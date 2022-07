I sommer kan det bli på grensa til gratis å ta en dusj hvis du bor i Nordland.

I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 1 øre per kilowattime (kWh) torsdag. Snittprisen har den siste uken ligget på rundt 2 øre.

Forrige uke var gjennomsnittsprisen i Sørvest-Norge 230 øre/kWh, ifølge NVE.

I Sørvest-Norge er fyllingsgraden historisk lav, og det er varslet krisetiltak som rasjonering til høsten.

Samtidig så renner vannet forbi vannturbinene flere steder i Nordland fordi det ikke lønner seg å produsere mer strøm.

Årsaken er at Nordland, Troms og Finnmark har gode vann- og vindforhold, men etterspørselen etter strøm i landsdelen er ikke stor nok.

Kraftprodusentene kan altså produsere mye mer strøm enn det er behov for.

Å sende strømmen sørover er heller ikke et alternativ. Til det er overføringskapasiteten mellom nord og sør for dårlig.

Fulle magasin

I Nord-Norge er fyllingsgraden i vannmagasinene på 75 prosent, mot 45,5 prosent i Sørvest-Norge, hvor mange av de største kraftverkene i landet ligger.

– Det er en fyllingsgrad som er i nærhet av historisk minimum de siste 20 år, forteller Inga Nordberg i NVE.

Da hjelper det ikke så mye at det renner over i Nord- og Midt-Norge.

– Vi har mye snø som skal ned. Det har vært mildt. Og nå går vannet forbi turbinene på mange plasser.

KJEDELIG: Johnny Greger Horsdal i SKS Handel, forteller at det er kjedelig å slippe vannet forbi turbinene. Foto: Johanne Eidsvold / NRK

Det sier Johnny Horsdal, forvaltningssjef i SKS-handel.

– Hvor mye vann går til spille?

– Noe mål på det har vi ikke. Men det er mye. Det er grusomt å se på. Det er trist. Det er hverken bra for Norge eller Nord-Norge.

Midt-Norge har høyest magasinfylling med 82,3 prosent, ifølge NVE.

Sender vannet til havs

I tillegg til mildvær og bresmelting har det har regnet store deler av våren. Og nå har det begynt å regne igjen.

– På det her prisnivået så går mye rett forbi. Men man prøver jo å spare så mye man kan, men når det er fullt så er det fullt.

Derfor lar mange slusene stå åpen og sender vannet rett til havs.

Noe de blant annet ble nødt til å gjøre ved magasinene i Dorro og Balvatn i Nordland, for å forebygge flom.

REKORDTIDLIG PÅ ÅRET: Ved reguleringsmagasinet Balvatn ble de nødt til å slippe ut vannet langt tidligere enn forventet. Dette for å forhindre flom. Foto: Ben-Are Pedersen

– Det er naturligvis uheldig tap av vannressursene, samtidig er det nødvendig for å unngå skade på samfunnskritisk infrastruktur, som vei og bygninger, sier Egil Olsen, vassdragssjef i SKS Produksjon.

Uheldig for samfunnet

Mens forbrukerne nyter godt av den billige strømmen i nord, så gjør den store vanntilførselen at strømselskapene går i minus.

Det koster mer å produsere strøm enn å selge den.

Det kan være svært negativt på sikt. Blant annet ved at det kan bremse ny kraftutbygging og stoppe ny industri i landsdelen. Men det kan også føre til at kommuner blir fattigere.

– Kraftkommunene skal betale 14–15 øre for dette. Og da blir det et tap. For kraftprodusentene, med skatter og avgifter, koster det også fort 14–15 øre å produsere en KWh, sier Johnny Horsdal.

Det kan ta 10–15 år å bygge et nytt nett med overføringskabler i Norge.