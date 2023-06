«Nei du himmel, for en innholdsløshet!»

Kamilla Aslaksen leser en av Knut Hamsuns håndskrevne kommentarer i en av forfatterens private bøker.

Foto: Hans Erik Weiby

De siste årene har Aslaksen, som er førsteamanuensis i litteraturvitenskap på Høgskolen i Innlandet, gått gjennom hele biblioteket til forfatter Knut Hamsun i dikterstuen på Nørholm.

– Han skrev ofte i margene «nei!» og «huff!», eller han kunne skrive i midten av en bok «nå gidder jeg ikke å lese mer». Hamsun gir ofte uttrykk for at dette liker han ikke.

De fleste av kommentarene forfatteren har lagt igjen er ofte negative, ifølge Aslaksen, som også har doktorgrad i bokhistorie og bibliotekvitenskap.

Mellom 6.000 og 7.000 av Knut Hamsuns private bøker er blitt renset for fukt og mugg, og er nå tilbake i dikterstuen på Nørholm. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Fire typer kommentarer

Aslaksens arbeid er en videreføring av registreringen fylkesarkivar Anton Olav Aalholm begynte i 1959.

Hun startet arbeidet med å gå gjennom de 6.500 bøkene i dikterstuen våren 2020.

Knut Hamsun i dikterstuen sin på Nørholm i 1929. Foto: Eier: Nasjonalbiblioteket

Biblioteket inneholder både skjønnlitteratur, sakprosa, Marie og Knut Hamsuns egne utgivelser på ulike språk og mye oversatt skjønnlitteratur.

Kamilla Aslaksen har gått gjennom alle bøkene på ny, og lager en katalog som skal gjøres tilgjengelig for forskere. Foto: Hans Erik Weiby

Veldig mange av bøkene er rene underholdningsromaner.

– Hamsun leste mye av denne type romaner, men han var ikke alltid fornøyd, sier Aslaksen.

Hun viser fram en bok hvor Hamsun konkluderer på denne måten etter å ha lest boka: «Nei du himmel, for en innholdsløshet!»

Aslaksen har sett på alt han har skrevet ned i disse bøkene og sortert kommentarene i fire ulike typer.

– Kommentarene sier litt om Hamsun som leser.

Opptatt av handling

Noen er ren korrektur, andre kommentarer går på logikk – om Hamsun syns det er realisme og sammenheng i bokas handling og plott:

«NB. Det er dog meget unødvendigt at en Generals Datter lar flyte om saa intime Papirer i en skuf etter sin Død. Hun døde jo ikke plutselig.»

– De kommentarene er interessante, for det sier litt om hva Hamsun selv tenker om hvordan en god bok skal skrus sammen.

I en bok konkluderer han på siste side: «Jeg har hundre innvendinger mot denne bok, som dog hist og her ikke er så dårlig!»

Knut Hamsun konkluderer etter å ha lest hele boka. Foto: Hans Erik Weiby

Katalog over bøkene

Kamilla Aslaksen har også drevet med bokauksjoner og tatt i millioner av bøker – en erfaring som har kommet godt med når hun nå har bladd seg gjennom alle Hamsun sine.

– Jeg ble kontaktet av Stiftelsen Nørholm for å lage en katalog over bøkene. Den er først og fremst interessant for forskere, og vil bli gjort tilgjengelig etter hvert, sier Aslaksen.

Omslagene på Hamsuns bøker ble gjerne laget av kunstnere, blant annet Olaf Gulbransson. – Bøker er materielle objekter, ikke bare tekst. Helheten er kulturhistoriske minner, sier Kamilla Aslaksen. Foto: Hans Erik Weiby

– Ved å se på hver enkelt bok kan man se på hva Hamsun har lest delvis – og hva han ikke har lest, sier Aslaksen.

Noen av bøkene i Hamsuns private bibliotek har sider som ikke er skåret opp.

– Så de bøkene har han ikke lest, men han kan selvfølgelig ha lest andre utgaver.

Kamilla Aslaksen lager en ny, oppdatert katalog over Knut Hamsuns bøker. Hun har også lest forfatterens kommentarer, og plassert dem i fire ulike typer. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Spennende

– For oss om underviser i Hamsun, forsker på Hamsun og har studenter som er interessert i Hamsun, så er dette selvfølgelig veldig spennende.

Det sier professor Bjarne Kristian Markussen ved Institutt for norsk og mediefag på UiA.

UiA-professor Bjarne Kristian Markussen. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– En boksamling sier ganske mye om personen som eier bøkene. Og når vi da i tillegg får de personlige notatene så kan en slik samling si oss noe nytt som vi ikke vet ut fra det publiserte materialet, sier han.

Renset for fukt og mugg

De siste årene har dikterstuen til Hamsun blitt grundig restaurert slik at det nå er mulig å oppbevare bøker der igjen.

Det var her han satt og arbeidet med mange av verkene sine helt frem til han døde i 1952.

Også i sommer blir det guidete omvisninger i Knut Hamsuns dikterstue på Nørholm. Det er Grimstad bys museer som står bak omvisningene. Foto: Hans Erik Weiby

Knut Hamsun og dikterstuen Ekspander/minimer faktaboks Forfatter Knut Hamsun (født 4. august 1859) flyttet med familien til storgården Nørholm, innerst i en kil mellom Grimstad og Lillesand i 1918.

Han bodde her til sin død, 19. februar 1952.

For å få arbeidsro flyttet Hamsun i 1925 en gammel husmannsstue nærmere hovedgården, med fredelig utsikt mot Nørholmtjernet.

Den vesle husmannsstua ble gjort om til arbeidssted og bibliotek, og Hamsun kalte den bare «huset mitt». Her skrev han flere av sine romaner og brev.

Etter flere år med forfall, startet en grundig restaurering av dikterstuen i 2016, etter initiativ fra Ellinor Hamsuns Legat til Nørholms Bevarelse og Stiftelsen Nørholm.

Også bøkene er renset for fukt og mugg.

I forbindelse med restaureringen, lages det nå en katalog over alle bøkene i dikterstuen.

Nørholm er fortsatt i Hamsun-familiens private eie, men om sommeren er det mulig å få guidet omvisning i regi av Grimstad bys museer i selve dikterstuen.

Også bøkene som sto i hyllene da Hamsun levde har blitt renset for fukt og mugg og plassert tilbake.

– Bøkene sto til tørk i rundt to år i et klimaregulert telt på et lager på Nes jernverksmuseum. Så ble hver enkelt bok renset for hånd. Heldigvis hadde bøkene tatt veldig lite skade, sier Aslaksen.

Arbeidet med katalogen, er siste del i arbeidet med restaureringen av dikterstuen og innholdet.

– Det har vært veldig spennende. Og veldig meningsfullt, fordi det er viktig jobb å gjøre – sammen med alt det andre arbeidet som er gjort med dikterstuen, sier Aslaksen.