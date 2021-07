Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Stø Bobilcamp hadde en liten åpning i slutten av juni og åpnet for fullt den 1. juli, men så kom sommerens første koronautbrudd til Vesterålen.

Totalt 107 smittede har det vært den siste uken i regionen, og flere tiltak har blitt satt inn for å få bukt med smitten.

Det har gått utover reiselivsnæringen.

– Vi hadde stengt fra den 1. til den 12. juli, sier daglig leder Hogne Pettersen i Stø Bobilcamp.

Da de åpnet igjen var det fint vært og gode forhold, men så kom nok et koronautbrudd.

– I sum er juli 2021 en katastrofe. Vi går fra den ene krisen til den andre. For å oppsummere har det vært grusomt, og vi er hardt rammet av dette.

– Tør ikke komme

Sammenlignet med før korona er tallene langt svakere, tror Pettersen.

Han anslår at de ligger rundt 35 prosent lavere enn 2019-sommeren.

– Jeg kan av og til tenke at den onde selv er ute etter meg. Det kan og være at det er et sammenfall av covid og dårlig vær. Vi har vært skånet for store utbrudd, så når det først kommer så smeller det så til de grader.

Hos Laila Inga ved Inga Sami Siida, er stemningen noenlunde den samme.

Her kan turister blant annet få matkurs, lære om samisk kultur og kose med rein.

Nedstengingen har hun merket godt på besøkstallene.

– Det var jo et lite sjokk, og da utbruddet kom, fikk jeg en del avbestillinger. Jeg fikk telefoner fra flere som sa at de ikke turte å stoppe i Sortland. Folk har rett og slett flyktet fra området, og det merker man på økonomien.

Bilde fra Stø Bobilcamp. Her har smitteutbruddet hatt en stor innvirkning på antallet besøkende i juli. Foto: Privat

Imponert over jobben

Astrid Berthinussen er reiselivssjef i Visit Vesterålen.

Hun sier at starten på sesongen har vært bra i Vesterålen, med mange gjester. Men vær og et utbrudd til slutt har gjort at flere har avlyst reisen sin.

– Så fikk vi ganske dårlig vær. Vi ser at det har hatt betydning spesielt for campingturismen. Smitteutbruddet har gjort at vi merker at det har vært en del kanselleringer.

Oppsummert har det nok vært ganske utfordrende for næringen, sier hun.

Astrid Berthinussen, daglig leder i Visit Vesterålen. Foto: Herman Henriksen

– Jeg vet at det er flere som har hatt gode besøkstall, mens hos andre har det gått i bølgedaler. Det sier seg selv at disse utbruddene har påvirket næringen.

På lik linje som i resten av verden.

– Jeg tror det er ganske mange i Norge og resten av verden som kan sammenligne seg med Vesterålen. Verden står overfor en ganske tøff pandemi. Vi opplever at de som kommer tilreisende er mer vant med denne situasjonen enn det vi i Vesterålen er.

Nå håper hun at arbeidet med å slå ned utbruddet fortsetter.

– Jeg håper vi greier å slå ned på dette utbruddet, vi har et helsevesen som gjør en fantastisk jobb. Jeg skjønner at mange er fortvilt, men jeg er imponert over den gode jobben de gjør.

Ikke hele Vesterålen

Men det er ikke overalt i Vesterålen at utbruddet har skapt hodebry.

Jonn Egil Indrevoll er styreleder på Kvalnesbrygga, og sier at de hadde få turister før juli, men at det fra 1. juli har vært som forventet.

– Det kunne nok vært enda bedre om det hadde vært bedre vær. Men vi har ikke merket så mye til koronaen. Vi er på Andøya, og dette er på Sortland. Vi har gjort en del tiltak for å begrense folkemengden, og det ser ut til at august kan bli brukbar, sier han.