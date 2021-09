Frps valgvake: «Nei!»

Flere enn 84 gir flertall

Under flotte lysekroner på ærverdige Bristol Hotel i Oslo er Fremskrittspartiet samlet til valgvake. Der var det var stille i salen da prognosene fra Valgdirektoratet ble presentert.

De viser et klart rødt flertall og en oppslutning til Fremskrittspartiet på 11,7 prosent.

Grunnlaget for prognosen er de stemmene som er blitt telt opp før klokka 21 valgkvelden.

Lite jubel hos FrP Du trenger javascript for å se video.

Tidligere på kvelden hadde andre nestleder Ketil Solvik-Olsen sagt at han var fornøyd med partiets innsats i valgkampen. Han viste til fremgangen partiet har hatt på meningsmålinger den siste tiden. Ikke minst har oppslutningen økt vest i Norge. For tre dager siden var partiet det største i Møre og Romsdal, skal man tro målingene.

Tror miljødebatt har mobilisert for høyresiden

– Der vi i tidligere valgkamper har opplevd å få mange skjellsord, blir vi nå møtt med at «nå må Fremskrittspartiet vinne frem», sier han til NRK.

Nasjonalt fikk partiet 11,4 prosent av stemmene på snittet av meningsmålingene for september, ifølge nettstedet Poll of polls. Det viser også dagens prognose som, hvis dette blir resultatet, gir partiet tjue mandater på Stortinget.

Solvik-Olsen mener miljødebatten har ført til en mobilisering på høyresiden i politikken.

– Det er mange som forstår at verdiene må skapes før de kan deles. Som ser at det å produsere olje og gass i Norge er langt bedre enn å overlate det til Midtøsten og Russland.

Carl I Hagen trolig uten plass

Ifølge denne valgprognosen beholder Høyre sitt mandat i Oppland, Arbeiderpartiet får to mandater og MDG kommer inn med ett. Frp og Venstre mister sine mandater.

Det betyr i så fall at Carl I Hagen ikke får plass på Stortinget, men det er ikke sikkert. Han kan ligge an til å få et utjevningsmandat.

Terje Søviknes sier dette ikke ser så galt ut med tanke på at partiet lå på rundt 7 prosnets oppslutning da valgkampen startet.

Han innrømmer at de går tilbake siden forrige Stortingsvalg.

– Nå har Høyre samarbeidet med KrF og Venstre og har ikke hatt noen stor suksess med det, sier han til NRK.

Han lover at partiet vil komme sterkere tilbake i 2025.