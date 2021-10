– Vi er skuffet over den løgnen politikerne har lagt frem overfor befolkningen på Andenes. Man kan karakterisere dem som lystløgnere.

Det sier Johan Olsen.

NRK møter han på gata på Andenes.

Her reagerer flere på at Senterpartiet har akseptert at overvåkningsflyene skal bli værende på Evenes.

Mener de har lurt befolkningen

Senterpartiet gikk til valg på å reversere vedtaket om å flytte overvåkningsflyene til Evenes, og ble belønnet med 54 prosent av stemmene i vesterålskommunen.

– Jeg synes det er veldig trasig. De har egentlig lurt befolkningen i Andøy, sier Leif Adelsten Iversen.

Leif Adelsten Iversen mener Senterpartiet har lurt befolkningen i kommunen. Foto: Dina Jeanette Danielsen / NRK

– Tårene kom. En følelse av svik, frustrasjon og fortvilelse.

Det sier Hilde Flobergseter. Hun har over år stått i front som leder av foreningen Bevar Andøya Flystasjon. Hun fortsetter:

– Det sviket her, det tror jeg det vil være vanskelig å komme over.

Hilde Flobergseter føler seg sveket av den nye regjeringen. Foto: Dina Jeanette Danielsen / NRK

Vil gi Andøy forutsigbarhet

Onsdag presenterte Jonas Gahr Støre landets nye regjering.

Da ble det klart at Andøy-væringen Odd Roger Enoksen (Sp) blir landets nye forsvarsminister. Senterpartipolitikeren får da det øverste ansvaret for å avvikle basen for maritime patruljefly i hjemkommunen Andøy.

– En av mine første jobber blir å gi Andøya og de som jobber på Andøya flystasjon forutsigbarhet for hva som skal skje videre. Det blir jeg å prioritere, og avklare så raskt som det lar seg gjøre, sier han.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen er skuffet over at flybasen på Andøya legges ned til tross for Sps regjeringsdeltakelse. Han har likevel tro på øyas framtid. Foto: Fredrik Hagen / NTB

SV er skuffet

– Det er trist. Dette har vært en sak hvor argumentene har vært krystallklare for å videreføre Andøya. Vi vet at dersom Senterpartiet og SV hadde funnet sammen i Hurdal, ville denne saken antakeligvis hatt et annet utfall.

Det sier Torgeir Knag Fylkesnes. SV-nestlederen er klar på at de ikke har endret sitt standpunkt i saken, men at de innser at det nå blir svært vanskelig å få snudd vedtaket.

– Nå har Sp forplikte seg til samarbeidet med Ap og vil da være urokkelig. Dermed står SV helt alene om å ville snu vedtaket om å legge ned Andøya.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) tror ikke det er et stort håp for at Andøy skal ha overvåkningsfly i framtiden. Foto: Eivind Molde / NRK

Mener de ikke har sviktet

Enoksen legger ikke skjul på at også han er skuffet over at partiet hans ikke fikk gjennomslag for å opprettholde patruljeflyene på Andøya, men han vil ikke være med på at partiet har sviktet.

– Vi lever i et demokrati. Det er ingen som kan diktere resultatene. I denne saken har man kommet fram til et resultat som mange skulle ønske var annerledes, men det lot seg dessverre ikke gjøre, sier han.

Har troen på statsråden

Tilbake på Andøya tror Johan Olsen at det bli vanskelig for innbyggerne i kommunen å ha tillit til Senterpartiet.

– Har du troa på at Odd Roger Enoksen kommer til å gjøre en god jobb?

– Får håpe det.

Statsråden selv er ikke helt sikker på om han vil klare å roe reaksjonene hjemme i Andøy kommune.

– Om jeg klarer å roe gemyttene eller ikke, det vil vise seg. Det er stort engasjement rundt denne saken. Det skjønner jeg. Det har jeg også hatt og det har jeg. La det ikke være noe tvil om det.

Men kanskje det er et håp?

Anita Bendiksen er i alle fall klar:

– Er det en mann som vet hva det dreier seg om, så er det han, sier hun.