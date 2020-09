Én mil gjenstår på helt ny E6: – Pengene tok slutt

Det var kake, sol og smil da ny E6 på Helgeland til 8,1 milliarder kroner åpnet torsdag.

Åpningen av etterlengtede seks mil med splitter ny vei skjer hele ett år før tiden.

Blant de mange som gledet seg var Grane-ordfører Ellen Schjølberg (Sp).

Grane-ordfører Ellen Schjølberg er utålmodig etter å fullføre strekningen. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Men at veien er helt ferdig, stemmer ikke. Det understreker også hun.

– Jeg synes det er veldig bra at man feirer med norske flagg og det hele, men jeg vil bare minne om at E6 Helgeland ikke er fullført, påpeker ordføreren.

– Vi er selvsagt opptatt av at veien skal fullføres og er veldig spent på om politikerne tar til fornuft.

Fortsatt gjenstår nemlig 10 kilometer svingete og smal vei mellom Svenningelv og Lien forbi Trofors.

Det er ikke godt nok, medgir Ingelin Noresjø.

Hun er statssekretær i samferdelsdepartementet, og fikk æren av å åpne nye E6.

Ingen lovnader fra regjeringa

– Pengene tok slutt i dette prosjektet. Dermed er det to parseller som gjenstår, forklarer Noresjø til NRK.

– For å få en helhetlig vei igjennom Nordland må også disse to løses.

Men hun vil ikke love at pengene kommer med det første.

Ny E6 Helgeland sett fra lufta. Totalt seks mil vei til 8 milliarder kroner åpnet torsdag. Foto: Ola Helness / NRK

– Vi har ikke pengene i 2020, men håper vi skal få dette til så snart som mulig, sier Noresjø.

Det er ikke til å komme utenom at de 10 kilometerne ble et tema under den feststemte åpningen.

Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp) gledet seg over ny vei, men er samtidig skuffet.

– Dette er en vei for fremtiden, men veien er ikke bedre enn det svakeste ledd. Det er noen biter igjen i Grane som vi ikke kan være bekjent av, bemerker Hundåla.

Tidligere regionvegsjef: – En av Norges dårligste

Hun er like utålmodig som partikollegaen i nabokommunen.

– Det er ikke godt nok. Når de atpåtil ikke kan si når pengene blir bevilget, er det ennå verre. Nå må regjeringa hive seg rundt og bevilge de kronene i statsbudsjettet allerede i høst.

Utbyggingssjef Kjell Inge Davik i Statens vegvesen og statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) åpnet ny E6 på Helgeland med øks torsdag. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Entreprenører og alt er på plass her, så det er jo bare å fortsette, legger Hundåla til.

Torbjørn Naimak ble pensjonist i 2018 etter 44 år i Statens vegvesen. 15 av dem som regionvegsjef.

Han legger ingenting i mellom når han skal beskrive strekningen som står igjen.

– Det er helt klart en av de dårligste strekningene i hele Norge på E6. Det var et behov for å gjøre noe helhetlig på strekninga. De er nødt til å finne en løsning.

Betaler fortsatt bompenger

Statssekretær Ingelin Noresjø viser til at ny Nasjonal Transportplan legges frem neste år.

Den nye veien finansieres delvis av bompenger.

Innbyggerne i Grane må fortsette å betale selv om deler av veien ikke oppgraderes.

– Bompengesystemet er fantastisk når det fungerer, fordi det finansierer mye ny vei. Så oppleves det noen ganger urettferdig , fordi man betaler for et produkt man ikke får.

– Men det er klart at dette må komme, før eller senere, og aller helst før, sier Noresjø.