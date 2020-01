Nå skrus takstene tilbake til 2019-nivå, regulert med en generell statlig prisstigning på 3,1 prosent.

Samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen setter nå prisene på fergebilletter ned til 2019-nivå. Foto: Oliver Rønning / NRK

Det innebærer at prisnivået vil ligge på omtrent samme nivå som i fjor, opplyser fylkesrådet i en pressemelding.

– Vi reduserer prisene så snart som mulig, sier samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen (Sp) til NRK.

Han gjentar at de mener regjeringa har skylda for prishoppet, og hevder de får en halv milliard mindre fra staten.

– Vi ser imidlertid at dette ble urimelig for kystbefolkning og næringsliv. Vi går derfor tilbake på dette, og vil da ikke få samme prisøkning som sammenlignbare fylker.

Fergeopprør langs kysten

Både i Nordland og Møre og Romsdal, de to klart største fergefylkene i landet, økte billettprisene kraftig 1. januar 2020.

I Nordland steg prisen med opp mot 45 prosent på enkelte strekninger.

Det ble det bråk av.

Les også: Lena og familien må betale 5484 kroner på ferga for å ta campingvogna til fastlandet

NRK fortalte i forrige uke om Lena Holmen fra nordlanskommunen Træna. Hun oppdaget at fergebilletten inn til fastlandet ville koste 5484 kroner med de nye takstene.

– Jeg reagerte med sjokk og vantro. Det må da være landets dyreste fergebillett, sier Lena Holmen.

Hver sommer tar trebarnsfamilien med seg campingvogna og reiser på ferie til Sverige. Det skal de ikke gjøre denne sommeren Foto: Privat

I forrige uke fikk samferdselsministeren overlevert underskrifter fra 45 fortvilte kystordførere som gjorde opprør mot prisøkningen.

– Prisene er så høye at folk må flytte. Staten må inn og legge føringer. Det må settes en makspris for hvor mye en kan kreve fra oss som reiser, sa ordfører i Hareid, Bernt Brandal, til NRK.

Før helga meldte Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum seg på, og krevde økte bidrag fra staten for å sikre nettopp en makspris.

Men Fremskrittspartiet, som har samferdselsministeren, mener fylkespolitikerne bare må prioritere annerledes.

Blir dyrere på sommeren

Til tross for at prisene nå settes ned igjen, varsler fylkesrådet at det blir dyrere å ta ferge om sommeren.

I juni, juli og august blir prisen satt opp med opp mot 20 prosent fra 2019-nivå.

– Vi setter inn ekstraferger om sommeren, og for å finnansiere det må vi sette opp prisene om sommeren. Det koster mange millioner kroner hvert år, sier Bentzen og legger til:

– Det er mer rettferdig at disse kostnadene i større grad påføres dem som bruker fergene på sommeren, altså turister og feriefolk, sier Bentzen.

Han påpeker samtidig prisene på sommeren blir lavere enn om takstene fra nyåret fortsatt hadde vært gjeldende.

Frp: – Helt forkastelig

Det er ikke Dagfinn Olsen fornøyd med i det hele tatt. Han er gruppeleder i Nordland Frp, og mener øyboerne må ta regninga for de økte prisene om sommeren.

Dagfinn Olsen i Nordland Frp mener sommerprisene er forkastelige. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– De som bor ute på øyene, og som er avhengig av å komme seg med ferga, blir nå nødt til å betale en slags turistskatt om sommeren. Det er helt forkastelig.

– Men samferdselsråden sier jo at prisnivået fortsatt blir lavere enn dagens priser?

– Det må han gjerne si. Men konsekvensen blir at de som er avhengig av ferger nå må betale en turistskatt om sommeren, gjentar Olsen.

– Men de har satt ned prisene nå. Er ikke det også en måte å prioritere på?

– Jo, men noen må betale for dette. Og de har pengene til å stoppe hele prosessen og sette ned prisene for hele året.