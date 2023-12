Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) besøker tirsdag det nedleggingstruede sykehuset i Lofoten for første gang siden forslaget ble lagt frem.

Folk i Lofoten protesterer mot et forslag om å degradere sykehuset til et distriktsmedisinsk senter.

En fersk meningsmåling viser at kun 1 av 10 lofotværinger ville stemt på Arbeiderpartiet hvis det var valg i dag, en halvering fra stortingsvalget i 2021.

Kjerkol avviser at hun er i Lofoten for å redde Arbeiderpartiet, og sier hun er der for å skaffe informasjon.

Lokale Ap-politikere ønsker bekreftelse på at akuttfunksjonen og fødetilbudet ved sykehuset blir bevart.

I dag besøker helseminister Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet det nedleggingstruede sykehuset i Lofoten.

Der møtes hun av sinte sykehusdemonstranter, utmeldte Ap-politikere og en fersk meningsmåling som viser at kun 1 av 10 lofotværinger ville stemt på Arbeiderpartiet hvis det var valg i dag.

Det er mer enn en halvering fra stortingsvalget i 2021, da oppslutningen var på 24,4 prosent i de samme kommunene.

Også Senterpartiet raser, med 13,8 prosentpoeng til 6,9 prosent. Mest fram går Høyre, Frp og INP, alle med 6–7 prosentpoeng.

Når NRK møter Kjerkol i Svolvær er hun ikke overrasket over de dårlige målingene.

– Utrygghet rundt sykehuset gir seg nok utslag på denne målingen. Jeg skjønner at man er bekymret når så krevende beslutninger er i prosess. Men det er viktig å huske på at dette bare er et forslag. Regjeringen vil ta sin beslutning først i april.

I LØVENS HULE: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) på plass i Lofoten i dag. Her skal hun møte sykehusansatte, lokalpolitikere og innbyggere som frykter for lokalsykehuset sitt. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Hun avviser at hun er i Lofoten for å berge stumpene til Arbeiderpartiet i regionen.

– Jeg er her for å skaffe meg informasjon. Det er viktig for meg å lytte til dem som bor i Lofoten og som møter disse utfordringene til daglig.

Ikke minst ser jeg fram til å møte fagfolkene som tar vare på pasientene for å høre deres vurderinger av de store utfordringene vi har med å skaffe nok fagfolk, sier Kjerkol.

Krever bekreftelse

– Vi trenger en bekreftelse på at vi får beholde akuttfunksjonen og fødetilbudet, sier leder Marit Olsen i Vågan Arbeiderparti til NRK.

Både skoleelever, barnehagebarn har fått fri for å delta i markeringen mot forslaget mot sykehuskutt i Lofoten. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Tirsdag morgen tok hun imot helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i Svolvær.

– Helse Nord sitter ikke på hele sannheten

– Ønsket er nok større enn forventningene, men vi håper hun kan forsikre oss at det er Hurdalsplattformen som skal legge til grunn når regjeringen skal gjøre sitt vedtak.

Olsen legger til:

– Vi ønsker også å formidle at de faktaene hun får presentert fra Helse Nord ikke er hele sannheten. Det finnes opplysninger som ikke er kommet fram og som vi synes er viktig å få fram. Jeg skulle ønske hun hadde kommet før Vestvågøy Ap gjorde sitt vedtak om å melde seg ut. Det hadde spart oss for mye.

Det var stor medieinteresse da helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol kom til Lofoten i dag. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Ikke rom i kalenderen

Ingvild Kjerkol sier til NRK at hun gjerne skulle kommet til Lofoten tidligere. Men at det ikke har vært rom i kalenderen før i dag.

– Det har en veldig praktisk begrunnelse.

Frp-leder Sylvi Listhaug og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har allerede vært i Lofoten.

– Jeg styrer ikke deres kalendre. Jeg må styre min egen og vi har viktige saker vi jobber med i departementet. Jeg er her nå, og har møtt gode partivenner i Svolvær med kloke refleksjoner og klare forventninger til regjeringen.

– Redd Ap blir borte i Lofoten

Også lokallaget i Vågan har vurdert å følge Vestvågøy Ap, men endte med å fortsette i partiet.

Marit Olsen frykter hva som vil skje med partiet dersom det ender med at sykehuset blir degradert til et distriktsmedisinsk senter.

– Dette er allerede en katastrofe for Ap, men skjer det er jeg redd for at Ap blir borte.

På spørsmål om Ingvild Kjerkol synes det er verdt å mister medlemmer og nærmest blir utradert i Lofoten for denne saken, svarer helseministeren slik:

– Den typen motsetninger kan ikke et ansvarlig parti fokusere på. Vi er opptatt av at det vi gjør blir forstått av innbyggerne. Det tror jeg vil være utgangspunktet for tilliten velgerne vurderer oss på.

Frykten er at lokalsykehuset skal bli omgjort til et distriktsmedisinsk senter. Her fra pepperkakebyen på sykehuset i Gravdal. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Har leid åtte busser

Ressursgruppa for Lofoten sykehus har leid åtte busser som skal ta lofotinger som vil støtte opp om sykehuskampen fra Leknes til Storeidet.

– Det er et fenomenalt engasjement. Vi håper å ha folk stående langs veien fra Leknes til Gravdal sykehus. Skoleelever og barnehagebarn skal stå langs gang- og sykkelstier, sier Eva Karin Busch i ressursgruppa.

Budskapet på bannerne som demonstrantene har med seg handler om at «det er ingen skam å snu».

– Vi er ikke imot endringer. Men akuttberedskapen i Lofoten må vi beholde, sier Busch.

Flere bedrifter i regionen har gitt ansatte fri for at flest mulig kan være med på markeringen.

– Vi må vise Kjerkol hva sykehuset betyr, sier HR-sjef i Teft, Geir Johnsen til Lofotposten.