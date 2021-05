Knut Hamsun omtales som den kanskje mest innflytelsesrike norske forfatteren i forrige århundre. Forfatteren er blitt studert av litteraturforskere gjennom mange år.

Men noen mener vi må erkjenne mer av det Hamsun sto for. Han var også kjent som en landssviker, nazist og rasist.

En samisk litteraturprofessor har tidligere tolket et utdrag av hans Nobels Litteraturpris-vinnende bok «Markens Grøde» til at Hamsun mente samer var mindre verdt enn dyr.

Litteraturforsker og Hamsun-ekspert Ståle Dingstad, mener selv at Hamsunsenteret i Hamarøy kommune bør legges ned.

– Jeg tror det blir godt mottatt, at man legger ned et senter som i utgangspunktet er en feiring av en nazist.

Omslaget til Ståle Dingstads bok, "Knut Hamsun og det norske holocaust". Foto: Dreyer forlag

Problematisk plassering

Dingstad sier at det er på tide at nordmenn ser på Hamsun som det han var. Han mener at han var en kriminell.

– Jeg synes vi skal erkjenne at han bidro til katastrofen. Jeg mener at han var en kriminell. Han brøt med de mest grunnleggende menneskerettighetene og var med å legitimere jødeforfølgelsen.

Hamsunsenteret ligger i Hamarøy, der Hamsun vokste opp.

Direktør Lars Magne Andreassen på Arran Lulesamisk senter ønsker ikke at senteret legges ned, men at debatten tas enda hardere fremover.

Et bilde av forfatteren Knut Hamsun. Foto: Scanpix

– Fra samisk side har man skilt mellom det geniale og det nazistiske i Hamsuns liv. Man har glemt hvordan han beskrev samene lokalt. Mye av hans forfatterskap og det han sa som privatperson var krenkende, og man må ta det på alvor ved å anerkjenne de erfaringene også, sier han.

Selv om direktør Arne André Solvang ved Hamsunsenteret ikke er enig i alt Dingstad sier, erkjenner han at det er problematisk med beliggenheten i et lulesamisk område.

– Hamsunsenteret er plassert inn i et samisk landskap med samisk befolkning. Det er helt naturlig at det har skapt problemer. Vi har prøvd å fremme forståelse for de veldig mørke sidene av forfatterskapet. Det kan godt hende at vi ikke har vært tydelige nok på å kontekstualisere mørke tekster.

Vil ikke legge ned

Men direktøren vil ikke være med på at Hamsun selv og hans verk ikke skal være en del av den offentlige samtalen.

Arne André Solvang, direktør i Hamsunsenteret. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Det er jeg sterkt uenig i. Jeg synes det blir helt feil at vi ikke skal lese problematiske tekster og problematiske forfatterskap. Da nærmer vi oss et samfunn jeg ikke vil være en del av. Vi er nødt til å gå inn i de vanskelige rommene og ta de vanskelige samtalene. Det er det vi forsøker å gjøre.

– Dingstad mener senteret deres bør nedlegges. Forstår du det?

– Jeg synes det blir ganske spesielt med tanke på oppgaven vi tar. Tvert imot, så trenger vi Hamsunsenteret for å diskutere vrangsidene som Dingstad vektlegger.