Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Senterpartiordfører i Hamarøy, Britt Kristoffersen Løksa, er bekymret for at gjenåpningen av politikontoret i Steigen vil gå på bekostning av polititjenestetilbudet i Nord-Salten.

Løksa mener det er unaturlig å kutte i Innhavet for å opprette nye stillinger i Steigen.

Politiet i Nordland står overfor store nedskjæringer, med planer om å kutte opp mot 50 årsverk i 2023 og 2024.

Justis- og beredskapsdepartementet forsikrer at gjenåpningen av Steigen-kontoret er finansiert gjennom egne budsjettmidler og vil ikke påvirke resten av politidistriktet.

Tidligere i år kom regjeringen med noe de mente var en gladnyhet: De skal gjenåpne ni politikontorer som ble nedlagt av den forrige regjeringen.

Et av dem i Steigen, i regionen Nord-Salten i Nordland. Her skal det ansettes fem nye politifolk.

Men hvor skal de komme fra?

I løpet av 2023 og 2024 må Nordland politidistrikt kutte opp mot 50 årsverk på grunn av trang økonomi.

Da politikontoret i Steigen ble lagt ned, ble det bygd et helt nytt politikontor i nabokommunen Hamarøy.

Frykter «kannibalisering»

Flere av søkerne til det nye politikontoret i Steigen kommer herfra.

Nå frykter Hamarøy-ordføreren at disse ikke blir erstattet og at det dermed ikke blir flere politifolk i regionen.

Ordfører i Hamarøy, Britt Kristoffersen Løksa (Sp) frykter Hamarøy-ordføreren fra Senterpartiet at gjenåpningen av politikontoret i Steigen og nedskjæringene i Nordland politidistrikt, kommer til å gå på bekostning av politibemanningen i hennes kommune. Foto: Svetlana Gracheva

– Det var ikke regjeringens intensjon når de ville gjenopprette polititjenestesteder at de skulle svekke naboen, sier Britt Kristoffersen Løksa.

Det har nettopp bygd et helt nytt kontor i Innhavet, i Hamarøy kommune. Men nå må de bemanne opp et kontor i nabokommunen Steigen, der de ikke har egnede lokaler.

Løksa sier hun registrerer at flere av dem som i dag jobber i Hamarøy, har søkt seg til de utlyste stillingene i Steigen.

– Man står ovenfor kutt i politiet i Nordland, og peker da på Innhavet som et sted å kutte, fordi det skal opprettes nye stillinger i Steigen. Det syns jeg er unaturlig. Jeg forventer at de folkene i så fall blir erstattet, sier hun.

Dette mener politiet: Ekspander/minimer faktaboks NRK har spurt politiet på de ni aktuelle stedene hva de syns om at disse tjenestestedene skal gjenopprettes. De har svart følgende: Engerdal: Ønsket ikke nytt kontor

Meråker: Ønsket ikke nytt kontor og mener det er mot politifaglige råd

Steigen: Ønsket ikke nytt kontor

Sandefjord og Sigdal: Mot politifaglige råd

Salangen: Ønsket ikke nytt kontor

Oslo: Positive til nytt kontor på Mortensrud

Hvaler: Positive til nytt kontor

Stranda: Positive til nytt kontor i Geiranger

For ordføreren handler det om et synlig og tilstedeværende politi.

– Jeg forventer at politiet kommer ut med en styrket beredskap. Når Innhavet polititjenestested ble opprettet fikk det konsekvenser for både Steigen og Hamarøy. Begge mistet sine kontorer i kommunesentrene da vi fikk dette samla kontoret, sier hun.

Må nedbemanne kraftig

Politiet mener selv de har behov for 1.600 nye politibetjenter for å nå regjeringens krav til bemanning. Samtidig står over halvparten av nyutdannede politifolk uten jobb.

Steigen i Nordland har rundt 2.500 innbyggere, og er blant stedene der politiet oppretter et nytt tjenestested. Fem politifolk skal ansettes, og disse skal holde til her på rådhuset. Foto: foto: Steigen kommune

Likevel ser det ut til at politiet i Nordland, som mange andre politidistrikt, er nødt til å nedbemanne kraftig.

– Vi kan ikke si at noen ting i Nordland politidistrikt er fredet, utover at det skal være fem ansatte i Steigen. Dette er realitetene, sier Robin Johnsen, som er leder for Salten i Nordland politidistrikt.

Politiet sier det er imot deres råd og vilje, og at de vil bruke ressursene annerledes.

Leder for politiets fellesforbund i Nordland, Marina Sørgård mener det er feil å gjenopprette kontoret i Steigen.

– Vi har ikke råd til det. Nå har vi bygget opp en helt ny politistasjon på Innhavet, og de som før var i Steigen jobber nå på det tjenestekontoret.

Ifølge Sørgård kan politikontoret på Innhavet stå uten politi etter at man har gjennomført kutt i antall stillinger.

Marina Sørgård, leder for Politiets Fellesforbund i Nordland, kaller prosessen rundt politikontoret i Steigen og nedbemanning i politiet ellers for galskap. Foto: MARKUS THONHAUGEN / NRK

– Det er på grunn av budsjettsituasjonen. Det skal nedbemannes med inntil 50 stillinger i Nordland, og det er ingen stillinger annet enn Steigen som er verna, sier hun.

– Det blir færre folk over hele distriktet. Da vil også Innhavet være en av de kontorene som blir vurdert.

Får egne budsjettmidler

Justis- og beredskapsdepartementet sier til NRK at politikontoret i Steigen ikke går på bekostning av resten av politidistriktet.

Det er fordi det er finansiert gjennom egne budsjettmidler. Det sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Sigve Bolstad (Sp).

– Så de vil ikke gå på bekostning av tjenestesteder i samme område. De største utgiftene til de nye tjenestestedene er til politifolkene som skal jobbe der, ikke til husleie, sier han.

Politiets Fellesforbunds forrige leder, Sigve Bolstad, ble tidligere i oktober utnevnt til statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: Daphne Steketee / NRK

Ifølge Bolstad har de styrka politiet ved hver mulighet, senest i sommer fikk Nordland politidistrikt 19,5 millioner kroner i tilleggsbevilgning.

– Samtidig treffer prisveksten politiet hardt. Neste år foreslår vi derfor å prioritere politiet med 2 milliarder mer. Både for å dekke prisveksten, men også 500 millioner i friske satsinger.

– Være der for lokalsamfunnene

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sa på Dagsnytt 18 tirsdag at poenget med de nye polititjenestestedene er å være til stedet og jobbe fårebyggende.

Her bruker hun Oslo som et eksempel.

– Vi mener at vi også burde ha en politistasjon på Mortensrud med fast tilstedeværelse, som kan være der for lokalsamfunnet i hverdagen. Vi etablere på Nesodden og mange andre steder i Norge hvor vi mener at folk også trenger en nærhet. Det er fårebyggende.