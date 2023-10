Politiet mener de ikke får gjort jobben sin: – Min plikt å si ifra

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Politioverbetjent Hege Susanne Kvalvik Viken uttrykker bekymring for økt arbeidsbelastning og mangel på ressurser i politiet. Hun får støtte fra Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund.

– Jeg ser på det som min plikt å si ifra. Om jeg blir hørt, er noe annet, sier politioverbetjent Hege Susanne Kvalvik Viken i Mo i Rana.

Tidligere i oktober publiserte hun en kronikk i flere medier, blant annet i Politiforum. Viken forteller om følelsen av avmakt hun og kollegene har kjent på over lang tid.

– Jeg opplever kolleger føler seg som kasteballer. De starter på en oppgave, men får ikke gjort det de skal fordi de må gjøre noe annet. Ja, vi er en hendelsesstyrt etat som må snu oss i hverdagen vår, men det er mye vi må snu oss på akkurat nå, sier Viken.

– Hva gjør det med folk sin tillit til politiet?

– Jeg tror ikke tilliten svekkes, men det går kanskje ut over forventningene til hva politiet kan levere, for eksempel dersom saksbehandlingstiden går opp, eller vi ikke har anledning til å gjennomføre trafikkontroller eller skolebesøk.

En fersk undersøkelse utført av Politiforum underbygger Vikens opplevelse.

MYE PÅ HJERTET: Politioverbetjent Hege Susanne Kvalvik Viken i Mo i Rana er bekymret for at politiet ikke får gjort jobben sin. Foto: Politiet

Opplever økt belastning

Undersøkelsen viser blant annet at 6 av 10 politiansatte vurderer eller har vurdert å slutte i jobben sin.

– Årsakene er ressursmangel, lav lønn, økt vold og trusler og ikke minst økt arbeidsbelastning, sier nestleder i Politiets Fellesforbund Ørjan Hjortland.

Sykefraværet i politiet har ikke vært høyere siden 2011. I den nevnte undersøkelsen kommer det også frem at flertallet opplever en økt arbeidsbelastning.

– Det er sterkt bekymringsverdig, sier Hjortland.

Hege Susanne Kvalvik Viken i Mo i Rana har jobbet over 30 år i politiet. For noen år siden gikk hun tilbake til å være politioverbetjent, etter en periode som stasjonssjef i Mo i Rana.

Hennes største bekymring er at politiet ikke får gjort jobben de skal.

Må legge fra seg andre oppgaver

Blant annet handler det om alle oppgavene politiet har. For eksempel skal de bistå helsetjenesten med transport av rus- og psykiatripasienter.

Viken skal ikke mange dager tilbake i tid for å komme med et beskrivende eksempel.

Nylig hadde patruljene i Mo i Rana til sammen fem transportoppdrag. En psykiatripasient, en fangetransport, og tre spesialtransporter.

– Når psykiatritransportene er på nærmere 50 mil tur/retur, er dette ressurskrevende, forteller hun.

Dermed ble planlagte oppgaver utsatt.

– For eksempel hadde vi noen etterforskere som egentlig skulle jobbe med en ganske heftig sak. De måtte droppe det arbeidet.

NRK har tidligere omtalt at politiet får stadig flere transportoppdrag av psykiatriske pasienter.

– Jeg har full forståelse for at vi skal hjelpe til med å trygge helsearbeiderne ved slike oppdrag. Vi i politiet er jo de eneste som har lov til å bruke makt. Men jo mer transport eller bistand vi gir, desto mer går det ut over ressursene våre.

– Hva kunne vært løsningen her, da?

– Vi kunne fått på plass en egen transporttjeneste, for eksempel. Vi burde også ha hatt bedre forebygging og behandling av pasientene lokalt, slik at det ble færre transporter.

– Hennes beskrivelse samsvarer med opplevelsen generelt i politiet, sier fungerende visepolitimester i Nordland politidistrikt, Arne Hammer.

Slik er hverdagen i Nordland politidistrikt Ekspander/minimer faktaboks – Det er samsvar mellom det Hege Viken beskriver og den opplevelsen som generelt er i politiet, sier visepolitimester Arne Hammer i Nordland politidistrikt. Han forteller at de ofte ser at rus- og psykiatripasienter faller mellom to stoler. – Det er gjerne vanskelig å si hvem som har ansvaret for dem. De siste årene har vi jobbet mye for å fjerne usikkerheten rundt hvilke ansvarsområder politiet har og hvilke ansvarsområder helsetjenesten har, sier han. – Det handler mye om å sikre god samhandling mellom politiet, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. – Hvilke konsekvenser får slike transportoppdrag for jobben deres? – Det belaster oss på mange måter. Det kan gå ut over at vi ikke får ta noen av de oppdragene som dukker opp. I tillegg må vi ta noen av disse transportoppdragene på overtid. – Har dere for mange oppgaver sammenlignet med hvor mange folk dere har tilgjengelig? – Vi har et omfattende samfunnsoppdrag som gjør at vi ikke uten videre kan velge bort oppgaver. Derfor er det viktig at vi må prioritere riktig og prioritere de viktigste oppgavene høyest, sier Hammer. Han er enige med Hege Viken og Politiets Fellesforbund i at det er et paradoks at flere hundre nyutdannede politi står uten jobb. – Når vi først utdanner folk, så må vi gi dem jobb der vi har behov. Politiet i Nordland bruker mer enn et tosifret millionbeløp på overtid hvert år. – Vi er avhengige av å kunne bruke overtid. Vi har mange saker der vi må samle ressurser og må bruke overtid. Samtidig må vi ikke belaste de ansatte for mye. – Hadde dere brukt mindre overtid dersom dere var flere folk? – Ja, men det ville aldri blitt borte. Arne Hammer er derimot ikke enig med Hege Viken om at de som tar avgjørelsene rundt politiets prioriteringer ikke har god nok kontakt med politiet som er ut i felt. – Vi har en god og ærlig dialog med Politidirektoratet. Min opplevelse er at samarbeidet blir bedre og bedre for hvert år som går.

Også Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund forstår Vikens frustrasjon. Han forteller samtidig at politi og helse nylig gikk gjennom retningslinjene for samarbeid, og at han opplever at det fungerer godt.

– Det er viktig at helse må få nok ressurser, slik at de kan ivareta psykisk syke på en best mulig måte. En bør også vurdere lovverket og gjeldende praksis slik at de som er psykisk syke får den bistand og hjelp som de trenger, sier han.

Både Hjortland og Viken er tydelig på at politiet trenger flere folk.

MYE SKJER: Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund sier at arbeidshverdagen deres endrer seg hele tiden. – Vi står overfor et endret sikkerhetsbilde med tanke på krigen i Ukraina, skremmende gjengproblematikk i vårt naboland og kriser som avløses av nye kriser. Foto: Politiets Fellesforbund

Lang vei å gå

Stortinget har bestemt at politiet skal ha to politi per 1.000 innbyggere.

– Skal vi få til dette, må vi ansette 1.600 flere politifolk. Vi har nesten 500 ferdig utdannede fra Politihøgskolen som kan gå rett i jobb, men det finnes dessverre ikke midler til å ansette dem, sier Hjortland.

Ifølge Hjortland vil det koste drøye 460 millioner kroner over en fireårsperiode. Hege Susanne Kvalvik Viken tror likevel det vil lønne seg for politiet å ansette flere.

– Det bør være bedre å øke grunnbemanningen enn å betale den all overtiden. I tillegg er det voldsom slitasje på dem som er igjen med økt arbeidsbelastning. Politifolk er lojale, men det er begrenset hvor mye du kan tyne ut av en politibetjent.

Visepolitimester Arne Hammer synes det er paradoksalt at flere hundre nyutdannede politi står uten jobb.

– Når vi først utdanner folk, så må vi gi dem jobb der vi har behov.

Politiet i Nordland bruker mer enn et tosifret millionbeløp på overtid hvert år.

– Vi er avhengige av å kunne bruke overtid. Vi har mange saker der vi må samle ressurser og må bruke overtid. Samtidig må vi ikke belaste de ansatte for mye, sier.

– Hadde dere brukt mindre overtid dersom dere var flere folk?

– Ja, men det ville aldri blitt borte.

Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund mener dagens situasjon får store konsekvenser.

Lagt ned etter fire år

– I forrige uke ble forslag til statsbudsjett for 2024 lagt frem og det virker ikke som om regjeringen tar inn over seg alvoret i situasjonen, sier Hjortland.

Regjeringen legger opp til å øke politiets budsjett med omtrent 2 milliarder. Politiets Fellesforbund mener det ikke er nok.

– Politiet må fortsette nedbemanningen samtidig som vi står overfor et endret sikkerhetsbilde. Vi må prioritere knallhardt og polititjenester reduseres. Det gir konsekvenser for oss som etat, men det gir også konsekvenser for innbyggerne, sier Hjortland.

Han viser blant annet til Operasjon Spiderweb i Sør-Vest politidistrikt som nå legges ned. I løpet av fire år har de tatt over 100 nettovergripere.

– Norsk politi har høy tillit, men det er klart det gjør noe med befolkningens tillit til politiet når det blir stadig vanskeligere for politiet å ivareta samfunnsoppdraget sitt.

Hege Susanne Kvalvik Viken opplever at frustrasjonen ikke bare finnes innad i politiet.

– For vondt å snakke om

Etter at hun publiserte kronikken sin har hun fått mange tilbakemeldinger.

– Det er fra ansatte i hele det offentlige systemet, både politi, helse og barnevern. Folk som kjenner på det samme, og folk som vil at jeg skal fortelle mer.

– Hva sier det om det offentlige Norge?

– Jeg tenker det er på tide å evaluere litt og vurdere om vi bør skifte litt kurs.

Viken føler nemlig at mange av beslutningene som avgjør hverdagen i politiet, blir tatt uten tilstrekkelig kjennskap til nettopp hverdagen.

– Hva gjør det med deg når du kjenner på denne avmakten?

– Det verste er å se dem som ber om hjelp, som har det kjempevondt, som ikke får den hjelpen de trenger. Og når vi først kan hjelpe dem, så er det innimellom for seint. Dessverre.

– Vil du gå nærmere inn på det?

– Nei. Det blir for vondt.

Justisdepartementet har ikke svart på NRK sine spørsmål i forbindelse med denne saken.