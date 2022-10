Gaupefamilie fanget på video – nå vil kommunen skyte dem

Gaupa lever i skogsområder og finnes i hele Norge. Likevel er det et sjeldent syn.

Gaupa er nemlig veldig sky.

Derfor er videoopptaket til sauebonde Ové Strand i Steigen nokså spektakulær.

Den viser nemlig en hel gaupefamilie som spiser et av lammene hans.

Nå har Steigen kommune bedt om å få skyte gaupefamilien slik at ikke flere lam skal bli ofre for samme skjebne.

– Stor opplevelse å se på film

Forrige uke oppdaget sauebonden at fire lam på beitet hans på Mortenstrand i Steigen var blitt drept.

Det ene var tildekt med mose og var godt skjult.

Kort tid etter kunne representanter for Statens naturoppsyn (SNO) konstatere at dyrene var drept av gaupe.

Da lot Strand ett av kadavrene ligge igjen.

Sauebonde Ové Andre Strand i Steigen sier det er trasig å miste dyr, selv om det var en stor opplevelse å se gaupefamilien på video. Foto: Anneli Isrid Strand / privat

– Det var gjort en nøyaktig jobb. Vi dekte kadaveret til igjen og satte opp kamera der det lå, sier Strand.

Og det gjorde han lurt i. Første natta kom en gaupe med ungene.

SE VIDEOEN LENGER NEDE I SAKEN.

– Det var selvsagt en stor opplevelse å se det på film. Da fikk vi også bevist at det er etablert familie i Steigen. Det er ganske sjeldent.

Les også: «Gaupus» sto i fare for å bli avlivet – men ble hentet av mammaen sin

Men for bonden betyr det også at det er flere gaupemunner for gaupemor å mette med sauene til Strand og de andre bøndene i området.

– Det er selvfølgelig trasig å miste dyr. Også skaper det en del ekstra utfordringer.

Bonden har nemlig villsau som er ute hele vinteren. Derfor mener han det kan bli problematisk utover de neste månedene.

Statsforvalteren kan ikke felle gaupa

Statsforvalteren i Nordland sier at myndighetene kan gi tillatelse til skadefelling av fredet rovvilt for å avverge skade på sau, tamrein og andre husdyr.

– I hovedsak blir det gjort i tilfeller hvor man har avdekket en akutt tapssituasjon som kan forventes å fortsette og eventuelt forverres, sier seniorrådgiver Øyvind Skogstad.

Generelt er terskelen for å tillate skadefelling av mor med unger større enn å felle enkeltdyr.

Øyvind Skogstad, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Nordland, sier de ikke kan gi tillatelsen til å felle denne gaupa på med unger. Foto: Privat

Dette på grunn av dyrevelferdsmessige hensyn i situasjoner hvor ungene fortsatt er avhengig av mora.

– Statsforvalteren har myndighet til å iverksette slik skadefelling på blant annet gaupe, men ikke i tilfeller hvor det er snakk om ei gaupemor med unger som forårsaker skadene.

I hele landet er det registrert 58,5 familiegrupper av gaupe, viser tall fra rovdata. Det er færre enn i fjor og under Stortingets bestandsmål på 65 familiegrupper.

Nordland har en nedgang i antall familiegrupper.

Sjeldent syn

Derfor ligger bestandssituasjonen under det vedtatte årlige bestandsmålet på 10 gauper, forteller Vegard Pedersen.

Han er fagansvarlig for rovvilt i Nordland under SNO.

Hvis det er flere gauper enn bestandsmålet, er det opp til lokale myndigheter å forvalte gaupene, sier Pedersen.

Vidar Pedersen er fagansvarlig for rovvilt i Nordland for Statens naturoppsyn (SNO). Foto: Privat

Men siden det er færre enn dette målet i Nordland ligger avgjørelsen om gaupefamiliens skjebne nå hos Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet bekrefter til NRK at de har fått søknaden, men kan ikke kommentere den på nåværende tidspunkt siden søknaden nylig havnet på deres bord.

Slike videoer er viktig for SNO for å få økt kunnskap om gaupebestanden. Du trenger javascript for å se video. Slike videoer er viktig for SNO for å få økt kunnskap om gaupebestanden.

SNOs oppgave er å dokumentere det som blir fanget opp fra familiegrupper.

– Er det sannsynlig at de velger å skyte famlien?

– Jeg tør ikke å si noe om det, siden det ikke er en vurdering jeg gjør. Men situasjonen er at vi ligger under bestandsmålet. Det må de nok ta hensyn til når de vurderer hvor mange dyr som skal skytes, sier Pedersen.

Men han forstår at det ikke er noen ønskesituasjon for bøndene å ha fire gauper i området.

Nå er dyra nede fra beite, og derfor er de også nærmere gården

SNO i Nordland har ikke dokumentert mye tap av husdyr til rovvilt i år. Det har bare vært enkeltbestander som har blitt rammet av og til. Foto: Gunnleif Bidtnes

– Men det er alltid en risiko for tap når man slipper dyra sine der det er jerv og gaupe.

– Hvis de ikke velger å skyte gaupa, vil det si at mange flere sauer vil stå i fare?

– Gaupene har en iboende trang til å vandre rundt, og de jakter et vidt spekter av byttedyr. De trenger ikke å ta en sau neste gang.

Sau er heller ikke favorittmaten, forklarer Pedersen i SNO. Det er bare en del av kosten.

– Ikke en som vil utrydde gaupa

Bonden i Steigen er todelt i hva han synes om å ha fanget rovdyret på kamera.

– Det er selvfølgelig spennende å bo så tett opptil ville dyr. Jeg er ikke den som vil utrydde gaupa, men man må se det i et litt større bilde, sier Strand i Steigen.

Pedersen i SNO sier sauebonden har dokumentert et sjeldent syn. – Av og til lykkes man i å dokumentere det. Det er artig å se at viltkameraet kan filme gaupefamilien som spiser. Foto: Jostein Hellevik

Likevel håper han det snart blir tatt en vurdering av hva som skal skje med gaupefamilien.

– Det hadde vært en annen sak om det var et enkelt dyr. Nå må noen ta stilling til om de ønsker en fast stamme eller ikke. Også må man se på utfordringene for alle bøndene.

LES OGSÅ: