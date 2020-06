Nord-Norge blir værvinneren til helgen – opp mot 30 grader

Etter en lang vinter med rekordmye snø, ser det nå ut til at store deler av Nord-Norge omsider vil få sine første sommerdager for året.

Meteorologene spår årets høyeste temperaturer så langt i år i store deler av landsdelen.

Spesielt bra blir det på søndag, og både mandag og tirsdag fortsetter det gode været.

– For mye av Finnmark ser det ut at det blir årsbeste i løpet av helgen og starten av neste uke, sier meteorolog, Per Egil Haga.

Den høyeste temperaturen som har blitt målt i Finnmark så langt i 2020, er 20,9 varmegrader den 26. mai fra målestasjonen i Nyrud i Sør-Varanger, ifølge Haga.

Meteorologen forventer at den målingen vil forbigås til helgen.

Opp mot 30 varmegrader

Det er ikke bare finnmarkingene som kan glede seg til en skikkelig sommerhelg.

– Det blir nok årets varmeste helg på Helgeland og kanskje også Troms, sier Haga.

I Troms er det forventet temperaturer på over 25 varmegrader, og da spesielt i indre strøk.

I Nordland har sommervarmen allerede nådd frem, og den forsvinner ikke med det første.

– Det blir sørøstlig vind i Nordland, og det er ganske gunstig. Om de slipper solgangsvinden på kysten, kan det bli fine temperaturer. 30 varmegrader er vel optimistisk, men 25 grader enkelte steder vil jeg tro, sier Haga.

Lavtrykk i Sør-Norge

I Sør-Norge er situasjonen noe annerledes. Det meteorologen er mest sikker på, er at det råder stor usikkerhet rundt helgen. Men det blir varmt.

– På fredag kan vi muligens få den varmeste dagen denne uka, både i øst og vest, fra Trøndelag og ned til Agder kan vi fort komme opp mot 30 grader, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB.

Usikkerheten dreier seg om et lite lavtrykk som kommer inn fra sør, passende nok et instabilitetslavtrykk som danner seg når det er store forskjeller på havtemperatur og lufttemperatur.

– Det kan komme noe nedbør i tilknytning til dette, men lavtrykket endrer seg raskt, så dette er svært usikkert. Vi kan nok si at man må belage seg på litt nedbør i helgen, men det vil fortsatt være fint og varmt, understreker Borander.

Neste uke er også relativt usikker for hele landet, varmen vil stort sett holde seg, men høytrykkene er svært ustabile framover.

Skog- og lyngbrannfare

Det er imidlertid ikke bare solskinn som følger med godt vær.

Det fortsatt er stor skogbrannfare i det meste av Sør-Norge, både i Trøndelag, på Vestlandet, på Sørlandet og Østlandet.

Selv om det kan komme en del nedbør, så er det langt fra sikkert at det kommer nok til at vannet siger ned i jordsmonnet. Typiske for styrtregn over kort tid er at det heller flommer over og sørger for oversvømmelse enn å trekke ned i bakken.

På Twitter har Meteorologene også utstedt varsel om lokal lyng- og skogbrannfare på Finnmarksvidda på grunn av lite nedbør og varme. Meteorolog Per Egil Haga tror risikoområdet i nord vil bli større utover helgen.

– I første omgang er det nok indre strøk i Finnmark som er mest utsatt, men det ser ut som faren er økende også for Troms.

Lyng- og skogbrannfaren er ikke er like stor i Nordland, selv om den er økende.

– Vi følger med på det for hver dag som går. Med høy temperatur ser vi ikke bort fra at vi kommer til å utstede farevarsel for både Nordland og Troms utover helgen.