Sykehuset på Gravdal er med relativt stor sikkerhet et av Nordens mest omtalte sykehus de siste ukene.

Hvorfor?

Lofotens sykehus står i fare for å miste viktige akuttfunksjoner.

Lokalbefolkningen har demonstrert og politikere har forlatt Arbeiderpartiet.

Sykehuset i Gravdal kan miste viktige funksjoner. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Jonny Finstad (H), ordføreren i kommunen, har gått knallhardt ut mot helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

I morgen skal hun besøke Lofoten og sykehuset.

Mandag morgen hadde imidlertid ikke Høyre-ordføreren hørt et kvidder om besøket.

– Jeg stusser veldig. Det må jeg si. Det er vanlig kutyme at ordføreren i vertskommunen skal varsles i forbindelse med ministerbesøk, sier han til NRK og legger til:

– Ordføreren skal få lov til å delta på det offisielle programmet, uavhengig av hvilket parti man tilhører.

– Jeg kommer til å troppe opp uansett

Jonny Finstad sier en slik invitasjon aldri kom til hans bord.

– Det synes jeg er veldig rart. Men jeg kommer til å troppe opp uansett, selv om jeg ikke er invitert, sier ordføreren.

– Så får de kaste meg ut om de ikke vil ha meg der.

Kjerkol skal besøke Vestvågøy kommune, der mange mener hun bør stoppe prosessen i Helse Nord. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Han påpeker at han håper det hele er et arbeidsuhell.

– Hvis ikke synes jeg rett og slett det er dårlig håndverk. Dette er et spesielt viktig møte for oss.

Han fortsetter:

– Og enda viktigere at ordføreren er med på. Derfor bør ordføreren være informert om hva statsråden skal delta på slik at vi kan representere kommunen.

På spørsmål om hva han tenker om dialog med noen som ikke har ønsket ham velkommen svarer ordføreren:

– Det gjenstår å se. Jeg er på tilbudssiden, dialog er viktig.

Fikk plutselig invitasjon

Andreas Keus, underdirektør i kommunikasjonsenheten hos Helse- og omsorgsdepartementet, kan fortelle at de nå har sendt invitasjon.

– Ordføreren er hjertelig velkommen til å delta. Han har blitt kontaktet.

NRK stilte disse spørsmålene til Helse- og omsorgsdepartementet: Ekspander/minimer faktaboks Hvem skal helse- og omsorgsministeren møte i Lofoten?

Er ordføreren i Vestvågøy invitert?

Hvis ja: hvor er invitasjonen sendt?

Hvis nei, hvorfor ikke?

Jonny Finstad sier han møter opp uansett. Vil helse- og omsorgsministeren prate med ordføreren?

Hva tenker helse- og omsorgsministeren om eventuell dialog med ordføreren?

Noen timer er gått siden NRK snakket med Jonny Finstad.

Nok timer til at han nå kan se frem til et møte der han er ønsket velkommen.

– Jeg har fått invitasjon i løpet av dagen. Det hadde en effekt at det kom i media. Det er litt betenkelig, men bedre sent enn aldri, sier han til NRK.

Ingvild Kjerkol skal, litt plutselig, også møte Jonny Finstad. Foto: Per Sveinung Larsen / NRK

– Nå som du er velkommen, hva tenker du å få ut av dialogen med Kjerkol?

– Jeg håper at ministeren drar fra Lofoten med en god følelse på at her må det være akuttberedskap i fremtiden. At hun har fått en slags overbevisning.

NRK følger statsrådens besøk i Lofoten tirsdag.