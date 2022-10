Hodeskutt elg del av dyster statistikk: – Man skal ikke pine dyr

Torsdag ettermiddag kjørte elgjeger Kurt Tverli ved Misvær i Bodø.

Han stoppet bilen i vantro da han la merke til den skadeskutte elgkalven.

– Elgen var skutt rett gjennom nesen, så hver gang den pustet, sprutet det blod ut. Det så ikke bra ut.

Det var allerede en del blod på bakken og en hund hadde full kontroll på kalven.

Jegeren var imidlertid ikke å se.

Det får Kurt Tverli til å reagere sterkt.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

– Beklager

Tverli anslår at han ble stående i fem minutter og vente på jaktlaget.

– Man skyter ikke mot hodet til et dyr. Det er direkte straffbart, sier han til NRK og legger til:

– Jeg hadde ikke noe gevær i bilen, hadde jeg hatt det, hadde jeg skutt elgen. Dette er bare tragisk. Man skal ikke pine dyr.

Elgen forsvarte seg med å sparke fra seg. Det dannet seg bilkø både foran og bak seansen. Foto: Kurt Tverli

I ettertid er ansvarlig jaktleder blitt identifisert.

Han unnskylder på vegne av jaktlaget.

– Vi beklager på det sterkeste at elgkalven ble skadeskutt, men dette var ikke tilsiktet. Elgkalven ble avlivet så fort det lot seg gjøre, sier han til NRK.

Alle jegerne på laget befant seg ute i skogen.

– Men så fort vi ble klar over at elgen sto på veien, ble to jegere sendt mot stedet. En til fots og en i bil. Elgen ble avlivet 19 minutter etter påskyting og 8 minutter etter at den kom ned på veien.

Elgen var tydelig skadet da Tverli kom til stedet. Foto: Kurt Tverli

Skal skytes i lungene

Kurt Tverli tviler sterkt på at det var en bomskudd.

– Hva sikter de på når de treffer han i hodet fra sida? Elgen har stått slik at de har skutt han fra venstresiden og inn. Ikke kom her og si at de har siktet på noe annet enn hodet, det tror jeg ingenting på, og legger til:

– Det er rart hvis dette var en feilskyting.

Gjermund Carlsen, leder i viltnemnda i Bodø kommune, sier til Avisa Nordland at man skal skyte en elg i hjerte- og lungeregionen – ikke i hodet.

Hvis et dyr skadeskytes, er det jaktlaget sin oppgave å finne dyret og avlive det i løpet av et døgn. Hvis ikke, må kommunen kontaktes.

Kan være opp mot 10 prosent

Jon Martin Arnemo er professor og veterinær. Han sier det er estimert at minst 4 prosent av elger skadeskytes.

– Dette er basert på vår modell og er minimumstall, sier han til NRK.

Basert på SSBs statistikk vil det si at snaut 1200 elger ble skadeskutt i fjor.

Han forklarer at tidligere undersøkelser er bekreftet med store mangler.

Jon Martin Arnemo er selv en aktiv jeger. Han sier at minst 4 prosent av elgen som skytes blir skadeskutt. Foto: Privat

Arnemo understreker at dette er kortversjonen. Tallet på antall skadeskutte elger kan være betydelig mye høyere.

– Det er indikasjoner på at et antall elger som felles, har ferske skuddskader fra årets jakt og noen har gamle skuddskader fra tidligere. I tillegg finner man kadaver som er påskutt.

– Legger man sammen dette, samt tar hensyn til en viss underrapportering, får man 10 prosent-tallet jeg tidligere har gått ut med, sier han.

Jon Martin Arnemo sier fire prosent av elgene som skytes blir skadeskutt. Tallet kan imidlertid være over dobbelt så stort. Foto: Everviz

Veterinæren påpeker også at det eksisterer en misforståelse innenfor viltforvaltningen; nemlig at skadeskutte dyr kan friskmeldes.

– Et påskutt dyr kan nesten aldri «friskmeldes». Dette begrepet er i bruk for å betegne en situasjon der et påskutt dyr ikke blir gjenfunnet, selv etter ettersøk jaktdagen ut og påfølgende dag.

