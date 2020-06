Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Langtidsvarselet er godt nytt for den solhungrige. Etter en forholdsvis kjølig start på uka kommer sommervarmen nå tilbake.

Leder for kommunikasjon og marked i Nordnorsk reiseliv, Siw Sandvik tror været kan bli ekstra viktig for hvor folk legger ferien i år.

– Jeg tror nok at de som har drømt om Syden, sol og varme sitter litt på gjerdet. Været er avgjørende for flere, det ser vi år etter år. Vi ser også at det er en tendens til flere ferierende gjester i perioder med fint vær, sier hun.

Et av de største rorbusentrene i Lofoten begynner nå smått å se resultatet av nordnorsk godvær og lemping på koronatiltak.

– For ei uke siden var vi på 70 prosent belegg, så vi har fortsatt litt å gå på. Det har tatt seg opp de siste ukene. Vi har tror på en god sommer, sier daglig leder i Eliassen rorbuer, Eirik Bræin Gikling.

Rorbusenter: – Det blir absolutt en god sommer

Selv når avbestillingene raste som verst rundt påske på grunn av den uvisse situasjonen rundt koronaviruset, fortsatte selskapet planlagte investeringer på 50 millioner kroner.

Allerede i 2018 planla de utbygging av 60 nye enheter i tillegg til 45 de hadde fra før. 30 av disse er ferdige til juli.

I april sa daglig leder Eirik Bræin Gikling at det antakeligvis ville kostet mer å stanse arbeidet.

– Det så svært stille ut i mars, men med en gang påskeferien var over merket vi at vi fikk mer trykk på forespørsel og bookinger. Det har bare økt gradvis utover sommeren, sier han.

Selskapet tok en sjans og dobbel-booket flere hytter utover sommeren i mangel på noe bekreftelse på om det ville åpnes for utenlandske turister eller ikke.

– Det blir absolutt en god sommer. I skoleferien ser det bra ut. Hadde det ikke vært for at vi har bygget mye nytt, hadde vi nok vært fullbooket allerede, sier Bræin Gikling.

NHO: – Store variasjoner

Ifølge regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland er det store variasjoner mellom de ulike aktørene med hensyn til hvordan sommeren ser ut.

– Det er likevel fortsatt en kjensgjerning at nordmenn på norgesferie ikke er en fullgod løsning, sier han.

Han tror likevel at det har hjulpet på situasjonen at samferdselsdepartementet sist uke åpnet for at flyselskapene kunne fly med fulle kabiner. I tillegg tror han også at godværet er en faktor.

Regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen sier det er store forskjeller i hvordan resiselivsaktørene ligger an for sommeren. Foto: Øystein Nygård / NRK

– Likevel vil det nok ikke være tilstrekkelig for å kompensere for bortfallet av utenlandske turister. Det at de har 70 prosent belegg noen steder, illustrerer den store variasjonen. Vi har alt fra dem som har svært høye bookingtall, til de som nesten ikke har bookinger, sier han.

Ifølge Bjarmann-Simonsen viser ferske tall fra deres spørreundersøkelse at kun 4 av 100 personer planlegger overnattinger på pensjonat eller hotell i sommerferien.

Hos Eliassen rorbuer føler de seg trygge for sommerens del, men etter midten av august er det brått slutt for bestillingene.

Da kommer høsten og etterhvert nordlys-sesongen hvor det i hovedsak er utenlandske turister som holder liv i reiselivet i nord.