Endring i norsk fotball. Haakon fikk grønt kort etter å ha tapt 1-8

En kamp der alt butter imot for Hunstad. Er en motivator gjennom hele kampen, spesielt på Innstrandas scoringer. Han har alltid et smil på lur og bidrar til et godt klima på banen. Gjør min dommerjobb enklere da han konsekvent er på medspillere som prøver å diskutere avgjørelser. En fantastisk rollemodell som gjorde dette til en flott kamp på tross av resultatet i kampen.