Kommuner i nord innfører lokale tiltak etter flere utbrudd som kan kobles til hverandre

– Det blir spennende dager. Det er mange som er i karantene og vi venter på en god del prøvesvar, sier Statsforvalter i Nordland, Tom Cato Karlsen til NRK.

– Vi er sårbare nå i ferien, og jeg er bekymret for at vi kan få et større utbrudd i regionen.

I Vesterålen har over 50 personer testet positivt for koronaviruset de siste dagene. De frykter at det kan være snakk om den mye omtalte, og svært smittsomme, deltavarianten av covid-19.

Derfor har kommunene i regionen innført flere smitteverntiltak:

Skjenkestopp etter midnatt.

Ikke lov til å ha mer enn to personer på besøk.

Anbefaling om munnbind på steder det er vanskelig å holde god nok avstand.

I tillegg har Nordlandssykehuset innført besøksforbud på sykehuset i Vesterålen.

Størst er utbruddet i Sortland, der de har hatt 36 nye tilfeller de siste tre dagene.

Mange av dem som har testet positivt har vært innom utestedet Blå Bar.

– Jeg var ikke på jobb forrige helg, men rapportene jeg har fått sier at de ansatte har hatt god kontroll på gjestene. Vi har begrenset med plass, så vi har vært nøye på at folk skal holde avstand og sagt fra til gjestene hvis det blir for mye bevegelse borte fra borene de sitter på, sier Erlend Salvesen, eieren av Blå Bar.

– Likevel er det folk som har blitt smittet hos oss, og det er trist.

Sortland kommunen har testet flere hundre personer de siste dagene, og venter fortsatt på godt over 100 prøvesvar.

Ifølge Hedda Mørch, vikarierende smittevernlege i Sortland, kan smitten spores til Harstad, rett over grensa til Troms og Finnmark.

– Smitten kan spores til en konsert i Meløyvær i Harstad 10. juli. Via noen personer om var der, har smitten senere kommet til Blå Bar, forteller Mørch.

KOBLING: De største utbruddene er i Sortland og Harstad, og kan kobles til hverandre, ifølge Hedda Mørch, vikarierende smittevernlege i Sortland.

Vurdere enda flere tiltak i Harstad

I Harstad sliter de også med et nytt utbrudd. Der har de hatt 44 nye tilfeller så langt i juli. Ni nye tilfeller det siste døgnet.

Fredag innførte kommunen lokale smitteverntiltak. Varaordføreren kaller situasjonen uoversiktlig.

– Vi har hatt 44 smittetilfeller siden starten av juli og det betyr at vi må foreta oss noe nå for å få kontroll på situasjonen, sier varaordfører i Harstad, Espen Ludviksen (Sp).

Tiltakene de har innført nå er:

Ventekarantene for husstandsmedlemmer til nærkontakter.

Registrering av gjester på utesteder.

Anbefaling om å bruke munnbind på offentlige steder der man ikke kan holde en meters avstand.

– Vi har allerede sett på neste skritt dersom vi ikke får kontroll på smittesituasjonen. Det blir eventuelt et påbud om munnbind og restriksjoner i uteliv, som skjenkestopp etter klokka 24.00 og innslippsstopp etter klokka 22.00, sier Ludviksen.

Seks av de smittede i Harstad er knyttet til en massesmittehendelse på en privat sammenkomst. Det er foreløpig usikkert hvor denne smitten kommer fra.

Statsforvalteren ber folk ta hensyn

Øksnes kommune i Nordland opplever også en uoverskuelig situasjon. De har ni nye smittetilfeller og venter på flere prøvesvar. Smitten i Øksnes kan kobles til utbruddet i Sortland.

Fredag var Statsforvalteren i Nordland i møte med kommunene i Lofoten og Vesterålen, for å diskutere situasjonen.

– Vi er spent på veien videre og om smitten sprer seg, sier statsforvalter Tom Cato Karlsen.

Han stoler på kommunenes vurderinger når det gjelder lokale smitteverntiltak. Og håper nå at befolkningen tar situasjonen på alvor.

– Vi er inne i ei tid der folk har ferie og er i mye bevegelse. I tillegg er folk lei smitteverntiltak. Noen tar kanskje litt lett på de anbefalingene som er, sier Karlsen.

– Men dette er ikke over før det er over. Inntil da må folk tenke seg om og følge tiltakene som er. Og så er det viktig å huske på at du kan bli smittet og være smittebærende selv om du er vaksinert.

BIDRAR VED BEHOV: Statsforvalter Tom Cato Karlsen forteller at de er tilgjengelig for kommunene i Vesterålen dersom de trenger bistand med smitten i dagene som kommer. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK