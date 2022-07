Tall fra nettsidene til strømbørsen Nord Pool viser at det vil være gratis strøm mellom klokka 14 og 15 i Midt-Norge og Nord-Norge på lørdag. Det melder NTB.

Ifølge Europower vil det også være tilnærmet gratis strøm også i sør, med en pris på 1–2 øre/kWh i fire timer fra klokka 13.

– Det er ekstremt billig.

Det sier Linn Kristin Hauge til NRK. Hun er porteføljeforvalter hos SKS Handel.

I juni har gjennomsnittprisen på strøm vært 17 ganger billigere nord for Dovre enn i Sør-Norge.

I Sørvest-Norge er fyllingsgraden historisk lav, og det er varslet krisetiltak som rasjonering til høsten.

LAR VANNET RENNE FORBI: Vannet i reguleringsmagasinet Balvatn i Nordland til overløp kvelden 29. juni. Ifølge SKS er det første gang det skjer så tidlig på året. Foto: Ben-Are Pedersen

Samtidig så renner vannet forbi vannturbinene flere steder i Nordland fordi det ikke lønner seg å produsere mer strøm.

– For forbrukeren er det bra at det er billig på kort sikt. Men for eierne av kraftproduksjonen, som kommunene, er det ikke bra. Dette kan påvirke kommuneøkonomien og offentlige tjenester, sier Hauge.

Det kan også bremse ny kraftutbygging og stoppe ny industri i landsdelen.

Betalt for å bruke strøm?

I Sverige, Danmark og Tyskland vil det i perioder i helga være negative priser, ifølge Hauge.

Det er også anslått at man vil kunne se dette i perioder i Nord-Norge denne sommeren.

Dermed får man i teorien betalt for å bruke strøm. Men er det så enkelt?

Både ja og nei, skal vi tro Hauge.

– Man vil også måtte betale nettleie og avgifter. Så helt gratis blir det ikke, sier hun.

Det er heller ikke slik at man faktisk får overført penger fra kraftselskapene for å bruke strømmen.

For har man en spotprisavtale regner strømselskapene ut gjennomsnittsprisen.

Så bruker man strøm i perioden med gratis eller negativ strømpris, vil dette bidra til å trekke snittprisen ned, ifølge Faktisk.no

Store forskjeller

Forskjellen i strømpris har aldri før vært så stor som nå. Til vinteren blir det enda verre, spår flere kraftanalytikere.

– Utsiktene er at vinteren blir knalltøff. Vi har ikke vært i nærheten noen gang før av det som kommer, sa kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til NRK tidligere i uka.

Det har vært vått og grått de siste dagene i nord. Det bidrar til lave strømpriser. Her ved Rognan i Saltdal kommune. Foto: Knut F. Olsen

Prisen i sommer er langt høyere enn det vi hadde i vinter. Når forbruket øker, så forventer vi høyere priser enn nå, sa han.

Han spår en snittpris på mellom 2,50 kroner og 3 kroner i Sør-Norge til vinteren.

I Nord-Norge er det ventet at det blir billigere.

Selger med tap

I Nord-Norge kan kraftprodusentene produsere mer strøm enn det er behov for.

Årsaken er at Nordland, Troms og Finnmark har gode vann- og vindforhold, men etterspørselen etter strøm i landsdelen er ikke stor nok.

Å sende strømmen sørover er heller ikke et alternativ. Til det er overføringskapasiteten mellom nord og sør for dårlig.

Og med så lave strømpriser det har vært i nord selges strømmen med tap. Med strømpriser på rundt 1 øre per kilowattime, og en produksjonskostnad på rundt 5 øre sier det seg selv at det ikke er lukrativt for kraftprodusentene.

– Produsentene må produsere uansett. Det må de også gjøre selv om det er negative priser, sier Hauge.