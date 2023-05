I fjor sommer innførte regjeringen gratis ferger på de minste sambandene i Norge.

Fra 1. april neste år halveres prisene på statlig subsidierte flyruter på kortbanenettet.

Men hva med billettprisene på hurtigbåtene? Så langt har ikke regjeringen gjort noe med de prisene.

NRK fortalte i april om barnefamilier som må ut med flere tusen kroner for å reise med hurtigbåten fra distriktskommunen Steigen til Bodø.

Denne uka ble det klart at fylkesrådet i Nordland bruker 14 millioner kroner i året for å kutte prisen med 25 prosent på hurtigbåtene.

Samtidig ba de regjeringen ta sin del av regninga for å kutte prisen ytterligere. Men fylkesrådet fikk en delvis kald skulder fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

– Vi sa at gratis ferger bare var starten. Så ser jeg at presset om billigere billetter for hurtigbåter øker. Men det ligger ikke inne i planverket vårt nå, sa Vedum til NRK.

Ba Statens vegvesen kartlegge kostnader

Men er det riktig?

NRK har fått innsyn i dokumenter fra mars i år som viser at Samferdselsdepartementet likevel har startet et arbeid med å kartlegge hva gratis hurtigbåter vil koste.

Øysamfunnet Træna er helt avhengig av ferge og hurtigbåt, og kan bli gratis i framtiden. Foto: TRÆNA KOMMUNE

«Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen, som har et nasjonalt koordineringsansvar og faglig ansvar for kollektivtransport, utarbeide et anslag på kostnader knyttet til at alle båtsamband likestilles med ferjesamband, dvs. at det innføres de samme ordninger for billettpriser for båter som det som er gjort for ferjer.»

Til NRK bekrefter Lars Christiansen i Statens vegvesen at arbeidet med å kartlegge kostnadene sluttføres denne uka.

Tror på gratis hurtigbåter fra 2024

Nordland er Norges største båtfylke med 21 ulike hurtigbåtruter. Der blir signalene om gratis hurtigbåtbilletter tatt godt imot.

– Det syns jeg er veldig bra om regjeringen vurderer dette. Vi er et av de største hurtigbåtfylker og det er viktig for oss, sier nestleder i fylkesrådet i Nordland, Svein Øien Eggesvik (Sp).

Han sier gratis hurtigbåter i Nordland vil koste om lag 50 millioner kroner i året. En sum han mener staten bør ha råd til å ta.

– Det er fordi flere som bor på øyer med hurtigbåt som eneste alternativ. Og da føles det urettferdig at de skal betale full pris, mens de som tar ferger får det gratis.

Eggesvik håper at man vil kunne innføre gratis hurtigbåt fra neste år.

– Valgkampstunt

Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp) er også representert på fylkestinget i Nordland.

Han synes regjeringens bestilling til Statens vegvesen lukter av valgkamp.

Han synes det lyder litt hult at fylkesråden fra Senterpartiet uttaler at de håper at de skal få med seg regjeringen på et ytterligere kutt.

Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp) synes det lukter valgkampstunt av jobben som er igangsatt. Foto: Ola Helness / NRK

– Selvfølgelig vet fylkesråden i Nordland om at denne jobben foregår. Vi foreslo i desember å halvere prisene på hurtigbåtene. Det stemte de imot. I vårt program som ble lagt fram i april foreslo vi å halvere hurtigbåtprisene og gjøre det gratis til de øysamfunnene som er uten annen transportmiddel enn hurtigbåt. Nå kommer de oss i møte, men dette lukter valgkampstunt, sier Olsen.

– Svarer på spørsmål fra Stortinget

Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet hevder kartlegginga handler om å svare på spørsmål fra Stortinget.

– Det er kommet spørsmål om kostnader til alle båtsamband, derfor ba vi Statens vegvesen om å innhente kunnskapsgrunnlaget

– Det kan jo se ut som regjeringen planlegger å innføre gratis hurtigbåter, er det aktuelt?

– Det er mange gode behov som man ønsker å få dekket, men vi har fokus på å holde løftene i Hurdalsplattformen, som er gratis ferger.