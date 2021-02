Etter en uke med hardt lagarbeid i 20 minusgrader fikk de endelig skutt gaupa

– Vi begynte å følge spor etter gaupa klokken ti mandag morgen. Rundt klokken fire var den skutt, forteller jaktleder Morten Bratbakk Seljeli og legger til:

– Da var jakta over.

Men Morten Brattbakk Seljeli og hans jaktlag var ikke de eneste som jaktet nettopp denne gaupa. En uke i i forkant hadde Eirik Svarstad og hans lag brukt nesten all tid i døgnet på å spore opp gaupa - for de hadde nemlig fått skadefellingstillatelse på et dyr en uke tidligere - da i Leirfjord kommune.

Problemet var bare at gaupa ikke var lett å fange - og den streifet over mot Vefsn kommune.

Første jakt på lenge

I forkant av jakta var det også annen dramatikk som gjorde endringer i antall fellinger tillatt i Nordland. Bare dager før jakta startet ble en gaupe påkjørt i Rana. Dette medførte at jegerne i Nordland kun fikk tillatelse til å felle seks dyr.

Øyvind Skogstad i Nordland fylkeskommune. Foto: Privat

– Alle unaturlige avganger av gaupe må telles med i kvoten. Derfor ble det seks dyr igjen til jegerne i år, forteller seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Nordland, Øyvind Skogstad.

Til tross for at det er få dyr som skal felles, er det langt mer enn de siste årene. Faktisk må vi helt tilbake til 2017 for å finne et år der det var lovlig å felle gaupe i Nordland.

Skogstad forteller at bestanden vokste godt gjennom 2020, noe som medførte at det på ny åpnet seg muligheter for jegerne.

– Vi har fordelt ut de seks gaupene over fylket. Det er nå skutt ei gaupe på Drevja, som tilhørte Vefsn, Grane og Hattfjelldal. I går ble det også skutt ei gaupe som var tildelt Saltdal og deler av Bodø kommune. Regner vi med den gaupe som ble påkjørt i Rana er det dermed felt tre gauper.

De resterende gaupene tilhører Bindal kommune, Fauske og Sørfold, et jaktområde rundt Narvik, samt Hamarøy og Steigen kommune.

– Hvordan avgjøres det hvor mange gauper som skal felles?

– Det er en totalvurdering som tar hensyn til gaupebestand og skader den gjør på sau og tamrein. Vi skal ha ti årlige familiegrupper i Nordland. Det er det politiske målet – og medfører at vi totalt skal ha rundt 60–65 gauper i Nordland.

En kaldt og lang jakt

Tilbake i skogen jaktet Eirik Svarstad & co. fortsatt gaupa da sola tittet over horisonten mandag morgen. De jaktet som sagt opprinnelig etter at Røssåga/Toven reinbeitedistrikt hadde fått skadefellingstillatelse.

– Gaupa hadde tatt fem reiner under stormen Frank. Flere av dem var kjørt over av scooteren før de ble lokalisert. Dermed er vi faktisk ikke helt sikre på hvor mange denne gaupa tok.

De gangene gaupa tar så mange dyr gis det av og til ut skadefellingstillatelse.

Det skjedde i dette tilfellet.

Etter en uke med jakt i skog og mark hadde de ennå ikke klart å få skutt gaupa.

– Det var et utrolig lagarbeid fra hele gjengen på vår side av kommunegrensen. Vi jaktet 12-15 timer i døgnet. Det er lite søvn og hardt arbeid, forteller Eirik Svarstad og legger til:

– Det var utrolig kaldt, men vi kunne ikke gi opp. Det gjør vi aldri.

Da de krysset grensen til Vefsn tok de kontakt med Morten Bratbakk Seljeli og hans jaktlag, for å få bistand i jakten. De hadde planlagt å starte jakt på gaupe den dagen - og hadde funnet de sporene som Svarstads gjeng allerede jaktet.

– Vi snakket sammen og ble enige om å samarbeide, forteller Svarstad.

Skutt på første ordinære jaktdag

Morten Brattbakk og hans lag hadde drevet med forberedelser i lang tid, og var med det godt forberedt på å hjelpe det andre jaktlaget.

– Det er mange timer med arbeid. Utrolig mange timer. Og så er det et lagarbeid der mange står på samtidig. De som er virkelig interessert holder på med forberedelser hele året. Da snakker vi blant annet om å lete etter spor, eller å følge med på bevegelsesmønstre.

Gaupa er god til å forflytte seg i vanskelig terreng, men denne gangen klarte jegerne å skyte den. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

De to jaktlagene samarbeidet godt - for bare seks timer etter at de startet jobben var dyret skutt. Eirik Svarstad var mannen som feltedyret.

– Det var godt å få det overstått, sier han til NRK.

Til tross for at det ble en kort jakt for Morten Bratbakk Seljelis lag er han godt fornøyd.

– Det er en god del flaks, og noen har mer flaks enn andre. Denne gangen var det vi som hadde mest flaks, sier han og ler forsiktig.

– Hvorfor er det interessant å jakte gaupe?

– Det er et vanskelig dyr å jakte. Mange tror det er enkelt, men det er det ikke. Gaupa er et kattedyr som lett kan stikke seg bort i veldig ulendt terreng. Den er smidig og kommer seg frem i svært vanskelig terreng.

Gaupa ble med det felt og Eirik Svarstad og hans lag kunne med det avslutte jakta etter en lang og kald uke.

– Vi håper vi har tatt riktig dyr, altså det dyret vi opprinnelig jaktet på grunn av skadene det påførte reindriften vår. Det er allerede observert en gaupe i Leirfjord kommune, men det er ikke sikkert det er samme dyret.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Omstridt jakt

Fylkesmannen og rovviltnemnda i Nordland sa i fjor høst at det var grunnlag for å skyte 13 gauper i Nordland. Naturvernforbundet var sterkt uenig, og mente bestanden må få mer tid til å vokse.

Fagleder Arnodd Håpnes uttalte at det er dårlig naturforvaltning å foreslå en høy kvote med en gang bestandsmålet er nådd. Naturvernforbundet ble delvis hørt da kvoten til slutt ble syv dyr.

– Vi er veldig glad for at miljødirektoratet senket kvoten i Nordland betydelig. Vi mener det som opprinnelig ble foreslått var altfor høyt. Når det er sagt mener vi fortsatt at det er en veldig høy jaktkvote.

I Norge skal det i år felles 82 gauper totalt. Håpnes mener også dette tallet er for høyt.

– Vi hadde ønsket en enda lavere kvote. Det er veldig dumt å skyte ned bestanden når vi akkurat har nådd bestanddelsmålet, sier han og legger til:

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet. Foto: Naturvernforbundet

– Det er en svært marginal gaupebestand i Norge. Vi ønsker en større bestand, og nå skyter vi hver femte gaupe. Vi mener det er for hard beskatning av en såpass liten og sårbart art.

Øyvind Skogstad hos Fylkesmannen i Nordland er klar over kritikken, og sier de gjør sitt for at bestanden blir regulert etter bestanddelsmålet.

– Gaupejakten får mye oppmerksomhet. Både fra beitenæringen som opplever tap, og fra naturvernorganisasjoner som mener at man beskatter gaupebestanden for hardt.

Skostad forteller videre at de er helt klar over at det er sterke meninger fra begge kanter, men at de må gjøre en totalvurdering.

– Vi har i oppdrag opp mot bestanddelsmålet, og skal forvalte dette ved hjelp av våre virkemidler. Dette skal balanseres på en god måte.