Lover billigere hurtigbåtbilletter – vil ha regjeringa til å ta deler av regninga

NRK har tidligere fortalt om barnefamilier fra Steigen som må ut nær 3000 kroner for å reise med hurtigbåten til Bodø.

– Jeg fikk sjokk da jeg skulle betale regninga for meg og to unger. Jeg synes det er ekstremt ekskluderende, sa Pernille Johansen da NRK møtte henne på hurtigbåten på vei til Steigen fra Bodø.

Regjeringa har gjort ferger gratis og halvert prisen på flybilletter på kortbanenettet.

I går varslet posisjonen i Stavanger kommune at de vil gjøre all kollektivtransport gratis.

Nå ønsker fylkesrådet i Nordland å kutte også billettprisen på hurtigbåt.

– Vi senker prisen med 25 prosent på hurtigbåt i hele Nordland. Dette er første steg. Så vil vi at regjeringen skal ta sin del av regningen i neste runde, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide (Ap).

En reduksjon på 25 prosent vil koste ca. 14 millioner kroner i året.

Da NRK omtalte saken om de dyre hurtigbåtbillettene i april avviste fylkesrådet at de kunne betale for billigere billetter.

Kort tid etter presenterte de tall som viste et overskudd på nesten 800 millioner kroner. Det er deler av disse pengene som nå brukes på billigere hurtigbåt.

Hurtigbåt eneste alternativ

N estleder i fylkesrådet, Svein Øien Eggesvik (Sp) og fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide (Ap) vil at staten skal bidra for billigere billetter på hurtigbåter. Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Likevel mener nestleder i fylkesrådet, Svein Øien Eggesvik (Sp) at regjeringen må ta sin del av ansvaret for å få ned prisene.

– Vi jobber opp mot politikere på Stortinget og i regjeringen. Vi ser det er en urettferdighet i at fergene er blitt gratis og flybillettene halvert, men for mange som bor langs kysten er hurtigbåt eneste alternativ. Dette prisbildet må bli mer likt, mener Øien Eggesvik.

– Hvorfor kan ikke dere som har ansvaret ta hele regningen selv?

– Det er riktig av vi har ansvaret, men vi er avhengig av midler fra staten for å gi et hurtigbåttilbud i Nordland. Vi har ikke et oljefond, og må drifte best mulig med de pengene vi har. Vi har spesielle utfordringer med svært mange hurtigbåtruter i fylket, påpeker Øien Eggesvik.

– Opp til fylkeskommune selv

Da NRK utfordret samferdselsdepartementet på billigere hurtigbåtbilletter i april, var de tydelige på at det var fylkeskommunens ansvar.

– Om hurtigbåtprisene skal reduseres – er det opp til fylkeskommunene selv, sa statssekretær Cecilie Knibe Kroglund.

– Staten bevilger midler til ferjer og båtruter i fylkeskommunene, og fylkeskommunene står fritt til å kutte i prisene på båtrutene.

