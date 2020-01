Lena og familien må betale 5484 kroner på ferga for å ta campingvogna til fastlandet

Kystbefolkningen i sjokk etter et kraftig prishopp med opp mot 45 prosent over natta.

En av dem som fikk hakeslepp er Lena Holmen fra nordlandskommunen Træna, 33 nautiske mil fra fastlandet.

Hun og familien var i ferd med å planlegge årets familieferie med campingvogna da hun oppdaget at med de nye prisene som gjelder fra nyttår vil fergebilletten fra Træna og inn til fastlandet koste 5484 kroner.

– Jeg reagerte med sjokk og vantro. Det må da være landets dyreste fergebillett, sier Lena Holmen.

Trebarnsfamilien har allerede avlyst campingferien denne sommeren.

– Dette er dessverre den virkeligheten som kystbefolkningen må forholde seg til. Vi bor her vi bor, og det vil vi gjerne fortsette med. Men når det blir så vanskelig og så dyrt, blir det umulig.

YTTERST I HAVGAPET: Træna ytterst på Helgelandskysten er en av Norges minste kommuner sine vel 500 innbyggere. Foto: Kari Skeie / nrk

Ikke billig for det offentlige heller

Årsaken til at fergebillettene er ekstra dyre mellom Træna og fastlandet er at fergesambandet har et svært lavt belegg, ettersom den tøffe sjøen utenfor Træna krever enn mye større ferge enn passasjerantallet skulle tilsi.

Hvert år bruker Nordland fylkeskommune 39 millioner kroner på å drifte fergesambandet mellom Træna og Stokkvågen.

Billettinntektene på sambandet er på 3,3 millioner kroner.

Totalt reiser det 15000 passasjerer med ferga i året, inkludert sjåførene av de 6500 bilene og lastebilene som blir fraktet fram og tilbake.

Dette betyr at Nordland fylkeskommune subsidierer hver billett på fergesambandet med 2380 kroner.

– Fører til utenforskap

Både i Nordland og Møre og Romsdal – fylkene som har flest fergesamband – har fergetakstene økt kraftig fra nyttår. I Nordland – som har 28 fergesamband – har prisene økt med mellom 20 og 40 prosent.

Prisøkningene gjelder også andre steder i landet, som i Troms og Finnmark, i Rogaland og på Vestlandet.

Både ordførere og folk som bor i øykommunene langs kysten raser mot prisøkningen, og kaller den både distrikts- og næringsfiendtlig.

URETTFERDIG: – Hvor dyrt skal det være å bo i distriktene? En slik alvorlig inngripen i innbyggernes økonomi ville aldri blitt akseptert i byene, mener Hilde Johansen. Foto: Rune Kr. Ellingsen

Tidligere i uka fortalte NRK om familien Gleinsvåg på Dønna som måtte ut med nær 500 kroner for den 25 minutter lange fergeturen inn til regionsenteret Sandnessjøen for å gå på kino.

Hilde Johansen fra øykommunen Dønna på Helgelandskysten er Ap-politiker, pendler og fotballmamma.

Hun tror ikke at en liknende inngripen i innbyggernes økonomi ville blitt akseptert i byene.

– Dette er et helt konkret eksempel på en politisk avgjørelse som fører til utenforskap.

– Flår fotballforeldre

Den frykten deler Tom Kenneth Johansen, som er leder i Dønna IL fotball.

SLUTT PÅ FOTBALL?: Tom Kenneth Johansen i Dønna IL frykter at ungene på Dønna i framtida ikke lenger vil kunne være med på organisert idrett. Foto: Frank Nygård / NRK

Etter prisøkningen må fotballforeldre i øykommunen, som kjører unger på fotballtrening i regionsenteret Sandnessjøen, punge ut 500 kroner i ferge hver gang de skal følge ungene på fotballtrening.

– Det er dramatisk, sier Johansen.

Det er lave fødselstall at kommunene på ytre Helgeland som kjør at kommunene må samarbeide om å stille lag.

– Noen lag klarer vi å stille selv. Men for de ungene som må til Sandnessjøen for å ha et fotballtilbud, er dette sannsynligvis kroken på døra.

Kystopprør mot høye fergepriser

Tirsdag fortalte NRK at 45 ordførere fra hele landet har skrevet under på et opprop der de ber staten om å innføre makspriser på fergereiser.

FIKK OVERLEVERT UNDERSKRIFTER: 45 ordførere, som kommer fra Rogaland i sør til Finnmark i nord, møter liten forståelse hos samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Foto: Jannicke Farstad / NRK

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) svarte ordførerne at det er fylkespolitikerne som har ansvaret, ikke staten, og avviser at han kan legge føringer på prisnivåene.

– Å detaljregulere hvordan fylkeskommunen skal regulere sine takstsoner kan ikke jeg gjøre. Når det er fylkeskommunene som har ansvaret, så må de ta det ansvaret. Det er de som gjør prioriteringene, sier Dale.

Kutt i overføringene

Mange fylkespolitikere mener imidlertid at de ikke får nok penger fra staten for å drifte fergetilbudet.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland sier at Nordland får 486 millioner kroner mindre fra staten de tre nærmeste årene.

– Vi har fått mindre penger enn vi fikk før. Hvis vi skal bruke mer penger på å drive ferge, må vi kutte andre steder, sier han.

PRISHOPP: Etter nyttår økte fergebillettene i Nordland med opptil 40 prosent. fra Dønna er den 25 minutter lange fergeturen den eneste veien inn og ut av øykommunen Foto: Frank Nygård / NRK

– Bidrar til økt fattigdom

Det er en mager trøst for kystbefolkningen, som føler de må ta regningen.

– Jeg tenker at politikerne i hvert fall kan legge fra seg festtalene om fattigdomsproblematikk, for dette er aktivt å bidra til økt fattigdom, sier Norvolls partikollega i øykommunen Dønna.

Hun viser til Nordland fylkeskommune i sitt forsvar viser til at fergepassasjerene kan slippe billigere fra det ved å kjøpe et verdikort og dermed få halvert prisen.

– Jo da, men tror man virkelig at de som har lite fra før kan hoste opp flere tusenlapper i innskudd, sier Hilde Johansen.

Hun har kontaktet Nordland fylkeskommune og påpekt at rabattordningen kun gagner de som allerede har penger.

– De som har minst penger blir tvunget til å betale full pris. Dette grovt urettferdige og usosiale pris- og rabattsystemet vi ser konsekvensene av nå, gjør hverdagen tøffere for så mange.