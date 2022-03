– Dette går på yrkesstoltheten løs. Vi er folk som har vært med på mage tunnelprosjekter, og lurer på hva som gjør at vi ikke får det til denne gang. Det er klart det er pinlig.

Det sier Christian Høydahl Forsmo, som er seksjonsleder for vegutbygging i Nordland fylkeskommune.

For det skal ikke være lett å få åpnet den nye Liatindtunnelen.

Vegdirektoratet har gang på gang vendt tommelen ned.

Rasutsatt

Den nye tunnelen ligger langs Kystriksveien, et yndet turistmål om sommeren.

Men fylkesvei 17 – som er veiens offisielle navn – er også en viktig hovedfartsåre på Nordlandskysten.

Her er deler av veien svært rasutsatt.

Folk i Lurøy har i årevis kjørt til jobb og skole med hjerte i halsen.

– Vi som bor her har mer eller mindre gitt opp denne tunnelen. Det som tidligere var sinne og frustrasjon over at den aldri ble ferdig, har nå gått over til apati.

Det sa Steinar Ranheim, som er leder ved Aldersundet oppvekstsenter i Lurøy til NRK etter fylkeskommunens tredje forsøk på å få godkjent tunnelen.

– Vi er bekymret for barna våre. Veien er utsatt både for snøskred og steinras, forteller Ranheim.

Før helga sendte Nordland fylkeskommune inn sin fjerde søknad for å få tunnelen godkjent.

Men Forsmo frykter at de kan bli nødt til å sende en til. Fredag var det et nytt dialogmøte mellom fylkeskommunen og Vegdirektoratet, og Vegdirektoratet var fremdeles ikke helt fornøyd, skriver Rana Blad.

– Vi gjør alt i vår makt for å etterkomme direktoratets ønsker. Vi har gjort fysiske tiltak som koster penger. Fjerde søknad ble levert forrige uke. Klok av skade, tør vi ikke feire riktig ennå, sier Forsmo til NRK.

En rekke problemer

Problemene har regelrett stått i kø for tunnelprosjektet, som etter planen skulle åpnes høsten 2019.

I september 2018 førte et undersjøisk ras til at hele fylkesveiprosjektet måtte prosjekteres om.

Konkurser hos underentreprenører og andre uforutsette hendelser har forsinket prosjektet flere ganger.

Tre år senere er tunnelen fortsatt ikke tatt i bruk. I mellomtida ser det ut som om den endelige prislappen kommer på 830 millioner kroner. Opprinnelig skulle prosjektet koste 525 millioner kroner.

– Dette er først og fremst trist for befolkninga som ikke få ta i bruk tunnelen, som i alle tilfeller er tryggere enn dagens vei, sier Forsmo.

– Når tror du tunnelen kan åpnes?

– Det tør jeg ikke svare på. Vi må avvente til vi kommer i mål. Så snart vi får godkjenninga, åpner vi på dagen.