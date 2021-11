«Løftebrudd», «forbannet» og «lystløgnere». Innbyggerne i Andøy kommune var ikke nådig i sine beskrivelser av ledelsen i Senterpartiet da det ble klart at partiet aksepterte at overvåkningsflyene skal bli værende på Evenes.

Men det var ikke alt.

Dagen etter ble det kjent at andøyværingen Odd Roger Enoksen (Sp) blir landets nye forsvarsminister.

Nå har han fått jobben med å håndtere kanskje den mest omstridte flytteprosessen på flere tiår.

Mandag var han på sitt første offisielle besøk som forsvarsminister i hjemkommunen. Målet for besøket var å få innspill til hva de store områdene skal brukes til etter flystasjonen legges ned.

MØTTE ANSATTE: Odd Roger Enoksen kom ikke med noen konkrete lovnader da han for første gang som forsvarsminister besøkte hjemkommunen Andøya og flystasjonen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Enoksen kom ikke med noen konkrete lovnader til utålmodige innbyggere, forsvarsansatte – og en ordfører som har ventet fem år på svar.

– Vi skal ta ansvar for Andøy-samfunnet etter nedleggelsen, sa han.

Utålmodig ordfører

I flere år har Andøya ventet på å få vite om Forsvaret blir eller forlater kommunen. Forsvaret båndlegger et 12.000 mål stort areal som skulle frigis for å skape ny aktivitet.

En rekke aktører meldte raskt interesse. Deriblant flyselskapet Widerøes datterselskap, Widerøe Technical Services. Men planene ble lagt på is. En av årsakene var at Forsvaret fortsatt ikke hadde bestemt seg for hva de ville med Andøya.

Samme vei gikk det med en pilotskole som ønsket å etablere seg i kommunen.

– Vi har ventet på svar hva som vil skje med området i fem år. Den nye forsvarsministeren får ikke så lang tid på seg, sier ordfører Knut Andreas Nordmo (Sp).

Og legger til:

– Vi vil ikke akseptere at områdene blir liggende brakk. De lukrative næringsarealene og infrastruktur som Forsvaret ikke skal videre, må vi få tilrettelagt for Andøy-samfunnet. Dersom Forsvaret skal fortsatt skalo ha en beredskapsbase her, vil vi vite hva den skal bestå av.

Enoksen lover at områdene skal bli stilt til disposisjon. Men noen begrensninger vil det bli, som følge av den fortsatt militære aktiviteten.

– Det er store areal. Og det er absolutt mulig å legge til rette for sivil aktivitet. Det skal vi gjøre.

– Beste mann på rett plass

Det er fem år siden Andøya flystasjon hvor Norges maritime overvåkningsfly med rundt 300 ansatte ble vedtatt lagt ned.

Forsvarsminister Odd-Roger Enoksen (Sp) på omvisning på Andøya flystasjon. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Like lenge har de ansatte ved flystasjonen levd med usikkerhet. Mange har sluttet og flyttet fra kommunen.

Fortsatt er Luftforsvarets overvåkningsfly av typen P-3 Orion er stasjonert på Andøya, der fire fly inngår i 333-skvadronen.

Fra 2023 skal flyene fases ut og nye maritime overvåkingsfly stasjoneres på Evenes.

Selv om den nye ministeren ikke kan omgjøre vedtaket om å bevare overvåkningsflyene på Andøya, lover han innbyggerne å gjøre det han kan for å sikre aktivitet i hjemkommunen. Her sammen med oberst Eirik Guldvog. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Aller helst skulle vi videreført flystasjonen her. Men når det ikke skjer, er Enoksen alt i alt den beste mann på rett plass, sier hovedtillitsvalgt Stein Håkon Eilertsen, som er leder for Norges Offisersforbund (NOF) på Andøya.

Han er villig til å gi Enoksen arbeidsro. Men bare noen måneder.

– Innen første halvår neste år må vi få svar på hva som blir igjen på Andøya av militær aktivitet, og hvilke stillinger mine medlemmer kan søke på, sier han.

Håper på droneaktivitet

Pilot Sanna Ericson i Andøya Space håper å kunne fortsette å jobbe på Andøya.

– Vi håper på mer dronevirksomhet. Vi er veldig fornøyd med Andøya flystasjon fordi det er lite kommersiell trafikk her.

Flymekanikerlærling Patrick Kristoffersen fra Bergen trives på Andøya flystasjon. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Hun fikk også hilse på sin tidligere sjef i dag.

– Vi savner han på jobben. Men jeg er glad på hans vegne at han tatt steget videre, sier Ericson, som i dag kunne ta imot gamlesjefen.

Det samme gjør flymekanikerlærling Patrick Kristoffersen fra Bergen.

Han har vært ett år på Andøya, og trives godt.

– Andøya er et fint sted, og det er synd det skal leges ned. Men jeg vil bli flymekaniker, og får søke meg til andre steder. Aller helst i Forsvaret, for her er jeg sikret jobb.