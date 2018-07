Har anmeldt tjuvfiske i viktig lakseelv: – Vi er livredde for nye parasitter

– Man får bestandig en klump i magen når folk tjuvfisker i Vefsna. Vi vet jo ikke hvor fiskeutstyret har vært, og vi er livredde for nye lakseparasitter, sier Bjørn Brodtkorb som er rettighetshaver i Vefsna.

Han forteller at det er strenge regler når man skal fiske i den 16 mil lange elva på Helgeland. Man må blant annet desinfisere utstyret før man skal fiske, etter at det har kostet rundt 200 millioner kroner å bli kvitt lakseparasitten som har herjet i elva siden 70-tallet.

I forrige uke ble to østeuropeiske menn tatt på fersken da de stod og fisket uten tillatelse. De er de første som blir tatt etter gjenåpningen.

– Det er ikke lett å komme seg vekk fra stedet, ettersom det er en gårdsvei som går til elva. Bilen deres stod litt gjemt inne i skogen, men jeg fikk slått av en prat med dem, før de forsvant.

Brodtkorb forteller at han på mandag anmeldte de østeuropeiske tjuvfiskerne, og dersom anmeldelsen går gjennom, kan de vente seg en klekkelig bot.

Politiet bekrefter ovenfor NRK onsdag ettermiddag at saken er henlagt, på grunn av manglende opplysninger om gjerningspersonene.

Det har blitt brukt rundt 200 millioner kroner på å rense elva. Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

– Det bør være bøter som svir

Seksjonsleder i miljøavdelingen hos fylkesmannen i Nordland, Tore Vatne, sier til NRK at han ikke var klar over at to personer var tatt for tjuvfiske i Vefsna.

Tore Vatne ved Fylkesmannen i Nordland. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Det er veldig bra at de som fisker ulovlig blir tatt. Jeg synes det er trist at folk ikke kan respektere de reglene som gjelder for fiske i elva.

Han forteller videre at alle som er opptatt av laksen i Vefsna, er livredde for at noen skal bringe ny smitte inn i elva.

– Det bør være bøter som svir, så det virker forebyggende i forhold til ulovligheten. Det er viktig at bestanden i dette flotte vassdraget får bygget seg opp, og derfor er det viktig at reglene følges.

Rotenon er stoffet som brukes for å utslette lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Kan dømmes for miljøkriminalitet

Dersom man blir tatt for tjuvfiske i norske elver, vil straffen vanligvis være bøter og inndragelse av utstyr.

Bjørn Brodtkorb forteller til NRK at de to som ble fersket i tjuvfiske, er de første som er tatt etter gjenåpningen. Foto: Lars-Petter Kalkenberg

– Vi har ikke de normale fiskereglene, som vanligvis blir gitt i vassdrag. Vi har en forskrift gitt av departementet, og den er streng. Tjuvfiske i Vefsna kan straffes som miljøkriminalitet, og da snakker vi om ganske høye bøter.

– Ser du for deg at Vefsna vil få en ny storhetstid som lakseelv som det en gang var?

– Ja, jeg ser ikke bort ifra at Vefsn vil bli stor på laksefiske igjen i løpet av 3–5 år. Da tror jeg vi kan få konturer av det Vefsna en gang var, sier Brodtkorb.

Gyrodactylus salaris Ekspandér faktaboks Gyrodactylus salaris tilhører en dyregruppe med akvatiske parasitter som på norsk kalles haptormark. Gyrodactylus salaris infiserer laks (Salmo salar) og lever på kropp og finner, særlig bryst- og ryggfinne.

Andre laksefisk som regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) og røye (Salvelinus alpinus) er også mottagelige for Gyrodactylus salaris, mens vanlig ørret (Salmo trutta) er svært lite mottagelig.

I Norge forekommer Gyrodactylus salaris i flere ulike genetiske og morfologiske (utseende) varianter, men alle, med ett unntak, har så langt vist seg å være patogene (dødelige) for alle berørte stammer av norsk laks. I andre land er det observert variabel dødelighet blant laksestammene og i laboratorieforsøk er det påvist variabel mottagelighet.

Variasjonen i dødelighet og mottagelighet kan forklares med ulik resistens hos laksestammene mot parasitten, men det har etter hvert blitt klart at dette også i betydelig grad kan forklares med variasjon i vannkvalitet mellom vassdragene. Varianten av Gyrodactylus salaris som er påvist på røye i Numedalsvassdraget synes ikke å være dødelig for laks.

Gyrodactylus salaris er innført til Norge minst fire ganger, kanskje flere. Kunnskap om ulike hendelser og genetiske undersøkelser bekrefter dette. Innførselen har skjedd med levende infisert fisk som har blitt importert i ulike sammenhenger og til ulike formål. Primærspredningen har først og fremst vært til anlegg med fiskeproduksjon, men også direkte til elv. Kilde: Veterinærinstituttet