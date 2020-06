Laster nettmøte, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

NRK sender direkte med reiseekspertene fra 11.30.

– Jeg tror det blir mye folk. Det virker som de fleste jeg kjenner skal reise nordover, sier Bjørn Hurum fra Oslo.

Bjørn og Nina Hurum fra Oslo er to av dem som tar sommerferien i Nord-Norge. Foto: privat

Mot slutten av måneden setter han og kona Nina kursen mot Nord-Norge.

– Vi er forberedt på å ikke være alene i området. Så vi har tenkt å ta tida til hjelp.

De to vært i landsdelen tidligere, men for kona sin del blir det første møtet med Lofoten og Vesterålen.

God kapasitet

Hos Nordnorsk Reiseliv følger de spent med på årets sommer. Det er så langt ingen fare for at det kommer for mange.

– Det er egentlig god kapasitet i hele Nord-Norge. Det er for eksempel ikke veldig fullt i Lofoten, sier kommunikasjonssjef Siw Sandvik.

Årsaken er koronakrisa og utenlandske turister som må holde seg unna nordnorske ferieperler.

De står for over 40 prosent av turismen på sommeren, men markedet er fullstendig borte i år.

Ledige rom

Og for dem som ikke planlegger å sove i telt, under åpen himmel eller i bobil er det derfor gode muligheter til å få seg overnatting.

– Hotellene har veldig god kapasitet. Folk oppsøker kanskje rorbuer og leiligheter i større grad. Det handler om at man ønsker å være i små grupper og være for seg selv.

Tallene deres en tendens til at flere besøker Nord-Norge i perioder med pent vær.

Men akkurat været er ikke det som bekymrer Bjørn Hurum fra Oslo mest.

– Vi ser for oss gåturer i naturen og bruke omgivelsene. Vi har bestilt godt vær, men er kledd for fire årstider.