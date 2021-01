Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse onsdag kveld.

– Vi ser at det muterte viruset har spredd seg betydelig i mange land som ikke har overvåket omfanget i like stor grad som oss, sier Solberg.

I praksis er grensen stengt for alle som ikke bor i Norge, sier hun.

Det finnes imidlertid noen unntak:

Personer som ivaretar samfunnskritiske funksjoner.

Vare og persontransport.

Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i norsk helse og omsorgstjeneste.

Personer som skal gjennomføre samvær med barn.

Personer som har helt spesielle grunner for å komme til Norge.

Ifølge Solberg sikrer det at kritiske varer og tjenester kommer inn til Norge, men det betyr at mange arbeidsinnvandrere ikke kan komme de neste ukene.

Statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse onsdag kveld. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NHO: Tåler to uker med stengt grense

Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO sier at situasjonen er alvorlig, men at norsk næringsliv vil tåle to uker med stengte grenser.

– Tilbakemeldingene fra bedriften våre er at går det lengre tid enn det, så er det alvorlig. Vi er avhengig av å få inn arbeidskraft for å holde mange næringer i gang. Så trenger vi i tillegg å få inn personell til å vedlikeholde og drifte materiell, sier Almlid.

Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ny vurdering om to uker

De nye reglene gjelder fra midnatt natt til fredag. Regjeringen vil ta en ny vurdering av reiserestriksjonene om to uker.

På grunn av frykt for spredning av det muterte viruset som først ble oppdaget i Storbritannia er det innført svært strenge tiltak i 25 kommuner på Østlandet. Det vil bli gjort en ny vurdering av tiltakene før 31. januar, ifølge statsministeren.

– Vi ser at tiltakene vi har innført har virket til nå, og nå vil innreiserestriksjonene innebære strengere kontroll, testing og karantene. Vi ser også at de nasjonale tiltakene har virket. R-tallet er nå estimert til 0,6 og smitten har sunket 53 prosent, sier hun videre.

Uoversiktlig situasjon i Europa

De nye tiltakene er i tråd med rådene fra Helsedirektoratet.

– Smittesituasjonen rundt i Europa er veldig uoversiktlig. Man vet ikke hvor de muterte virusene finnes. Kontrollen ved grensen har vært god den siste tiden, men du kan aldri lage et helt vanntett system. Disse tiltakene vil tette de siste hullene, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Heiko Junge / NTB

Regjeringen har fått mye kritikk

Regjeringen har de siste dagene måttet tåle fått kritikk fra opposisjonen for å gjøre for lite for å hindre importsmitte.

– Dette var dessverre nødvendig. Vi har lenge etterlyst strengere kontroll. De siste dagene har vi sett at vi ikke har kontroll. Kontrollverket virker ikke, og da må man ha så sterke tiltak som i dag, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Smitten går ned fordi nordmenn tar den belastningen. Barn går ikke på trening, og her i østlandsområdet er det de mest inngripende tiltakene. Dette utsetter folk for store belastninger, og da har det vært helt uholdbart å se at smitten kommer inn over grensene, sier han videre.

Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han mener at mange av de strenge tiltakene internt i Norge kunne vært unngått om kontrollen på grensene hadde vært bedre.

Han får støtte av Frps Sylvi Listhaug.

– Dette er på høy tid. Når vi som bor i dette landet har sittet på hjemmekontor i snart ett år, barn går delvis på skole og eldre sitter isolert. Da kan man ikke sitte og se på at det kommer tusener på tusener over grensa uten at man har kontroll, sier hun.

NRKs kommentator forklarer: – Regjeringen har vært under sterkt press. Du trenger javascript for å se video. NRKs kommentator forklarer: – Regjeringen har vært under sterkt press.

– Unødvendig å reise på ferie til utlandet

Statsministeren kom imidlertid med en kraftig pekefinger til nordmenn som fortsatt velger å reise på ferie til utlandet.

– Til de nordmennene som har syntes at det har vært greit å reise på ferie til utlandet til nå, vil jeg si at det ikke er greit lenger. Det er unødvendig å reise på ferie til utlandet, selv om du tar karantene etterpå. Nå synes jeg vi alle skal stille solidarisk opp, sa Solberg.

Arbeidsinnvandrere har fått mye av skylden for importsmitten. Solberg gir deler av skylden til nordmenn som reiser på ferie og studenter.

– Vi har nok fått importsmitte vi ikke burde hatt. Noe kommer fra arbeidsinnvandrere, men også fra nordmenn som har vært på reise og studenter som dro hjem til jul. Hadde alle disse fulgt reglene, ville vi ikke hatt importsmitte, utdyper Solberg til NRK.

Grensekontroll på den svenske siden av Svinesund. Sverige har stengt grensen til Norge. Foto: Tor René Stryger

Flere grenseoverganger stengt

Fra før er det krav om at alle som kommer til Norge fra røde land må registrere seg og teste seg på grensen.

Alle innreisende må i karantene i ti dager. Det er mulig å gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom den innreisende tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

Flere mindre grenseoverganger inn til Norge er fysisk blokkert.

Se hele Regjeringens pressekonferanse. Du trenger javascript for å se video. Se hele Regjeringens pressekonferanse.