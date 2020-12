Lokker utenlandske arbeidere med gratis husleie og weekendtur for å bli i Norge i jula

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi ønsker at flest mulig ikke reiser hjem til jul. Vi er et lite samfunn ute i havet og føler et ansvar for lokalt smittevern, forteller Personalsjef Viviann Olsen hos Lofoten Viking.

Nå er det like før vinterfisket er i gang i Lofoten. For det lille øysamfunnet på Værøy, betyr det et storinnrykk av utenlandsk arbeidskraft.

Vanligvis kommer mellom 3000 og 5000 sesongarbeidere til Norge for å jobbe i den hektiske tida.

For at hjulene skal gå rundt for bedriften og for å hindre potensiell smitte når mange utenlandske arbeidere kommer samtidig, har sjømatbedriften vært i det kreative hjørnet.

– De som blir igjen får en helgetur til Bodø der vi betaler reise, opphold og mat. I tillegg gjør vi andre ting lokalt, som jul i kantina og at de får en god julefeiring med julestemning. De slipper også betale husleien for perioden de her, forklarer Olsen.

Rundt 18 ansatte har gått med på tilbudet for å bli værende i Norge i jul. Men likevel reiser mellom 20 og 40 utenlandske arbeidere fra bedriften hjem.

Lofoten Vikings anlegg på Værøy i Lofoten. Bedriften er en av de største eksportørene av tørrfisk til Italia. Foto: Lofoten Viking

Mange utenlandske arbeidere reiser hjem i jula

– Alle ansatte er faste ansatte, som reiser hjem på ferier. Vi har forståelse for at de ønsker å treffe familie. De har ikke vært hjemme siden i sommer. Alle har ulike grunner til å reise hjem, forteller Olsen.

På Værøy har de 740 innbyggere. I løpet av vinteren har de godt og vel 100 utenlandske arbeidere som jobber hos fiskebedriftene. Disse er helt nødvendige for å få gjennomført fisket.

Kommunen har vært i møte med fiskeribedriftene, dette for at de sammen skal se på hvordan man skal greie å forhindre smitte på øya. Ordføreren berømmer innsatsen til bedriftene for å hindre smitte.

– Vi tar situasjonen som vi står ovenfor nå, på høyeste alvor. Det betyr mye at ikke alle arbeiderne kommer på samme tid, sier ordfører Susan Berg Kristiansen.

Susann Berg Kristiansen er ordfører på Værøy. Foto: privat

De har forberedt seg så godt de kan på smittesporing og kriseledelse.

– Det er på godt og vondt at vi er isolert midt ute i havet. Det vi er mest redd for er om smitten skulle spre seg og vi ikke får kontroll på situasjonen. Det som da kan bli en utfordring er å ha tilstrekkelig helsepersonell tilgjengelig, sier ordføreren.

Språk og informasjon er en utfordring når mange kommer tilbake fra ferie og må i karantene.

– De vil få beskjed om å holde seg hjemme. Vi har avtalt med lokalbutikken at de blant annet vil kjøre ut mat og varer til de som er i karantene, forteller hun.

NHO og Sjømat Norge: – Kreativt

Sjømat Norge har ikke hørt om andre bedrifter som har tilbudt weekendtur til sine ansatte for å minske smitterisikoen.

Øyvind André Haram er kommunikasjonssjef i Sjømat Norge. Foto: SJØMAT NORGE

– Det er nok litt uvanlig, men det kan hende det kommer flere typer kreative løsninger fremover. Dette er den store utfordringa for mange bedrifter akkurat nå, forteller Øyvind André Haram i Sjømat Norge.

Ifølge Haram har det vært svært lite koronasmitte i sjømatnæringa frem til nå. Han tror og håper de unngår det nå som de står overfor den viktigste sesongen på året.

– Folk er flinke og dyktige med beredskapen. Men nå må de heve nivået, sier han.

Han får støtte fra NHO Nordland. De har ingen betenkeligheter med at de utenlandske arbeiderne lokkes til å bli værende i Norge i jula.

Regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen. Foto: Allan Klo / NRK

De kaller Lofoten Vikings påfunn som et eksempel til etterfølgelse.

– Det gjør at vi kan få gjennomført lofotfisket på en forsvarlig måte. Ingen ønsker smitte på anlegg, fartøy eller i lokalsamfunn, sier regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen.

Han forteller at de bruker mye tid på å sørge for at grensekontrollen er som den skal være fremover, sånn at de har kontroll på hvem som kommer og at de får sikra arbeidskrafta de trenger.

Det har vært en stor bekymring for Lofoten Viking frem til nå.

– Vi er veldig fornøyde med at grenseovergangene er blitt døgnbemannet, sier Vivian Olsen.