Den unike selfien er tatt i Saltdal i Nordland. Bildet viser to voksne gauper, sannsynligvis en hann og en hunn, som setter seg kloss inntil viltkameraet.

Ifølge Vegar Pedersen var det tre gauper i området samtidig. Han er regionalt fagansvarlig for rovviltovervåking i Nordland.

Vegar Pedersen i SNO, Statens Naturoppsyn.

– Jeg sporet ei familiegruppe av gaupe der i november i fjor, og valgte å sette opp et MMS-kamera. Det gikk én måned før det skjedde noe, og da ble det blinkskudd, sier Pedersen til Rovdata.

Om de sa «cheese» eller «appelsin» vites ikke.

– Flaks

Naturoppsynet bruker ofte viltkamera i den årlige bestandsregistreringen av gaupe i Norge.

Samme dag og noen dager etterpå passerte ei hunngaupe med en unge samme viltkamera.

– Det er første gang jeg har hatt slik flaks med oppsett av viltkamera, der gaupene nesten poserer foran kamera, forteller Pedersen.

Ei hunngaupe med en mye mindre unge passerte samme viltkamera samme dag og noen dager senere. Foto: Statens naturoppsyn Foto: Statens Naturoppsyn

Oppfordrer til å melde fra

I Nordland i fjor ble det registrert 11 familiegrupper av gaupe. Det er én mer enn bestandsmålet i regionen.

– Nå er årets registreringssesong i gang og vi oppfordrer publikum til å melde fra til SNO om de ser flere gauper som går i lag, sier Jenny Mattisson, forsker i Rovdata.

Mattisson kaller bildet «unikt».

– Jeg har ikke sett noe slikt tidligere. Vi har sett dem i lag, men ikke akkurat et sånt nærbilde.

Fikk sitt livs største naturopplevelse: – Utvilsomt Norges råeste gaupebilder Her får fotografen sitt livs største naturopplevelse Du trenger javascript for å se video.

Vil skyte 13 gauper

Tidligere i september ble det kjent at Fylkesmannen og rovviltnemnda vil skyte 13 gauper i Nordland i 2021.

– I enkelte deler av fylket har vi store tap av rein og sau på grunn av gaupe. Vi ser også at bestanden av gaupe er så stor i Nordland, at vi er sikre på at den tåler å jaktes på, sier leder i rovviltnemnda i Nordland, Berit Hundåla.

I forslaget ber de om at det tas ut to gauper i Narvik og to i kommunene Hamarøy og Steigen. I de øvrige områdene foreslås det å ta ut en gaupe per område.

Kvotejakt på gaupe varer 1. februar til 31. mars, og er ifølge Miljødirektoratet det viktigste verktøyet for å regulere bestanden av gaupe. Det er myndighetene som bestemmer hvor mange dyr som kan felles hvert år.

I Nordland har det ikke vært kvotejakt på gaupe siden 2017. Men i år forventer Berit Hundåla at Miljødirektoratet følger deres anbefaling.

Naturvernforbundet er sterkt uenig med rovviltnemnda i Nordland.

Fagleder Arnodd Håpnes vil tvert imot be direktoratet om å senke kvoten.

– Bestanden av gaupe har vært langt under målet nasjonalt og regionalt i mange år. Å foreslå en veldig høy kvote med en gang bestanden når målet mener vi er helt feil og dårlig naturforvaltning.