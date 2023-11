Det er foreslått å gå fra to til ett akuttsykehus på Helgeland, degradere Lofoten sykehus til distriktsmedisinsk senter og fjerne akuttilbudet på Narvik sykehus.

Dersom det blir distriktsmedisinsk senter i Lofoten, skal pasientene kunne sendes til sykehuset på Stokmarknes hvor det er foreslått økt kirurgisk aktivitet.

Det vekker enormt engasjement i hele fylket i form av protester. Les også Helse Nord: Foreslår drastiske kutt i Narvik og Lofoten

Sylvi Listhaug: – Frp vil stoppe prosessen

Leder for Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, besøkte i dag sykehuset i Lofoten.

Til NRK sier hun at Frp ønsker å stoppe prosessen i Helse Nord.

– Det er utfordrende å få tak i fagfolk, men jeg mener at det er viktig å legge til rette for et godt tilbud i Nord-Norge og at vi har god beredskap.

Sylvi Listhaug møter legene ved Nordlandssykehuset i Gravdal. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Vi vil fremme forslag om å stanse prosessen om å legge ned akutt- og fødetilbud. Det vil vi ta initiativ til nå og vi vil ha med oss et flertall, så uroen som er i Nord-Norge legger seg før vi kommer til jul.

– I solidaritet med Lofoten

Folk fra hele Vesterålen samlet på Stokmarknes for å protestere mot Helse Nords kuttforslag.

Ingvill Moen Hovlund er aksjonsleder for solidaritetsmarkeringen.

Hun påpeker at det er kommet forslag om alvorlige kutt i psykiatrien og rehabilitering på Stokmarknes.

I Stokmarknes var mange samlet til fakkeltog til støtte for Nordlandssykehuset i Gravdal, som er foreslått nedlagt. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Hun mener det ikke stemmer at Stokmarknes får mer som følge av Helse Nords kuttforslag i Lofoten.

– Vi er i solidaritet med Lofoten. Vi vet akkurat hvor lang tid det tar å kjøre fra Stokmarknes til Gravdal, sier Hovlund og legger til at det er dårlige veier og mye turisttrafikk.

– Det er altfor langt hvis man skal føde eller hvis ulykker er ute.

Hovlund mener løsningen er å jobbe med arbeidsforhold og lønn.

– Vi må gjøre det mer attraktivt å jobbe på sykehusene, svarer hun på spørsmål om hva løsningen bør være.

Hovlund får støtte fra kommuneoverlegen i Narvik, som også mener at nøkkelen er å gjøre det mer attraktivt å jobbe på sykehusene. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Et nordnorsk opprør

I Narvik deltok alt fra helsepersonell, russ, folk fra næringslivet og politikere i protester.

Sverre Håkon Evju, kommuneoverlege ved Narvik legevakt, sier man er vitne til et nordnorsk opprør.

Evju tror Helse Nords forslag vil forverre dagens bemanningsproblemer. Foto: Frida Brembo / NRK

– Nå sier man virkelig ifra i hele landsdelen og viser at det som foregår er det ingen som synes er akseptabelt.

Også i Narvik står de i solidaritet med Lofoten:

– Der har de sine utfordringer med tøffe værforhold og turistmengder, sier Evju og legger til at han ikke tror løsninger på bemanningsproblemene i helsetjenesten er kutt.

– Løsningen er ikke å kutte akuttberedskapen på lokalsykehusene. Jeg er ganske sikker på at det forverrer situasjonen.

Mange er uenige i Helse Nords kuttforslag og frykter for de lokale helsetilbudene sine.

Kommuneoverlegen er enig i at det er utfordringer og at man trenger endring, men at den må gjøres nasjonalt.

– Den store jobben er å få offentlige sykehustjenester til å bli attraktivt for å få folk i jobb.

Les også Stort opprop fra leger over hele landet: Vil starte Helse Nord-prosessen på nytt

Helse Nord: – Hvis ikke vi tar grep nå, bryter systemet sammen

– Vårt ansvar er å skape tilbud som gjør at det blir likeverdige tjenester i det nordnorske fellesskapet.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Helse Nord, Skjalg Fjellheim.

Fjellheim understreker at Helse Nord handler etter oppdrag fra nasjonale myndigheter. Foto: Simen Wingstad / NRK

– Det er helt legitimt og forståelig med demonstrasjoner, men hovedproblemet er en eskalerende mangel på fagfolk og kvalifisert helsepersonell i akutt nordnorsk tjeneste.

– Hvis ikke vi tar grep nå, risikerer vi at systemet bryter sammen og da blir det dårligere tilbud i hele landsdelen, sier Fjellheim og legger til at han har forståelse for argumentene om at landsdelen har store avstander.

– Men vi har ansvar for alle mennesker i Nord-Norge, og vi har fått et oppdrag fra nasjonale myndigheter basert på en situasjon med mangel på personell og fagfolk.

Listhaugs forslag om å stoppe Helse Nords prosesser, vil ikke Fjellheim kommentere.

Han legger til at pasientenes brukerorganisasjon viser forståelse for behovet for endring.

– Kommuneoverlegen i Narvik er nok i opprør, men jeg er ikke så sikker på om hele landsdelen er det. Jeg tror mange forstår behovet for endringer.

Fjellheim mener det er godt dokumentert at en vesentlige deler av nordnorske sykehus er basert på dyr vikarbruk og overtid.

– Det forsøker vi å finne løsninger på fordi det ikke er bærekraftig og påfører oss store kostnader.

– Hvis Evju vet om et hemmelig sted i Nord-Norge hvor det produseres helsepersonell, må han gjerne informere offentligheten om hvor det er. Da vil vi vite hvor det står helsearbeidere klare til å gå inn i alle jobbene som i dag fylles av overtid, vikarer og innleie igjennom bemanningsbyråer.