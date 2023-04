– Jeg fikk sjokk da jeg skulle betale regninga for meg og to unger. Jeg synes det er ekstremt ekskluderende, sa Pernille Johansen da NRK møtte henne på hurtigbåten på vei til Steigen fra Bodø.

Hun mener dette er noe som må prioriteres i langstrakt land som Norge:

– Hvis de skal ha folk i distriktene må de redusere prisene. Staten klarer å finne fram penger til mye annet så jeg skjønner ikke hvorfor det ikke skal være mulig å skapere fram penger til det også, legger hun til.

Regjeringa har gjort ferger gratis og flybilletter på kortbanenettet billigere.

Nå mener ordfører i Steigen kommune, Aase Refsnes, at det er på tide at regjeringen også reduserer prisene for hurtigbåt.

– Dette er trikken vår

For en familie på fire med to skolebarn koster det 2880 kroner å ta en dagstur tur-retur fra Bogen i Steigen til deres nærmeste by, Bodø.

Innbyggerne i Steigen må ta denne reisen for hverdagslige tjenester som apotekbesøk.

– Dette er trikken vår. Å betale 3000 kroner for å ta trikken er for dyrt, sier ordføreren.

Ordfører i Steigen, Aase Refsnes (SV) mener det er en myte at det er billigere å bo i distriktet. Foto: Elena Junie Paulsen / NRK

Da nyheten om billigere flybilletter kom sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum at det var viktig for regjeringa å gjøre det lettere og billigere å reise langs kysten.

Refsnes mener hurtigbåtprisene også må ned før Vedum kan si seg fornøyd.

– Det er altfor dyrt, spesielt i en tid hvor mange kjenner de økende prisene hardt på lommeboka. Også før prisreduksjon på fly var det ofte mye billigere å fly enn å ta hurtigbåt fra Svolvær til Bodø, sier hun til NRK.

Alternativet til hurtigbåten er en kjøretur på omtrent tre og en halv time på ordføreren kaller en svært dårlig riksvei.

Den raskeste og enkelte måten å komme seg til Bodø er derfor båten.

– Nå må regjeringa ta fatt i dette «hullet» i politikken og sikre halverte priser også på hurtigbåt

Les også: Tror det blir færre billigbilletter etter priskutt på FOT-rutene

Øykommune: – Mange vegrer seg for å ta hurtigbåten

I en helt annen del av landet sitter en annen ordfører og deler synet til Steigen-ordføreren. I øykommunen Smøla i Møre og Romsdal, er mange helt avhengige av hurtigbåttilbudet.

– Prisene på hurtigbåt har steget mye de siste årene og slik det er i dag er prisen for høy. Det gjør at mange vegrer seg for å ta hurtigbåten, sier ordfører Svein Roksvåg (Sp).

Hvis man skal ta samme utgangspunkt som i Steigen, så koster det 3720 kroner for en familie på fire som tar hurtigbåt tur-retur fra Smøla (Edøya) til Trondheim.

Han sier at regjeringen må gi mer penger til fylkeskommunene for å finansiere en større del av kaken.

Ordfører Svein Roksvåg i Smøla kommune sier de som øykommune er helt avhengige av hurtigbåttilbudet. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

– Det er derfor det er så dyrt i dag og, fordi det er underfinansiering på hurtigbåttilbudet.

– Hvorfor er dette viktig for dere med hurtigbåten som en av livsnervene?

– Det er kjempeviktig. Smøla er en øykommune og vi har ikke videregående skole. Alle skoleungdommene våre skal på videregående. De fleste i Kristiansund. Da er det hurtigbåten som er transportmiddelet. I tillegg har vi eldre som skal på sykehus, da er hurtigbåten måten å reise på.

Dekker allerede 75 prosent

– Det er for dyrt, sier nestleder i Fylkesrådet, Svein Eggesvik.

Ifølge fylkesråden dekker fylkeskommunen allerede 75 prosent av billettene. Det betyr at billettene for familien på fire egentlig koster nærmere 12.000 kroner.

Fylkesråd Svein Eggesvik sier det er viktig at staten bidrar slik de har gjort inn med ferge og fly. Foto: Nordland fylkeskommune

Om prisen skal halveres trenger de ytterligere 29 millioner kroner. Det er penger de ikke har, ifølge Eggesvik.

Dette til tross for at fylkeskommunen nettopp gikk ut med nyheten om at de går med 790 millioner i pluss for 2022.

– Fylkeskommunen mottar penger fra staten og vi er avhengige av at de bidrar med mer om vi skal sette ned prisen.

Han legger til driftskostnadene på hurtigbåter, ferger og busser har økt betraktelig den siste tiden. I tillegg har Nordland etterslep på veiarbeid.

Dersom staten velger å redusere billettprisene tror Eggesvik det også vil føre til at flere benytter seg av tilbudet.

– F ylkeskommunene står fritt til å kutte i prisene

– Det er mange behov i hele Norge, og vi er nødt til å gjøre tøffe prioriteringer, sier statssekretær Cecilie Knibe Kroglund.

Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund mener det er opp til fylkeskommunene selv om de skal prioritere hurtigbåtene. Foto: Kai Stokkeland

Hurdalsplattformen la til grunn at regjeringen skulle satse på gratis ferje for øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet.

Om hurtigbåtprisene skal reduseres – er det opp til fylkeskommunene selv, mener Kroglund.

– Staten bevilger midler til ferjer og båtruter i fylkeskommunene, og fylkeskommunene står fritt til å kutte i prisene på båtrutene. Det er fylkeskommunene som er ansvarlige for hurtigbåttilbudet, og det innebærer blant annet å bestemme hvordan tilbudet skal se ut, sier hun.