbalt angrep på ansatte i kommunen, og skapt usikkerhet og mistenkeliggjøring rundt beslutninger de selv har vært med på, skriver de i pressemeldingen som blant annet er signert av gruppeleder i Arbeiderpartiet Morten Melå.

«Det vi opplever som mest utfordrende med partiet Rødt er at de prøver å ta ansvar samtidig som de fraskriver seg det», skriver de fire gruppelederne i en pressemelding. De skriver samtidig at de opplever det som Rødt setter taktikk foran politikk.

Det er bakgrunnen for at de nå ønsker å avslutte avtalen de inngikk ved kommunevalget i 2015. Da etablerte de fire partiene et formelt samarbeid med Rødt på bakgrunn av overbevisning om at det ville gi gode politiske resultater og muligheter for god styring av kommunen heter det i pressemeldingen.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

Fikk begeret til å renne over

De fire partiene forsikrer likevel om at det har gitt gode resultater, men at det har vært krevende å samarbeide med Rødt.

Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Morten Melå liker ikke måten Rødt opptrer på. Foto: Niklas Aune Johnsen / NRK

– Vi klarer ikke akseptere at Rødt kommer med soloutspill og går til angrep på ansatte i kommunen, sier Melå til NRK.

Melå referer blant annet til den siste saken om midlene som ble delt ut i forbindelse med Bodøs søknad om å bli Europeisk kulturhovedstad. Der brukte Andreas Tymi, som sitter i oppvekst- og kulturkomiteen i Bodø bystyre for Rødt ord som: «Voldsomt uprofesjonelt», «idiotisk», «fullstendig udemokratisk», og «på grensen til korrupt»

– Rødt har vært med å avgjøre saken, men er uenige i valgene som er tatt. Det er greit, men det er måten det er gjort på som ikke er greit. Det er faktisk helt uakseptabelt, sier Melå.

Andreas Tymi sier i en kort kommentar til NRK at beklagelsen han kom med i helga, taler for seg selv. Han viser til blant andre varaordfører Synne Bjørbæk (R) for ytterligere kommentar.

Debatt gikk varm på Facebook

Men i en debattråd på Facebook som pågikk i helga, gikk diskusjonen mellom partene en smule varm. En oppgitt Morten Melå mente blant annet at Rødt selv hadde vært med på å prioritere penger til potten hvor midlene til nakenkunstprosjektet kommer fra.

– Jeg er rystet, skrev Melå, og viste til Rødts utspill ved både Tymi og Bjørbæk.

«Er det høy takhøyde å ikke tåle at det stilles spørsmål ved prioriteringer?», kontret varaordføreren, og krevde en beklagelse.

Mens Andres Tymi lover å ta saken «[...] videre både til kontrollkomité og/eller fylkesmann, og politisk».

Savner en mer åpen samarbeidskultur

I en kronikk skriver Synne Bjørbæk at Rødt tror at de beste løsningene skapes i fellesskap:

Varaordfører i Bodø kommune, Synne Bjørbæk (R) sier partiet ikke ønsker å være en del av en kultur hvor politikken utformes på bakrommet med krav om full enighet mellom flertallspartiene. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Erfaringene så langt tilsier at vi trenger en mer åpen samarbeidskultur enn i dag. Vi tror på åpne prosesser, at beslutninger blir bedre når flere involveres, og at det noen ganger kan være smart å snu når ny kunnskap kommer på bordet, skriver partiet.

– Rødt ønsker ikke å være en del av en kultur hvor politikken utformes på bakrommet med krav om full enighet mellom flertallspartiene. Hvordan skal vi lykkes med et demokratiprosjekt når demokratiet underlegges slike kår?, spør Bjørbæk.

– Slag under beltestedet

Men utspillet fra varaordføreren får Melå til å reagere.

– Det synes jeg er et slag under beltestedet. Det er mulig Rødt ikke skjønte hva de gikk med på for tre år siden. Jeg skjønner ikke hvor de vil med det utspillet, sier han.

Videre skriver Rødt følgende i kronikken:

– Rødt ønsker et åpent ordskifte, der alle folkevalgte skal kunne uttrykke seg fritt om eget partis politikk. Vi ønsker oss en politisk ledelse som viser raushet, deler informasjon og som inviterer alle partiene med i beslutningsprosesser, samlinger og feiringer, som er viktige for byen.