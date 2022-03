– Vi som bor her har mer eller mindre gitt opp denne tunnelen. Det som tidligere var sinne og frustrasjon over at den aldri ble ferdig, har nå gått over til apati.

Det sier Steinar Ranheim, som er leder ved Aldersundet oppvekstsenter i Lurøy.

Kystriksveien er ikke bare et yndet turistmål om sommeren. Den er også en viktig hovedfartsåre på Nordlandskysten.

Deler av fylkesvei 17 – som er veiens offisielle navn – er svært rasutsatt. Folk i Lurøy har i årevis kjørt til jobb og skole med hjerte i halsen.

– Vi er bekymret for barna våre. Veien er utsatt både for snøskred og steinras, forteller Ranheim.

APATISKE: – Vi har nesten gitt opp. Det har vært så mange utsettelser at vi er blitt helt apatiske. Forhåpentligvis åpner tunnelen i min levetid, sier Steinar Ranheim. Foto: Frank Nygård / NRK

De mange rasene gjorde at det ble bestemt å bygge en ny veistrekning med blant annet en to kilometer lang tunnel gjennom fjellet Liatinden.

I 2016 fikk vant PNC Norge anbudet på fylkesvei 17 Liafjellet-Olvikvatnet.

Totalt skulle prosjektet koste 525 millioner kroner, og tunnelen skulle etter planen åpne høsten 2019.

Slik gikk det ikke. Problemene har regelrett stått i kø for veiprosjektet.

200 meter bredt ras stengte veien

I september 2018 førte et undersjøisk ras til at hele fylkesveiprosjektet måtte prosjekteres om.

Konkurser hos underentreprenører og andre uforutsette hendelser har forsinket prosjektet flere ganger.

Tre år senere er tunnelen fortsatt ikke tatt i bruk. I mellomtida ser det ut som om den endelige prislappen kommer på mellom 750 og 830 millioner kroner.

Og åpningen er fortsatt i det blå.

Folk i Lurøy fortviler over at den nye Liafjelltunnelen på fv. 17 gjennom kommunen ikke kan åpnes. Tunnelen er 1900 meter lang og går gjennom et rasområde, der folk har ventet i flere år på åpning. Foto: Frank Nygård / NRK

Før jul ble det kontrollert at alt utstyret i tunnelen fungerer slik det skal.

– Tunnelen er fiks ferdig. Vi venter bare på den sikkerhetsgodkjenning fra Vegdirektoratet.

Det sier Christian Høydahl Forsmo, som er seksjonsleder for vegutbygging i Nordland fylkeskommune.

Han har full forståelse for misnøyen hos trafikantene, og legger ikke skjul på at han synes situasjonen er ubehagelig.

– Vi leverte en komplett og grundig søknad om godkjenning 12. januar. Så gikk det fire uker før vi fikk den første tilbakemeldingen. Med en lang rekke merknader. Vi har etter beste evne forsøkt å svare ut punkt for punkt. Men svaret fra Vegdirektoratet er at det ikke er godt nok.

– Filleting

Årsaken til at Vegdirektoratets ikke vil åpne tunnelen er en ny tolkning av regler, ifølge Forsmo.

– Vi har gjort en grundig jobb. Dette er en av de fineste tunnelene på Helgeland. At vi skal hindres å ta den i bruk på grunn av det vi opplever som filleting, er mildt sagt trasig, sier Forsmo.

Av de konkrete tilbakemeldingene Vegdirektoratet kom med er blant annet branntetting i sandfangskummer på vann- og avløpsnettet.

– Dette er meg bekjent ikke utført på noe tunnelprosjekt de siste ti årene, sier Forsmo.

Andre innsigelser går det Vegdirektoratet mener er manglende testing av utstyr. De mener også at kabelklasse på nødstrømsforsyningen som ligger nede i bakken, ikke er utført i henhold til forskriften.

– Nordland fylkeskommune står en svært fortvilt situasjon. Og har strukket seg veldig langt for å komme direktoratet i møte, sier seksjonsleder Christian Høydahl Forsmo. Foto: Susanne Skjåstad Lysvold / NRK

Forsmo sier han aldri har opplevd en så vanskelig prosess med noen tunnel tidligere.

– Vi opplever at det å bygge vei har blitt en langt mer byråkratisk prosess. Vi kan leve med all dokumentasjonen som skal inn. Men når tolkningen av regelverket endrer seg i underveis i byggeprosessen, blir oppgaven uoverkommelig.

Forsmo forteller at fylkeskommunen har hatt dialog med Møre og Romsdal og Vestland, som opplever det samme som Nordland.

Dersom Vegdirektoratet står på sitt må i verste fall må fylkeskommunen inn i tunnelen og gjøre fysiske utbedringer under bakken.

Det kan forsinke åpningen ytterligere.

Håper på snarlig åpning

Pressesjef Kjell Solheim i Vegdirektoratet bekrefter at de mottok den siste dokumentasjonen fra Nordland fylkeskommune 9. mars. Han sier at direktoratet normalt bruker tre uker på saksbehandlingen.

– Dersom Vegdirektoratet er fornøyd med all dokumentasjon, regner vi med at sikkerhetsgodkjenningen kan være på plass da, og fylkeskommunen kan da åpne tunnelen, sier han til NRK.

I Lurøy lever fortsatt håpet om å en dag får kjøre gjennom den nye, flotte tunnelen.

– Hvis jeg lever 20–30 år til får jeg kanskje kjøre gjennom tunnelen, sier Steinar Ranheim muntert.

– Men jeg håper noen kan slå i bordet før den tid, og sørger for litt fortgang her.