Hamsunsenteret lekker: – Risikerer i verste fall å måtte stenge utstillingen

I Hamarøy kommune i Nordland ligger Hamsunsenteret.

Det er det nasjonale senteret for den kontroversielle forfatteren og nobelprisvinneren Knut Hamsun.

I 2009 var bygningen ferdig, og i 2010 åpnet dørene for publikum.

– Vi er i et fantastisk bygg. Det er et høyt tårn hvor ikke en vinkel er rett. Det gjør at vann har lyst til å trenge inn på uante steder.

Det sier Per Elling Braseth-Ellingsen. Han er prosjektleder ved Hamsunsenteret.

Og nettopp det gjør vannet. Det finner sin vei inn i bygningen, flere plasser.

– Det har alltid vært et utfordrende bygg. Men det har blitt verre de siste årene. Om det er været som har blitt våtere, eller om det er bygningen som sliter mer etter elleve år, er jeg ikke fagperson til å si noe om, sier han og fortsetter:

– Men når det kommer vann inn i utstillingen og kafeen, er det ikke bra.

Risikerer å måtte stenge utstillingen

Når det stormer som verst, blir det fort flere titalls liter vann som må fjernes fra gulvet.

– Hva er konsekvensene?

– Det en utfordring for oss som jobber her at vi må rense opp mye vann. Vi risikerer i verste fall å måtte stenge utstillingen og kafeen. Det ønsker vi å unngå, og vi opplever at Nordland fylkeskommune som eier bygningen tar det på alvor.

Det er ikke første gang Hamsunsenteret har hatt problemer med vann.

Allerede i 2010, kort tid etter at det sto ferdig ble det oppdaget lekkasjer rundt fire vinduer i bygningen.

– Det har alltid vært et utfordrende bygg. Men det har blitt verre de siste årene, sier Per Elling Braseth-Ellingsen, prosjektleder ved Hamsunsenteret. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

Nå lekker senteret på nytt.

– Hvor viktig er det å få bygningen i orden?

– Det er veldig viktig. Vi har helårsåpent, som en av få kulturinstitusjoner i Nordland. Vi ønsker at folk skal besøke oss hele året. Det å ha en bygning som kan holdes åpent og som det kan jobbes i, er essensielt for å videreføre Hamsuns litterære verker og liv, sier Braseth-Ellingsen.

Leter etter årsak

– Vi er klar over problemet.

Det sier Magnar Steffensen. Han er faggruppeleder for bygg-prosjekter i Nordland fylkeskommune.

– Vi er i gang med en prosess for å gjennomføre en tilstandskontroll på bygget som forteller oss om status til lekkasjen, og hvordan vi skal kunne gripe dette an. Så legger vi det inn i vedlikeholdsplanene våre. Vi har det på blokka, og det er en del av mange ting vi har på blokka når vi skal planlegge videre arbeid.