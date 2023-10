Per 31. august var det totalt 462 politifolk fra de fire siste studentkullene som sto uten jobb i politiet.

– I et samfunnsperspektiv er det dårlig utnyttelse av de offentlige ressursene å utdanne flere enn det finnes jobb til, sier politistudent og leder for studentforeningen PF Politistudentene, Alexander Stokkedal.

Dette kommer kort tid etter at Politiforum skrev om at nesten seks av ti politiansatte i Norge, har vurdert å slutte i politiet i løpet av de siste to årene.

– Dystre muligheter til å få jobb

I tillegg til å være leder for studentforeningen, er Alexander Stokkedal tredjeårsstudent på politihøgskolen i Stavern.

Alexander Stokkedal er bekymret for både sin egen og medstudentenes fremtid. Foto: Privat

– I lang tid har det vært opp og ned på antall politistudenter som får jobb, men nå er det en drastisk nedgang, sier han.

Han forteller at i 2022 var 85 prosent av uteksaminerte politifolk i juni, i jobb hos politiet innen august 2022.

– I 2023 gjelder det kun 41 prosent. Det er rekordlavt.

Daglig snakker han med venner og med studenter som var ferdigutdannet i år, som nå er arbeidsledige.

– Og det er kun åtte måneder til jeg selv er ferdig. De tallene gjør at det oppleves som dystre muligheter til å få jobb etter endt utdanning.

Det mener Stokkedal er veldig trist, både fordi staten bruker ressurser og penger på å utdanne politistudenter, men også fordi man mister kompetanse som unge har opparbeidet seg igjennom tre år på studiet.

Planlegger å kutte 50 stillinger

Politimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt sier signalene de har fått hittil fra Politidirektoratet er at man må forvente en ytterligere nedgang i budsjettet for 2024.

– Det betyr at vi nå jobber med en plan for å ta ned antall stillinger i politidistriktet med inntil 50 stillinger til neste år.

Politimester Kløkstad i Nordland politidistrikt sier de har en plan for å kutte 50 stillinger i 2024. Foto: Nordland politidistrikt

Det er begrunnelsen for at det også lyses ut svært få stillinger i Nordland politidistrikt i 2023.

– Dette gjør vi både for å overholde årets budsjett og samtidig skape oss nødvendig handlingsrom til neste år, sier Kløkstad.

Hun har stor forståelse for at situasjonen er krevende for de som er nyutdannet og skal ut i jobb.

– Men Nordland politidistrikt må styre etter de økonomiske rammene vi til enhver tid har, legger hun til.

– Kan havne i en dårlig spiral

Rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes, forteller at situasjonen er bekymringsfull.

Rektor ved politihøyskolen, Nina Skarpenes, forteller at hun ser bekymringsfullt på utviklingen. Foto: Politihøgskolen

– Frem til nå har politiutdanningen gitt jobb, men i år er det en spesiell situasjon.

Skarpenes sier at hun frykter et kompetansetap hvis folk blir stående for lenge å vente.

– Da søker de seg jo til andre jobber, som på sikt kan være en utfordring.

– Får vi for eksempel plutselig økt behov for politifolk igjen kunne man fått vanskeligheter for å få rekruttert. Man kan havne i en dårlig spiral.

Skarpenes legger til at den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i nå, med krig i Europa og et krevende kriminalitetsbilde skulle tilsi at vi trenger mer politi.

– Vi ser med spenning på statsbudsjettet som skal legges frem på fredag og de påfølgende budsjettforandlingene. Vi håper politibudsjettet styrkes så flere nyutdannede kommer i jobb.

– 150 søkere til alle stillinger

Politistudent Alexander Stokkedal registrerer at både politikere og regjeringen stadig sier at de satser på politiet.

Han opplever at det er stor avstand mellom hva som loves og hva som leveres. Det frykter han vil få ut over framtidige opptakstall ved Politihøgskolen.

– Samtidig som dette skjer roper politimestre, ledere for etaten, fellesforbundet og tillitsvalgte varsku om at det er økt arbeidspress og mangel på ressurser.

– Da er det dumt at såpass mange nyutdannede skraper på døren for å komme inn i etaten, mener Stokkedal.

– Hva mener du bør gjøres for å få bukt med arbeidsledigheten?

– Det må fra politisk hold være økonomisk rom for å ansette antallet man velger å utdanne.

Da Nordland politidistrikt nylig lyste ut fire politistillinger i distriktskommunen Steigen, kom det inn søknader fra 217 kvalifiserte søkere.

– På alle stillinger som utlyses er det over 150 søkere. Jeg opplever ikke at problemet er at studentene er kresne på hvor de søker. Problemet er at det er for få stillinger, sier Stokkedal.

Hvorfor skjer dette?

Avdelingsdirektør Roger Bjerke i Politidirektoratet opplyser til NRK at politiet ikke kan ansette flere politifolk enn de har råd til å lønne.

Høy prisvekst, høye strømpriser og lav kronekurs rammer også politiet, ifølge Bjerke.

– Disse faktorene har bidratt til at kostnadene har økt mer enn hva vi faktisk er kompensert for gjennom statsbudsjettet, til tross for styrkingen de fikk i revidert nasjonalbudsjett.

Bjerke sier den utfordrende økonomiske situasjonen gjør at politidistriktene er varsomme med å lyse ut de stillingene som faktisk blir ledige, noe som forsterker effekten av redusert aktivitet.

Store utfordringer

– Redusert aktivitet og færre midlertidige stillinger forklarer også noe av nedgangen som gjenspeiles i statistikken.

Han viser til at de siste årene har politiet fått midler til å opprette midlertidige stillinger for å håndtere eksempelvis koronapandemien og håndtering av flyktningstrømmen fra Ukraina.

Roger Bjerke er avdelingsdirektør i Politidirektoratet, og sier han deler Stokkelands bekymring. Foto: Politidirektoratet

Mange av de stillingene har vært besatt av nyutdannede politifolk. Etter hvert som aktiviteten av de reduseres, vil det naturligvis medføre en avvikling av stillingene, forklarer Bjerke. Les også: Regjeringen starter politiutdanning i Alta – forsker er kritisk

Han deler Alexander Stokkedals bekymring.

– Vi trenger å fylle politistillingene i etaten for å kunne utføre vårt samfunnsoppdrag på en best mulig måte. I tillegg til en krevende sikkerhetspolitisk situasjon står vi overfor store utfordringer på områder som digital kriminalitet, kriminelle nettverk og organisert kriminalitet, sier Bjerke.