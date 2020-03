Direktøren i Helsedirektoratet har ledet kampen mot det nye korona-viruset i Norge i over en måned. Allerede 31. januar ble dette erklært som en alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom.

I et intervju med NRK som ble gjort fredag sier Bjørn Guldvog at situasjonen kan bli langvarig.

– For helsetjenesten blir dette en maraton, tror jeg. Jeg tror ikke det blir en sprint. Vi må være forberedt på en maraton og vi må legge kontinuitetsplaner så vi kan holde ut over en lang periode, sier Guldvog til NRK.

– Det er mulig, hvis vi er heldige, at vi får litt mer fri til sommeren. Da er kanskje folk naturlig litt mindre i kontakt med hverandre. Barn går ikke på skolen, en del har ferier sånn at vi er på ulike steder og det kan kanskje gi oss en liten pustepause. Så kan det være at det tar seg opp igjen etter hvert, men dette blir jo spekulasjoner.

Helsedirektøren er selv i risikogruppen

– Er du selv redd for å bli smittet av korona-viruset?

– Jeg er ikke veldig engstelig for det. Jeg kan jo si at jeg kanskje er i risikogruppen. Jeg er litt over 60 år og jeg er hjerteoperert, men jeg har en slags følelse av at jeg vil klare meg gjennom dette på en god måte. Men det er klart det er en liten risiko med dette. Det er mye som er ukjent.

– Det jeg kjenner på er nettopp det å bære dette ansvaret med så mange ukjente faktorer. Det er veldig mye vi fremdeles ikke vet, sier Guldvog.

– Tar du selv noen forholdsregler?

– Jeg vasker hendene oftere. Jeg tenker gjennom hvordan jeg ferdes ute i forsamlinger med mange mennesker og når jeg har tatt på flater, metallgjenstander og slikt ute i offentligheten er jeg nøye på å ikke la hendene gå rett til ansiktet. Naturligvis tenker jeg også gjennom hvordan jeg hoster og at jeg er litt forsiktig med å nærme meg de som jeg ser er åpenbart syke, selv om de kan være vanlig influensasyke.

Fredag sa Helsedirektoratet at det er et godt råd å slutte å håndhilse.

– Per i dag er det veldig liten risiko ved å håndhilse på hverandre, men det kan hende vi er på et annet sted om to eller tre uker. Folk kan egentlig senke skuldrene litt, men på litt sikt så er dette et klokt råd. Så det gjør ingenting om folk begynner å si til hverandre at kanskje kan vi like gjerne gi hverandre et nikk eller et vink. Det er helt greit.

Bør vurdere å droppe utenlandsreiser

På spørsmål om man nå bør avlyse utenlandsreiser nå, svarer Guldvog at personer som er i risikogruppen bør vurdere det.

– Man må være årvåken og forsiktig og tenke gjennom hvis man har en kronisk lidelse eller hvis man er litt oppe i årene. Snakk med fastlegen om det er klokt eller om det kan vente, sier helsedirektøren.

Han råder også folk til å tenke gjennom hvordan man gjør ting når man bruker kollektivtrafikk i Norge.

– Det er klokt å forsøke å tenke hele tiden at den kanskje viktigste smitteveien er fra gjenstander til hender eller fra hender til hender. Det er en grunn til at vi sier at vi må vaske oss hele tiden.

– Hvis du har tatt på ting på T-banen og på andre offentlige steder, så forsøk å vaske hendene ofte slik at du ikke tar på øyne eller inn i munnen etter at du har berørt disse gjenstandene. Det er viktig å være litt oppmerksom på hyppig håndvask og bruk av desinfeksjonsmiddel.

– Men jeg vil understreke at akkurat nå så er smittepresset i Norge veldig lavt, så man må ikke trekke dette for langt. Vi vil komme med konkrete råd om hvordan man det er klokt å oppføre seg i områder der det er høyt smittepress, sier Bjørn Guldvog.