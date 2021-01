Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I går ble det klart at regjeringen innfører de strengeste innreisetiltakene siden mars for å hindre spredningen av nye virusvarianter.

– I praksis blir grensen stengt for alle som ikke bor i Norge, sier statsministeren.

Det finnes unntak for å sikre at kritiske varer og tjenester kommer inn til Norge, men ifølge Erna Solberg betyr det at mange arbeidsinnvandrere ikke kan komme de neste ukene.

– Kan få katastrofale følger

Daglig leder Arne Mathisen i Lofoten Viking forteller at de ikke får gjort noe uten folk.

– Det vil få katastrofale følger om vi ikke får inn folka våre de neste to ukene. Verste konsekvens er at vi må stenge ned og får en kraftig reduksjon i vintersesongen, mener Mathisen.

Mathisen sier at de vil forholde seg til reglene som gjelder, men tror det blir en svært vanskelig situasjon for hele fiskerinæringa.

– Det er en bransje med en stor andel arbeidsinnvandrere. Alle kommer til å få en sterkt redusert produksjon hvis arbeiderne ikke slipper inn, sier han.

Ifølge Mathisen har de fleste egen bopel på Værøy og har jobbet i bedriften i mange år.

– Det er sterk kost om de blir nektet å komme inn i landet. Mange bor her sju måneder i året og skal hjem fra ferie i hjemlandet, sier Mathisen.

– Milliardverdier på spill

Bedriften produserer fisk for 900 millioner kroner årlig. Omtrent 75 prosent av arbeidskrafta er importert fra utlandet.

– Vi kan ikke få skreien til å vente i to uker. Vi kan ikke gjøre noe med naturens gang. Hvis regjeringa greier det, så er de gode.

Arne Mathisen er daglig leder i Lofoten Viking. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Han forklarer at hvis skreien kommer i morgen, er det ikke sikkert fiskerne kan dra ut og fiske fordi det mangler sesongarbeidere som kan ta imot fisken.

– Verdens største torskefiskeri skal avvikles, og det er umulig å gjøre uten arbeidsfolk. I tillegg er torskekvoten økt med 20 prosent, som gjør at vi trenger mer arbeidskraft enn normalt.

Det verst tenkelige utfallet er at fiskerne ikke får solgt fisken sin.

Hvis anleggene kommer i gang to uker forsinket blir det en kort og hektisk sesong.

– Det vil knuse markedet. Du vil få enorme mengder fisk som skal ut på markedet på kort tid, som igjen gjør at prisen på fisken stuper, ifølge Mathisen.

Han tror det vil gå hardest utover fiskerne i første omgang, hvis de ikke har noen å levere fisken til.

– Men det går utover hele AS Norge til slutt. Det er milliardverdier som står på spill totalt sett. Fiskeriene har stor verdi for hele landet.

Fiskeriministeren: – Håper skreien blir forsinka

– Jeg skjønner frustrasjonen til bedriften. Men samtidig vil det å ikke gjøre noe med smittesituasjonen også kunne få veldig store konsekvenser. Hvis det oppstår smitte i en bedrift, vil man også måtte stoppe produksjonen, sier fiskeriministeren Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Gjennom hele sesongen kommer flere tusen sesongarbeidere til Norge for å jobbe i den hektiske tida.

Fiskeriminister sier at innreiseforbudet er et sterkt og innvirkende tiltak for å slå ned smitten. Han håper vi startet på sluttspurten for å klare å bekjempe viruset nå som vaksineringen har startet.

– Grensa er i utgangspunktet stengt for å hindre importsmitte. Det betyr at sesongarbeidere ikke er å anse som strengt nødvendig samfunnskritiske funksjoner, forklarer Ingebrigtsen.

Dette er et 14 dagers tiltak der situasjonen skal vurderes på nytt, så forhåpentligvis vil situasjonen løse seg og vi klarer å gjennomføre vinterfisket og høysesongen på en god måte.

– Ifølge våre rapporter er skreien heldigvis forsinka, så vi får håpe vi får litt hjelp derfra, sånn at den venter litt før den kommer sigende.

I morgen skal de i møter med fiskerinæringa og de berørte kommunene i Lofoten og Vesterålen for å finne ut av hvordan de skal jobbe videre.

– Det kommer til å få store konsekvenser som må håndteres i form av en kompensasjonsordning. Dette er inngripende tiltak, erkjenner Ingebrigtsen.

